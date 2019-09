SMG lançam nova notificação para chuva forte

A Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) está a preparar alterações na ordem executiva vigente sobre o sinal de chuva intensa, e para intensificar a divulgação de informações e avisos meteorológicos ao público lançou ontem uma “notificação sobre precipitação de 20 mm (chuva forte)”.

A informação é um alerta antecipado quando o sinal de chuva intensa não seja emitido, e tem como função notificar a população que pode ser afectada por chuva forte que deve ajustar as suas deslocações e prestar atenção à segurança rodoviária e às informações meteorológicas mais recentes emitidas pelos SMG.

Esta notificação é emitida quando se prevê que a precipitação registada numa das estações meteorológicas automáticas atinja, numa hora, 20 mm ou mais de 20 mm, e que a chuva se mantenha. A informação contém uma previsão de chuva de curta duração, para que o público possa ajustar as suas deslocações.

No passado dia 30 de Agosto, o organismo participou numa reunião preparatória relativa ao regresso às aulas, realizada por instituições académicas, onde foi apresentada aos responsáveis das escolas a “notificação sobre precipitação de 20 mm (chuva forte)”, as principais alterações ao sinal de chuva intensa.

A depressão tropical que ontem estava a afastar-se gradualmente do território, continuava a prolongar-se sobre água próximo da Ilha de Hainan, sendo esperado que outra área de baixa pressão possa desenvolver-se, progressivamente, sobre a parte central do Mar do Sul da China. Devido a interacções mútuas, entre estes dois sistemas, haverá incertezas no futuro movimento e desenvolvimento da depressão tropical, dizem os SMG. Prevê-se que esta semana o tempo na região seja instável, havendo aguaceiros e trovoadas ocasionais. Os serviços recomendam à população que preste atenção às informações meteorológicas mais recentes e que ajuste as suas deslocações.