Pequim elogia perfil “patriótico” e de “confiança” de Ho Iat Seng

O Governo chinês considerou ontem que o Chefe do Executivo eleito, Ho Iat Seng, encaixa na sua ideia de um bom líder, destacando o “patriotismo” e “capacidade”. O porta-voz do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado chinês, Yang Guang, considerou Ho Iat Seng um líder de “confiança, capaz e patriótico”, à imagem do que Pequim espera de um líder. Yang lembrou ainda que Ho Iat Seng tem o apoio e reconhecimento da sociedade de Macau. O porta-voz falava numa conferência de imprensa sobre os protestos que desde Junho passado assolam Hong Kong.

O antigo presidente da Assembleia Legislativa (AL) foi no mês passado eleito o Chefe do Executivo e vai tomar posse no dia 20 de Dezembro, substituindo Chui Sai On. Ho Iat Seng, de 62 anos, foi eleito com 392 votos a favor, sete em branco e um nulo de uma comissão eleitoral composta por 400 membros.