“Gestão caótica” e “problemas óbvios” no recrutamento para a Administração Pública

Foi ontem divulgado o relatório da auditoria aos regimes de recrutamento para a Administração Pública. No documento, o Comissariado da Auditoria aponta a baixa eficiência e a morosidade como principais problemas. Problemas, estes, que são “fonte de desperdício de recursos”. Segundo a auditoria, tem havido uma “gestão caótica dos trabalhos de recrutamento”.

São vários os problemas apontados pelo Comissariado da Auditoria aos regimes de recrutamento e selecção de trabalhadores para a Administração Pública. No regime de 2011, verificou-se uma afectação inadequada de pessoal e morosidade nos concursos. No Regime de 2016, verifica-se a repetição de candidaturas, os custos são elevados e, além disso, a morosidade manteve-se. Segundo o relatório da auditoria ao “regime de recrutamento e selecção de trabalhadores para a Administração Pública”, divulgado ontem pelo Comissariado da Auditoria, o processo tem revelado “vários problemas óbvios que afectam o trabalho dos serviços”. O relatório fala ainda em “gestão caótica dos trabalhos”.

Nos últimos 20 anos, os Serviços para a Administração e Função Pública (SAFP) utilizaram três regimes de recrutamento: o de 1989, o de 2011 e o de 2016. Segundo a auditoria, o regime de 2011 não resolveu os problemas provenientes de 1989, tendo-os até agudizado. Depois, o modelo de 2016 ainda acrescentou algumas deficiências. “Apesar de os principais problemas encontrados no regime de 2011 e no regime de 2016 serem diferentes, todos eles tiveram origem nos modelos de concurso adoptados pelo regime de 1989”, aponta o relatório.

“Actualmente, o regime de recrutamento de trabalhadores para a Administração Pública (cujo procedimento está a cargo dos SAFP) tem tido vários problemas óbvios que afectam os 41 trabalhos dos serviços interessados no recrutamento de pessoal, aliás, a sua baixa eficiência e morosidade são fonte de desperdício de recursos”, lê-se no relatório. “Pior ainda, a gestão caótica dos trabalhos de recrutamento tem resultado na afectação inadequada de pessoal”, acrescenta.

REGIME DE 2011: AFECTAÇÃO INADEQUADA DE PESSOAL E MOROSIDADE

O regime de 2011 tinha como objectivo diminuir o tempo de recrutamento e uniformizar os critérios de eliminação dos candidatos. O regime de 2011 previa a criação de um só exame para o acesso às vagas existentes, com vista a repetir exames para vagas da mesma área funcional, reduzindo os custos. Mas, “O regime de 2011 não só repetiria os mesmos problemas do seu antecessor – o regime de 1989 – como os agravaria”.

O primeiro problema apontado pelo relatório de auditoria tem a ver com a afectação inadequada de pessoal e dá o exemplo de um técnico de ‘software’ que foi colocado num serviço onde havia falta de pessoal especializado em ‘hardware’. “Cabia aos SAFP ter ponderado as necessidades dos serviços interessados”, aponta o relatório.

A morosidade do procedimento concursal é outra das falhas apontadas ao regime de 2011. Este regime previa um maior número de elementos do júri para avaliar as candidaturas, o que levava mais tempo. O relatório exemplifica: “devido ao elevado número de elementos do júri exigidos, foi necessário mais tempo para a sua constituição, tendo havido um caso em que, durante cinco anos, não foi possível constituir júri acabando por não ser aberto o concurso”.

