Carrie Lam garante que nunca pediu a demissão a Pequim

A líder do Governo de Hong Kong disse ontem que nunca pediu a demissão a Pequim, depois de uma gravação áudio ter vindo a público onde Carrie Lam afirmou que se tivesse escolha renunciaria ao cargo. O Governo Central afirmou entretanto que ajudará as autoridades de Hong Kong a lidar com os manifestantes, caso as tensões escalem a um ponto em que a polícia local perca o controlo sobre a situação.

“Nunca ofereci a minha demissão ao Governo Popular Central. Nunca pensei em renunciar. A escolha de não renunciar é minha”, garantiu Lam em conferência de imprensa. Desta forma, a líder do Executivo respondeu às gravações áudio que vieram a público relativas a uma reunião que Carrie Lam participou com empresários locais. “Se eu tivesse uma escolha, a primeira coisa (que faria) seria renunciar, depois de me desculpar convenientemente”, disse, de acordo com áudio que foi divulgado.

Estas são declarações registadas durante uma reunião realizada na semana passada, na qual Lam também disse que “o espaço político de manobra do Chefe do Executivo [de Hong Kong] deve responder constitucionalmente a dois soberanos” o Governo Popular Central e os Estados Unidos. De acordo com a gravação, Lam afirmou que o Governo de Pequim “não tem absolutamente nenhum plano de enviar o Exército de Libertação Popular (EPL) para Hong Kong” e que Pequim está disposto a “jogar a longo prazo” e está ciente de que não há “solução de curto prazo” para o problema de Hong Kong.

A líder de Hong Kong disse ainda que ficou “muito triste” por as suas declarações “numa sessão totalmente privada” terem sido gravadas e disponibilizadas à imprensa. “É inaceitável”, afirmou, negando que a fuga de informação tenha sido feita pelo seu executivo numa tentativa de transferir a culpa para Pequim. “É infundado pensar que eu ou o Governo desempenhamos algum papel” na fuga de informação, apontou.

A Chefe do Executivo acrescentou ainda que, pessoalmente, a renúncia “poderia ter sido a maneira mais fácil”. Um caminho optou por não seguir: “ficamos para ajudar Hong Kong a ultrapassar esta difícil situação”.

Governo chinês apoiará autoridades de Hong Kong caso situação se descontrole

O Governo chinês afirmou ontem que ajudará as autoridades de Hong Kong a lidar com os manifestantes, caso as tensões escalem a um ponto em que a polícia local perca o controlo sobre a situação. A porta-voz do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado chinês, Xu Luying, lembrou que Pequim pode intervir de acordo com a Lei Básica, a miniconstituição de Hong Kong. A lei de Hong Kong prevê que o Executivo da região semiautónoma possa pedir ao exército chinês, estacionado em vários quartéis da cidade, para “ajudar a manter a ordem pública”. Xu negou que uma intervenção significasse o fim do princípio “Um País, Dois Sistemas”, que garante um alto grau de autonomia a Hong Kong.

Forças da polícia militar estão reunidas desde o mês passado em Shenzhen, e, num exercício recente, a China reforçou o número de soldados estacionados nos vários quartéis da cidade. Xu enfatizou, no entanto, que Pequim “apoia resolutamente” a polícia e o governo de Hong Kong a punirem as pessoas por detrás de actos de violência.

Na quarta conferência de imprensa desde o início dos protestos em Hong Kong, em Junho passado, o outro porta-voz do Gabinete de Ligação, Yang Guang, enfatizou o papel do Executivo e do judiciário de Hong Kong no restauro da ordem. O porta-voz do Governo Central disse ainda que a voz dos manifestantes pacíficos e os actos dos radicais devem ser diferenciados. “As suas exigências reflectem problemas profundamente enraizados em Hong Kong e deve-se prestar atenção às suas preocupações”, acrescentou.

Sobre os comentários de governos estrangeiros, Yang afirmou que Londres não tem o direito de interferir nos assuntos internos da China e de Hong Kong e acusou “esses governos” de terem uma visão tendenciosa quando acusam a polícia de “excessiva” e enaltecem as acções dos manifestantes violentos. Yang considerou ainda que os diplomatas ocidentais que criticaram a actuação da polícia de Hong Kong lembram “moscas que gemem e choram depois de baterem contra um muro”, citando um poema do fundador da República Popular da China, Mao Zedong, de 1962, quando Pequim enfrentava uma disputa ideológica com Moscovo. Yang questionou ainda sobre o que fariam os governos estrangeiros caso uma situação semelhante ocorresse nos seus países.

Yang Guang acusou ainda os manifestantes de tentarem derrubar o governo local para assumirem o controlo da cidade e transformá-la numa “entidade independente”, de onde poderão “operar contra” as autoridades de Pequim. “Eles querem causar instabilidade no governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong e usurpar os seus direitos para fazer de Hong Kong uma entidade política independente ou semi-independente”, referiu Yang.

Yang elogiou ainda os chineses radicados além-fronteiras que demonstram o seu apoio ao Governo chinês – manifestações na Austrália ou Canadá resultaram em confrontos entre manifestantes pró-Pequim e grupos pró-democracia em Hong Kong. O porta-voz do Governo Central defendeu que, para “amar Hong Kong, é preciso defender o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ e trabalhar contra aqueles que o desafiam”. “Devemos levar à justiça criminosos e, em particular, quem planeia e organiza. Todos devemos agir agora. Ninguém escapará da Justiça”, afirmou.

Na mesma conferência, o porta-voz do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado chinês defendeu os “benefícios” de uma maior conectividade entre Hong Kong, Macau e Shenzhen. O porta-voz considerou que o projecto Área da Grande Baía trará a Hong Kong desenvolvimento e estabilidade “a longo prazo”.

Lusa

Petição exige relatório sobre direitos humanos à ONU

O movimento pró-democracia que tem liderado os maiores protestos em Hong Kong lançou ontem uma petição para exigir ao Governo do território que submeta um relatório sobre direitos humanos na ONU até 28 de Setembro. “O Governo de Hong Kong era obrigado a enviar o 4.º relatório à ONU até 30 de Março de 2018, mas não o fez até agora”, criticou a Frente Cívica de Direitos Humanos (FCDH). O mesmo movimento reivindicou que o relatório seja alvo de uma actualização, no qual conste já a situação que se vive em Hong Kong há três meses, marcados por mais de um milhar de detenções e violentos confrontos entre manifestantes e a polícia. Na petição salienta-se ainda que o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos é aplicável a Hong Kong, conforme delineado na Declaração Conjunta Sino-Britânica e na Lei Básica da cidade. “Se o Governo não enviar o relatório até 28 de Setembro, a FCDH recomenda vivamente que o Comité de Direitos Humanos das Nações Unidas realize uma audiência (…) e force o Governo de Hong Kong a enfrentar a realidade de que a situação dos direitos humanos [no território] está em declínio e à beira de uma crise humanitária”, sublinhou a FCDH na mesma nota.