Wong Sio Chak recorre ao “amigo Neto Valente” para dizer que decisão de proibir manifestação não foi política 

Numa sessão que visava dar a conhecer os números da criminalidade em Macau, o tema forte foi o da proibição da manifestação contra a violência policial em Hong Kong. O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, enumerou as razões que levaram o CPSP a tomar a decisão. Rejeita motivações políticas e fala de razões estritamente legais. Ainda justificou a ida de sete pessoas às esquadras de Macau para investigações, e socorreu-se do presidente da Associação de Advogados para fundamentar a legalidade das acções do Governo.

Texto: João Carlos Malta

Fotografia: Eduardo Martins

“As pessoas dizem que foi censura política, mas acho que não. Não fizemos uma leitura política, baseamo-nos nos factos e executámos a lei”. Foi desta forma peremptória que, ontem, o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, quis contrariar as ideias daqueles que defendem que a proibição da manifestação de 19 de Agosto — marcada para a praça do Leal Senado, com o intuito de mostrar solidariedade em relação às vítimas de violência policial em Hong Kong — teve outras razões que não aquelas que estão plasmadas na lei de Macau.

O governante, numa sessão de perguntas e respostas que tinha como pretexto a apresentação dos números da criminalidade nos primeiros seis meses do ano, repetiu inúmeras vezes que não houve interferência política nas decisões das forças de segurança, e mencionou “a alta probabilidade de ocorrência de um crime” durante o protesto que não chegou a acontecer.

Numa longa justificação, que durou cerca de 10 minutos, Wong Sio Chak e a segunda-Comandante do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), Lao Wan Seong, disseram que a rejeição do pedido de manifestação foi tomada tendo por base que o direito à reunião e manifestação é um direito consagrado na Lei Básica, mas que o mesmo tem limitações e restrições. E é com base nelas que justificam a nega à pretensão dos promotores da iniciativa.

Em primeiro lugar, defenderam, o Largo do Senado “é um local turístico, com alta concentração de pessoas, onde há uma multidão de pessoas especialmente no mês de Agosto”. “Ao mesmo tempo estão a realizar-se as obras de decoração para a festividade lunar, daí acharmos que é um sítio muito importante para a circulação de pessoas”, começou por justificar, Lao.

Para que não restassem dúvidas de que aquele era um local impróprio, Wong Sio Chak veio em auxílio da segunda-Comandante do CPSP, para dizer que as autoridades portuguesas também usam o critério da localização como motivo para impedir a realização de manifestações.

O CPSP defendeu ainda que em causa estiveram “aspectos susceptíveis de potenciar perigo para a ordem publica da RAEM”, que tinham como pano de fundo a situação actual da RAEHK. O facto de os promotores da manifestação anunciarem que a finalidade era a de protestar de pé e em silêncio, contra o abuso de poder por parte das autoridades policiais da RAEHK para com os residentes de Hong Kong, também jogou a favor da proibição.

Lei de Hong Kong vale em Macau?

No entender do secretário para a Segurança, até ao momento da decisão do CPSP, não houve qualquer instituição de Hong Kong competente ou fiscalizadora que “provasse ou reconhecesse que a polícia tinha usado excessiva força”, mas pelo contrário o tribunal “já proferiu decisões judiciais, nomeadamente ao aplicar aos suspeitos e manifestantes detidos a rejeição de liberdade sob fiança, a prisão preventiva até ao julgamento, ou a emissão de ordem de proibição provisória de reunião em zonas relevantes como o aeroporto”. “São decisões judiciais claras, daí que não ache adequado fazer o mesmo tipo de reunião em Macau”, disse Wong.

Mais tarde, questionado pelos jornalistas se as decisões judiciais de Hong Kong se aplicam a Macau — sendo duas jurisdições com regimes jurídicos diferentes — o secretário deu um passo atrás. “A lei de Hong Kong aplicar-se ou não em Macau não é aqui o problema essencial”, afirmou. O governante defendeu que, em cima da mesa, esteve o factor de a “manifestação ter uma alta probabilidade de vir a ocorrer um crime”, afirmou.

O mesmo secretário sublinhou ainda que o tema da manifestação “constitui já directamente o pressuposto de que a polícia de Hong Kong tinha usado força excessiva e, por isso, suspeitava-se que esta actividade possuía uma natureza difamatória com grave provocação e ofensa. Portanto, era ilegal em si mesma”. Wong afirmou que os promotores ao criticarem as autoridades policiais da ex-colónia britânica, indirectamente pressupunha que “as manifestações organizadas pelos manifestantes de Hong Kong são legais”. E o secretário para a Segurança teme que esta mensagem pudesse depois ser usada para “apoiar as actividades ilegais e criminosas da parte dos manifestantes que a lei de Macau não permite”.

Neto Valente valida

Nesta altura, o secretário legitimou o raciocínio com as opiniões do presidente da Associação de Advogados de Macau, Jorge Neto Valente. “Esta visão é reconhecida pelo experiente advogado de nacionalidade portuguesa em Macau. Todas as pessoas sabem que o Neto Valente também participou na discussão da Lei 2/93/M. O artigo 2 desta lei causou polémica, mas também foi aprovado. Por isso, ele também reconhece esta lei e a nossa opinião”, invocou.