REGIME DE 2016: REPETIÇÃO DE CANDIDATURAS E CUSTOS ELEVADOS

Em 2016, foi estabelecido um novo regime, de cariz transitório, “por forma a atenuar a pressão causada pela falta de pessoal, devido à lentidão dos procedimentos estabelecido no regime de 2011 e resolver questão da afectação inadequada de pessoal”. Este regime, prevê duas etapas, que, em teoria, se interligariam: uma avaliação de competências integradas, que ficaria da responsabilidade dos SAFP, e uma avaliação de competências profissionais, a cargo do serviço interessado, seguindo um modelo de autogestão. Porém, cada serviço começou a avaliar individualmente as competências dos candidatos para os lugares vagos. Isto fez com que houvesse um aumento exponencial do número de candidaturas. “Apesar do aumento exponencial do número de candidaturas, este número não correspondia ao número de candidatos efectivos. Por outro lado, este novo regime causou incómodo aos candidatos, devido ao facto de estes terem de participar em várias provas num curto espaço de tempo”, lê-se no relatório.

Este regime agravou a morosidade do processo de recrutamento: “Quando os concursos fossem abertos pelos próprios serviços, era natural que o custo fosse mais elevado, em comparação com a realização de um único concurso centralizado. Por outro lado, relativamente às carreiras cujo conteúdo funcional não envolvessem funções técnicas especializadas, a realização das avaliações de competências funcionais por cada serviço interessado implicava a repetição de candidaturas, fazendo com que os recursos investidos pelos serviços duplicassem”.

O relatório revela ainda que, nos concursos abertos entre 2012 e 2014, foram gastos 5,5 mil milhões de patacas, enquanto nos concursos realizados com o regime de 2016 foram gastos 31,6 mil milhões de patacas.

SAFP DEVEM “REVER PROFUNDA E MINUCIOSAMENTE O REGIME DE RECRUTAMENTO”

No comunicado divulgado, o Comissariado da Auditoria frisa que “o SAFP deve rever profunda e minuciosamente o regime de recrutamento, corrigir os problemas constatados, abandonar os maus hábitos de gestão e formas de pensamento e ter em consideração a realidade dos factos”.

O relatório pede que, antes da promulgação de qualquer novo regime de recrutamento, se estude “aprofundadamente” um futuro plano, “analisando as vantagens e desvantagens”, prevendo eventuais problemas que possam surgir, bem como formas para a sua resolução. A auditoria sugere que, a partir da análise da aplicação do regime anterior, se tomem medidas para a resolução eficaz dos problemas constatados. Além disso, o SAFP deve definir uma proposta de resolução com vista a evitar a repetição dos problemas. Por fim, o Comissariado de Auditoria diz que os SAFP devem “estabelecer, de forma clara e objectiva, as finalidades a alcançar com um novo regime de recrutamento, devendo tê-las presente durante todo o processo de elaboração”.

Sónia Chan promete “avaliação profunda” do regime

Após o relatório da auditoria aos regimes de recrutamento na Administração Pública, Sónia Chan, secretária para a Administração e Justiça, diz ter instruído os SAFP para realizar uma avaliação “profunda” ao regime vigente, “no sentido de elevar a eficácia e resolver os problemas profundos existentes”, cita o comunicado divulgado pelo Governo. A secretária frisou que “atribui uma enorme relevância” a este relatório. O gabinete de Chui Sai On também emitiu um comunicado após o relatório ter sido divulgado. O Chefe do Executivo diz ter dado instruções para que Sónia Chan “inste e supervisione a Direcção dos Serviços de Administração Pública, no sentido de se estudar minuciosamente o documento e adopte as sugestões ali indicadas”. A.V.

SAFP concordam com as críticas apontadas no relatório de auditoria

Num comunicado divulgado durante a tarde de ontem, os Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) manifestaram a sua concordância para com o relatório da auditoria. O organismo garante que vai “acompanhar de perto e implementar as medidas de optimização para acelerar o andamento do processo de recrutamento, economizando os custos de concurso e elevando a respectiva eficiência, com vista a contratação de pessoal adequado”. Os SAFP ressalvam que têm vindo a aperfeiçoar o regime de recrutamento relativamente às “questões mais preocupantes e urgentes verificadas em diferentes períodos de tempo”. A.V.