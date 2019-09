Companhia Musgo põe em palco Camões “mal comportado”

A companhia de Teatro Musgo apresenta o espectáculo “Os Lusíadas – Viagem Infinita” em Macau nos próximos dias 12, 13 e 14 de Setembro. A obra-prima do poeta português do século XVI “regressa” assim ao Rio das Pérolas através de um espectáculo de efeitos cénicos, música original e sonoplastia, numa iniciativa da Casa de Portugal em Macau.

Atiçar a riqueza poética de Camões e transportá-la para teatro sob a forma de uma viagem de desconstrução da figura mítica do poeta do século XVI, activando os sentidos do reservatório cultural da língua portuguesa por meio de efeitos cénicos, música original e sonoplastia, é a proposta do espectáculo “Os Lusíadas – Viagem Infinita”, que estará em cena em Macau nos próximos dias 12, 13 e 14 de Setembro, com encenação de Paulo Campo Reis.

O PONTO FINAL falou com Paulo Campo Reis para conhecer a génese deste projecto de forma a perceber quais os desafios em transformar a Magnum opus de Luís de Camões num espectáculo ao alcance da sensibilidade do público actual com apenas um actor. Com a representação de Ricardo Soares, o espectáculo “Os Lusíadas – Viagem Infinita” começa desde logo com a partida do poeta português para Oriente, e para a mítica Ilha dos Amores.

“Camões é um poeta que está no nosso código genético e que faz parte da nossa herança cultural”, começa por dizer Paulo Campo Reis ao PONTO FINAL. Apesar de reconhecer que a adaptação dos Lusíadas num monólogo pode ser encarada como “uma afronta muito grande” por causa da vasta “galeria de personagens que figuram” na obra, Paulo Campo Reis assume que o objectivo do espectáculo passa também por mostrar um lado mais humano do poeta português.

“Interessou-nos, ao nível cénico, apresentar um Camões que é um Camões mal comportado, que tinha um amor em cada porto, que pedia emprestado e não pagava, que era um convencido, que se metia em rixas, e que por causa disso foi preso. É esse Camões que nós queremos trazer, que é muito menos o Camões da estátua, aquele Camões de cera, museológico. O nosso é muito mais um Camões humano, filho dos vícios do seu tempo e dos nossos. Um Camões nos quais reconhecemos mais um homem e menos aquele herói intocável que o Estado Novo queria mostrar”, revelou Paulo Campo Reis ao PONTO FINAL.

A iniciativa de trazer este projecto até Macau partiu da Casa de Portugal de Macau, com patrocínio da Fundação Macau, e tem também como objetivo a promoção da língua portuguesa num território com longas tradições históricas. Quatro anos depois da estreia na Quinta da Regaleira, em Sintra, o espectáculo “Os Lusíadas – Viagem Infinita” passou por Cabo Verde no ano passado, e a sua jornada continua, este mês, em mais um porto de abrigo para a lusofonia.

“Nós pretendemos seguir os passos de Camões pelo mundo. O projecto é ambicioso, já fomos a Cabo Verde e agora queremos continuar o périplo, não necessariamente pela ordem cronológica que Camões terá seguido, mas obviamente que gostaríamos muito de apresentar o espectáculo no Mekong, algures no Delta do Mekong, que foi onde ele terá salvo os Lusíadas a nado nessa imagem mítica que ele evoca no próprio poema”, afirmou Paulo Campo Reis, para acrescentar que, independentemente das lendas, levar este espectáculo a Macau será para “nos confrontamos com o nosso próprio legado cultural”.

Em declarações ao PONTO FINAL, Diana Soeiro, coordenadora da Casa de Portugal, frisa que o intuito de trazer o espectáculo não será “só para a comunidade portuguesa mas também para os estudantes de português”, uma vez que há cada vez mais pessoas interessadas na aprendizagem do português em Macau. A vertente musical da encenação torna também o projecto ainda mais apelativo para o público macaense, acrescentou Diana Soeiro.

Uma opinião corroborada por Paulo Campo Reis, para quem a música representa um figura interdependente ao próprio espectáculo. “Embora o nome que se dê canonicamente a este tipo de espectáculos seja de monólogo, porque há um actor que representa, em boa verdade há duas figuras fundamentais e interdependentes no espectáculo. Uma é o actor, que é o Ricardo Soares, e a outra é o compositor, executante, músico, que se chama Nuno Cintrão”, frisa o encenador.

“O périplo que o [Vasco da] Gama faz até à Índia, as diversas geografias que ele vai atravessando, a cada uma dessas geografias corresponde uma música diferente, uma música desse lugar. Corresponde uma canção desse lugar, é a canção de cada um desses lugares e isso corresponde a instrumentos diferentes e a ambientes sonoros diferentes. Neste périplo que estamos a fazer tentamos incorporar na pauta do espectáculo um instrumento que seja do lugar. Piscando o olho ao público dos lugares de acolhimento”, acrescentou.

Os bilhetes para o espectáculo de dia 14 de Setembro no Teatro D. Pedro V estão disponíveis na Casa de Macau, sendo que as apresentações na Escola Portuguesa e no Instituto Politécnico são exclusivas aos alunos de cada instituição.