O mesmo Wong Sio Chak ainda citou Neto Valente para justificar a levada para a esquadra de sete pessoas na noite de 19 de Agosto e a revista a mais de 600 pessoas. Ao ser questionado sobre a utilização das opiniões de Neto Valente, que anteriormente já criticou publicamente, Wong disparou: “Em relação a Neto Valente, referi que é meu amigo. Somos bons amigos, estou a citar o que ele disse, não porque apoia as acções da polícia, estamos só a opinar conforme os factos. Algumas opiniões dele não vão a favor da polícia. Mas isso é normal, porque na sociedade existem sempre ideias opostas”, concluiu.

Na lista de razões para rejeitar a iniciativa, segundo o secretário para a Segurança, esteve ainda o facto de “os pontos de vista entre parte dos residentes de Hong Kong e a maior parte dos residentes de Macau serem totalmente contrários”. Portanto, “se a deixássemos realizar podia causar confrontos e trazer contramanifestações, e acho que o Governo e cidadãos de Macau não esperam que na sociedade apareçam graves oposições, ou até situações de confronto e de grave divisão do ambiente da sociedade”.

Foi este conjunto de razões que, segundo Wong, levaram o CPSP a não aprovar o pedido de reunião. “Os factores relevantes da avaliação da Polícia são a protecção da dignidade, o direito da ordem e tranquilidade da sociedade, a salvaguarda dos outros direitos que seriam prejudicados”, sintetizou.

Logo depois de se ter conhecido a intenção de realizar esta manifestação, começou a circular nas redes sociais que seria Sulu Sou o organizador da iniciativa. O deputado dos democratas demarcou-se imediatamente, e Wong Sio Chak disse, na conferência de imprensa, que apesar de ainda não haver penalização para rumor nestas situações, medida da nova Lei de Protecção Civil que o dirigente da Associação Novo Macau critica, este pode fazer uma denúncia com base no crime de difamação.

Raide policial e as informações que não podem ser reveladas

Depois de proibida a manifestação, o CPSP e a Polícia Judiciária (PJ) decidiram ainda assim fazer um raide no Leal Senado, na noite para a qual estava marcada a manifestação, tendo revistado cerca de 600 pessoas e levado para as esquadras da cidade sete pessoas para investigações. Wong Sio Chak defende que a acção se deveu à avaliação, baseada em provas recolhidas pelo CPSP e PJ, que levou a temer a ocorrência de confrontos. “Uma associação de Macau tinha planeado formar um grupo de dez pessoas ou mais para se deslocar ao sítio e opor-se à reunião ilegítima”, explicou.

Uma das maiores polémicas nessa noite teve como protagonista uma rapariga que foi levada pelas autoridades com o namorado por ter na mala um autocolante alusivo às manifestações de Hong Kong. A mãe da jovem procurou-a por toda a cidade, mas não a encontrou, e as forças de segurança não lhe deram nenhuma informação. Wong disse que o código de procedimento penal permite à “polícia pedir às pessoas que mostrem o seu bilhete de identidade” e “podem também pedir que vá à esquadra para inquérito”. O governante disse que “as pessoas podem contactar com a família ou com o advogado, mas se ela não quis contactá-los também não podemos forçá-la a fazê-lo”.

O secretário garantiu que a Polícia não impediu a jovem de o fazer. “As informações que tenho é que isso não ocorreu. Se ela quisesse podia contactar com a família, não haveria problema”. Já sobre o facto de a menor ter sido levada por ter um autocolante recolhido numa manifestação de Hong Kong no dia anterior, Wong disse que “naquela noite foram investigadas 600 pessoas, e sete foram convidados a ir a esquadra para investigações, e porque só sete dentro dos 600?”. “Temos factores ponderados que não convém trazer a público. Posso confirmar que seguimos a lei. Temos justificação para o ter feito, mas como em cada caso temos o dever de sigilo, não convém divulgar a razão”, rematou.

Alunos do IFT e manifestantes no Lago Nam Van em solidariedade com Hong Kong

Na segunda-feira, registaram-se dois episódios em Macau de grupos que decidiram manifestar apoio aos manifestantes de Hong Kong. Um deles protagonizado por dois alunos do Instituto de Formação Turística (IFT) que mostraram cartazes com mensagens de apoio à causa dos que lutam contra o Governo de Carrie Lam, e outro levado a cabo por quatro pessoas, duas mulheres e dois homens, no Lago Nam Van.

A segunda-Comandante do CPSP, Lao Wan Seong, explicou na conferência de imprensa, que na segunda situação, no centro de Macau, foram postos nas paredes ‘post-its’ e autocolantes. “Estavam a colocar artigos inadequados nos espaços públicos, e após investigação libertámos essas quatro pessoas”, sublinhou Lao, ao mesmo tempo que afirma que o caso passou para a alçada do Instituto de Assuntos Municipais.

