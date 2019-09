Depósitos bancários registaram decréscimo em Julho

Os depósitos bancários de cidadãos residentes de Macau registaram, em Julho, uma quebra de 1,3% em comparação com o mês anterior, atingindo 646,4 milhões de patacas, segundo dados divulgados ontem pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM).

Em relação aos depósitos de cidadãos não-residentes, os dados estatísticos apresentados pela AMCM também registaram quebras na ordem dos 3,4%, alcançando os 265,1 mil milhões de patacas, com os depósitos do sector público na actividade bancária a assinalar um decréscimo de 0,2%, o que equivale a 247,9 mil milhões de patacas. Como resultado, o total dos depósitos da actividade bancária decresceram 1,6% em relação ao mês anterior, atingindo o valor de 1.159,5 mil milhões de patacas.

Já os empréstimos internos ao sector privado apresentaram também uma descida de 1,5% em relação ao mês anterior, atingindo os 507,2 mil milhões de patacas, com os empréstimos ao exterior a decrescer 2,3% e a atingir 565,0 mil milhões de patacas.

A massa monetária (dinheiro em circulação mais os depósitos compulsórios dos bancos) e os depósitos à ordem no mês de Julho decresceram 0,6% e 5,5%, respectivamente. De acordo com os dados estatísticos apresentados pela AMCM, houve também um decréscimo na circulação monetária e nos depósitos à ordem em Macau.

No final de Julho, o rácio empréstimos/depósitos de residentes desceu do nível de 57,0% registado no final de Junho para o nível de 56,7%, e o volume que incluiu o rácio empréstimos/depósitos de não-residentes decresceu do nível de 92,8% para o nível de 92,5%. Os activos correntes a calcular com base nos períodos de um mês e três meses contra os passivos registaram em 53,7% e 50,7%, respectivamente. Além disso, o rácio de crédito vencido manteve-se em 0,3%.