CAM espera que voos entre Macau e a Coreia do Norte comecem no fim do mês

Inicialmente, a data prevista para o início dos voos entre Macau e Pyongyang, capital da Coreia do Norte, era 2 de Agosto, mais tarde apontou-se para meio de Setembro e agora, ao PONTO FINAL, a Sociedade do Aeroporto de Macau (CAM), disse esperar que as ligações aéreas comecem no fim deste mês. Tudo está dependente da companhia que fará a ligação.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A Sociedade do Aeroporto de Macau (CAM) adiantou ao PONTO FINAL que espera que os voos entre a Coreia do Norte e Macau comecem a ser feitos a partir do final de Setembro. Só falta que a companhia aérea coreana que vai fazer a ligação termine os procedimentos administrativos para a autorização final, para que seja definida uma data em concreto para o início dos voos. As informações sobre os voos e sobre os vistos para entrar no país liderado por Kim Jong-un ainda são escassas.

Estava inicialmente previsto que os voos directos Macau-Pyongyang começassem a 2 de Agosto, depois, à TDM-Rádio Macau, a CAM informou que os voos para a capital norte-coreana iriam começar em meados de Setembro. Agora, a CAM adia o início dos voos para o fim de Setembro. “A Sociedade do Aeroporto de Macau (CAM) já recebeu a candidatura por parte da companhia aérea”, mas “há certos procedimentos que a companhia aérea tem de preencher para que os voos comecem”, indicou fonte da CAM. Questionada sobre quais os procedimentos em falta, a porta-voz da CAM detalhou apenas que são “procedimentos administrativos”.

“A candidatura está a ser processada neste momento, mas depende do progresso da companhia aérea”, frisou a CAM. O PONTO FINAL tentou contactar a Air Koryo, a transportadora aérea de bandeira da Coreia do Norte que ficará responsável pela ligação a Macau, mas sem sucesso. Recorde-se que, em Julho deste ano, a Autoridade de Aviação Civil de Macau (AACM) aprovou a rota entre o território e a capital norte-coreana, com duas viagens semanais, operadas pela Air Koryo. A transportadora norte-coreana apresentou o pedido para operar a rota a 17 de Julho deste ano, confirmou, na altura, a AACM.

O PONTO FINAL contactou mais de uma dezena de agências de viagem de Macau e nenhuma estava a par de que os voos para Pyongyang iriam ter início em breve e não souberam dar qualquer informação acerca dos vistos.

Relativamente à emissão dos vistos de turista para visitar a capital da Coreia do Norte, o PONTO FINAL pediu detalhes sobre o processo ao Consulado do país em Hong Kong, mas a entidade disse desconhecer quais as condições para a emissão de vistos, remetendo a resposta para a Embaixada da Coreia do Norte em Pequim. Fonte da embaixada do país liderado por Kim Jong-un também disse desconhecer o processo para a emissão de vistos para passaportes portugueses e passaportes de Macau. Foram ainda contactados os consulados norte-coreanos nas cidades chinesas de Shenyang e em Dandong, mas sem sucesso.