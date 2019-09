Há uma média de quase um sequestro por dia ligado ao jogo nos casinos de Macau

As autoridades policiais de Macau apresentaram o balanço do primeiro semestre em que revelam que a criminalidade violenta aumentou, globalmente, em 8,4%, em relação ao mesmo período do ano passado. Os casos de violação dispararam, mas também os sequestros cresceram, com mais 25 situações nos primeiros seis meses do ano. Ainda assim, uma nota positiva para a redução crimes contra as pessoas e nos crimes contra o património.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

A criminalidade violenta está a aumentar em Macau, segundo revelam os dados apresentados, ontem em conferência de imprensa, pelo secretário para a Segurança, Wong Sio Chak. Para estes números contribuem sobretudo a subida do número de sequestros ligados ao jogo, de violações, dos roubos e dos homicídios (passaram de um para dois), na comparação entre o primeiro semestre deste ano e o mesmo período de 2018. O crescimento registado pelas autoridades nos crimes mais graves foi de 8,5%.

As autoridades policiais contabilizaram 169 sequestros, uma média de quase de um sequestro diário, nos primeiros 180 dias do ano. Estes crimes estão na sua totalidade ligados ao jogo nos casinos da cidade. A maioria destes casos não envolvem os residentes de Macau, são pessoas que vêm de fora, sobretudo da China continental, para cometer estes delitos.

O secretário para a Segurança sublinhou que “a polícia tem reforçado e intensificado o combate aos crimes de sequestro e usura, entre outros crimes graves”, sendo que “a maioria dos casos teve lugar dentro dos casinos”.

Mais policiamento, mais casos

O maior número de casos não é entendido como um recrudescimento do fenómeno, mas é justificado por uma maior atenção em relação a este tipo de criminalidade. Wong Sio Chak defendeu que a intensificação do combate a várias associações criminosas é “uma das principais razões pela qual estes dois tipos de crimes registaram um aumento”, mas destacou que este crescimento “abrandou significativamente” em comparação com os números registados no primeiro trimestre. Aliás, as autoridades crêem ter este aumento controlado.

O governante acrescentou ainda que “nos últimos anos, os crimes de jogo são de natureza transfronteiriça e de alto nível de organização, pelo que as autoridades de segurança continuam a reforçar o intercâmbio e cooperação policial com o interior da China, Hong Kong e regiões vizinhas”.

No total, a PJ registou um aumento do número de crimes conexos com esta atividade de 15%, num total de 968 casos, numa média de cinco situações que infringem a lei por dia, nos primeiros seis meses do ano. No total, quase um terço destas situações são relativas ao crime de usura (295).

Ainda assim, o Governo escreve no seu relatório que os actuais dados apresentados revelam que apesar do rápido desenvolvimento dos sectores do jogo e do turismo, estes não trouxeram “impactos negativos na situação geral da segurança em Macau”.

Violação a crescer

O relatório da criminalidade mostra ainda que, nos primeiros seis meses do ano, se registaram 23 violações, numa subida de 10 casos, em relação ao mesmo período do ano passado, e que representa um crescimento percentual de 77%. Em 11 ocasiões, as vítimas são residentes da RAEM que conheceram os abusadores por softwares de comunicação, e nas restantes situações as mulheres contactaram com os suspeitos “em estabelecimento de jogo ou nas zonas periféricas”.

A violação de menores, por outro lado, teve um decréscimo de 54,5%, que se materializam em menos seis casos do que no mesmo período do ano passado.

Wong Sio Chak disse sobre a subida de casos de violação que é necessária “uma divulgação melhor, sensibilização nas escolas e associações, para aumentar os alertas aos alunos e às crianças em relação a este crime”.

Os responsáveis pela segurança da RAEM revelam que apesar da subida do crime violento, os crimes contra o património e os crimes contra as pessoas, por exemplo, registaram quebras. Ainda assim, referência para o facto de apesar da criminalidade violenta aumentar, ter ocorrido um número residual de homicídios, num total de dois assassinatos, nos primeiros seis meses deste ano.

Wong Sio Chak sublinhou a descida da criminalidade geral de 2,8%, nos primeiros seis meses do ano, menos 196 casos registados em relação a igual período de 2018. O governante sustenta, por isso, que o ambiente de segurança, em geral, se manteve estável.

Grupos de Hong Kong debaixo de mira

Em relação ao tráfico de droga, há uma quebra do número de situações identificadas, menos 4,8% em relação ao período homólogo. Porém, as autoridades chamam a atenção para um fenómeno que está a preocupar: o aumento de suspeitos residentes em Hong Kong que vêm para a RAEM para perpetrar este tipo de crime.

Foram 47 pessoas provenientes da RAEHK, ou seja, mais de metade do total de 96 interceptados, e que são mais 17 do que no mesmo período do ano passado. “A maioria deles são jovens, sem empregos, recrutados de forma bem paga por associações de tráfico de droga de Hong Kong”, afirma o relatório do balanço de criminalidade do primeiro semestre deste ano, que valoriza ainda assim a cooperação policial entre as duas regiões autónomas.

Burlas informáticas em alta

Uma outra área em que a atividade criminosa tem registado crescimento é o da informática. São 146 casos em seis meses, um aumento de 43% em relação ao período homólogo do ano anterior, o que vale dizer que houve mais 44 crimes neste período.

Neste segmento, é a criminalidade ligada a despesas com cartões de crédito a mais relevante. “Embora a Polícia tivesse recorrido a diferentes meios e formas para apelar aos cidadãos para terem mais cuidado com as burlas informáticas quando efectuarem compras on-line (…) é preciso aumentar a consciencialização dos cidadãos, quer ao nível da alerta à criminalidade informática, quer na protecção dos seus dados pessoais”, lê-se no documento do Governo, ao mesmo tempo em que se reitera a vontade de aperfeiçoar a lei que regula esta área.