Quanto ao IFT: “recebemos denúncias de cidadãos que, numa instituição de ensino superior da Taipa, houve estudantes a mostrar placas com lemas relativos a Hong Kong, mas quando chegamos, eles já lá não estavam”. “Estamos a investigar. Os alunos, segundo as fotos que encontramos na internet, estavam tapados com máscaras”, revelou a Polícia.

Sobre esta situação, Lao salienta há na RAEM “liberdade de reunião e manifestação”, mas salienta que a mesma “tem de respeitar a lei”. E acrescentou que a acção dos dois estudantes “é considerada uma reunião ilegítima, e constitui crime de desobediência qualificada”. “Para reuniões e manifestações têm de fazer um pedido e comunicar à Policia com dois ou três dias de antecedência”, concretizou a segunda-Comandante do CPSP.

Já o secretário Wong Sio Chak diz que, mesmo sendo uma instituição de ensino superior, aquele “é um espaço parcialmente público” e “para realizar reuniões nos espaços públicos ou abertos ao público têm de participar à polícia de forma escrita ou ao IAM”. O governante anunciou que está a decorrer uma investigação, “mas não temos a intenção de pedir a responsabilização de reunião ilegítima dos alunos”. “Ainda são jovens, se calhar não conhecem a lei”, condescendeu, ao mesmo tempo que alertou: “Não queremos agir sobre esses dois alunos, mas queremos que o público conheça mais sobre as exigências legais”. J.C.M.

Ho Iat Seng afirmou que há mais liberdades em Macau. Wong não comentou, mas deu exemplos

Durante a campanha, o agora Chefe eleito do Executivo, Ho Iat Seng, disse que em Macau existem agora mais liberdades do que antes da passagem de soberania para a China. Convidado a comentar se concordava ou não com esta opinião, e se poderia dar exemplos dessas maiores liberdades, o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, balizou a ideia como “um comentário do senhor Ho Iat Seng”. No entanto, para ele, a ideia mais forte é que “antes e depois da transferência de soberania a lei foi sempre a mesma”.

Depois de dizer que não tinha opinião sobre se as coisas ficaram melhores ou piores, o secretário deu vários exemplos em que as coisas progrediram. Aliás, segundo Wong Sio Chak “podemos ver que depois da transferência de soberania houve mais críticas por parte dos cidadãos em relação às políticas do Governo. Antes nunca havia”, identificou.

O governante diz que actualmente os cidadãos “podem sempre acompanhar as políticas do Governo e comentá-las”. De pronto, sublinhou, que as suas palavras não deviam ser entendidas como uma crítica à administração portuguesa. Ainda assim, referiu que antes era necessário ter amigos para saber que certas coisas aconteciam em Macau, por contraponto à transparência que agora existe. “Acho que depois da transferência de soberania fizemos muito para aumentar a transparência da execução da lei e a implementação das políticas”, referiu.

Segundo Wong, durante a governação lusa não existia, por exemplo, “policiamento inteligente”. “As políticas foram implementadas de forma optimizada, e na minha tutela muitos serviços entram em contacto com o público. Antes da soberania não havia tantos contactos com a população”, valorizou. Agora, segundo o governante, “esta relação é mais directa”. “O funcionamento do Governo melhorou bastante, no sentido de uma sociedade democrática e de um Estado de Direito”, rematou o secretário para a Segurança. J.C.M.

Videovigilância revista a cada dois anos

As câmaras de videovigilância continuam a levantar algumas dúvidas em relação aos direitos que subtraem aos cidadãos no dia-a-dia. Para acalmar esses temores, o director dos Serviços de Polícia Unitários, Ma Io Kun, afirmou que cada “câmara precisa de uma revisão ao final de dois anos”, bem como necessita de uma avaliação do Gabinete de Protecção de Dados Pessoais “para obter a aprovação”. A ideia é fiscalizar se as câmaras não estão a “a filmar a casa das pessoas, ou a varanda”. “Isso não pode ser. Por isso, precisamos de fazer uma revisão do sistema de videovigilância. A lei é muito rigorosa no que diz respeito à protecção de dados pessoais”, defendeu.

Em relação às 50 câmaras de reconhecimento facial que vão ser introduzidas proximamente, aquele responsável diz que estão “a seguir a lei”. Até ao momento, o sistema está a ser usado de “forma manual” para identificar os suspeitos, o que leva a que o processo seja muitas vezes lento. “Mas se o fizermos com alta tecnologia vai encurtar o tempo para a investigação”, justificou. O mesmo responsável disse que o sistema tem exigências muito bem definidas, nomeadamente “no ângulo da câmara” e “na resolução das imagens”.

Desde 2016 até agora, mais de 2000 casos foram resolvidos com a ajuda do sistema de videovigilância de Macau, designado “Olhos no Céu”. Segundo os números fornecidos pelo Governo, está prevista a instalação e entrada em funcionamento de cerca de 2400 câmaras de videovigilância, em seis fases, até 2023. As 200 câmaras com reconhecimento facial e leitura das matrículas dos veículos estão incluídas na terceira e quarta fases. J.C.M.