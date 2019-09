Proibição da manifestação pela PSP não tem “dimensão que justifique classificá-la como muito séria e muito grave”

Em 2015, a PAF, coligação do PSD com o CDS, venceu no voto dos emigrantes. Agora a concorrer a solo, os sociais-democratas apresentam o ex-secretário de Estado José Cesário como cabeça-de-lista. Nesta conversa fala de tudo: o programa, o passado como governante, comenta as ideias dos adversários, e não deixa nada por dizer sobre a relação de Portugal com a China. Os recentes episódios na RAEM também não fogem à análise.

José Cesário, professor do ensino básico, é provavelmente dos deputados mais antigos daqueles que actualmente se sentam na Assembleia da República portuguesa. Já foi eleito por 11 ocasiões, primeiro pelo círculo de Viseu − de onde é natural − e mais recentemente fixou-se no círculo Fora da Europa. Aos 61 anos, já foi três vezes secretário de Estado das Comunidades, a primeira com Durão Barroso e a última com Passos Coelho. Nesta entrevista ao PONTO FINAL, fala das prioridades do partido para aproximar a Portugal os que vivem fora do País. O voto electrónico aparece à cabeça, mas é apenas uma das ideias. A aposta e a renovação de serviços consulares ficam prometidos, caso Cesário vença. O candidato social-democrata olha para os adversários e diz não à gratuitidade do ensino do português, como o BE quer. Defende que isso faz com que as pessoas o desvalorizem. Ao PS acusa de demagogia com o programa “Regressar”, porque apenas repete o que o PSD já tinha feito, mas sem resultados. Sobre a China diz que é um entusiasta do investimento chinês no mundo, e em Portugal não tem qualquer problema de que as empresas estatais chinesas estejam presentes em todos os sectores estratégicos. Defende que a China já não é como há umas décadas, e acredita que é a economia de mercado quem mais ordena em Pequim. Em relação a Macau, considera a não renovação dos dois assessores jurídicos da Assembleia Legislativa “um episódio”, e não considera a proibição da manifestação contra a violência policial em Hong Kong pela PSP um caso que viole qualquer princípio fundamental. Por fim, diz que o PSD, apesar do contexto e sondagens, vai a jogo daqui a cinco semanas para ganhar.

Quais vão ser as linhas principais das propostas do PSD para as comunidades portuguesas?

O aspecto que irá ser central na nossa acção, tendo em vista o próximo mandato, é a necessidade de termos uma relação mais estreita entre Portugal e as suas comunidades, independentemente de onde elas estejam. É um ponto absolutamente fulcral em torno do qual se situam todas as propostas que pensamos apresentar, quer estejamos no Governo, quer estejamos no Parlamento. E para que haja essa aproximação, há um conjunto de aspectos importantes: desde logo a necessidade de ajustarmos o modelo eleitoral de forma a permitir uma maior participação nos diversos actos eleitorais dos portugueses que estão fora. A esse nível o voto electrónico será uma prioridade absoluta para nós. Por outro lado, temos as questões ligadas à nacionalidade portuguesa, nomeadamente o acesso à nacionalidade para os netos dos que originalmente partiram, e o acesso à nacionalidade por parte dos cônjuges, pessoas que estão casadas ou em união de facto com os cidadãos nacionais. Para isso, pretendemos retomar propostas que já fizemos e que visam simplificar os respectivos processos.

E que mais?

Depois há um conjunto de outras questões que têm a ver com a participação cívica, e na vida associativa, e a participação dos mais jovens na vida cultural e na relação de Portugal com as suas comunidades. Por fim, há uma outra área muito importante que são as questões que se prendem com a divulgação da língua e da cultura portuguesas. A esse nível temos de fazer o reajustamento da rede de escolas portuguesas e de cursos de português tendo em conta a realidade dos diversos países e das diversas comunidades. Essa é uma prioridade também, na linha de que fomos nós que introduzimos no estrangeiro critérios de certificação e de método, que até aí não existiam.

O voto electrónico é então uma medida emblemática para o PSD. Quanto é que custaria implementar?

O voto electrónico será para os votantes que estão fora do país, mas também para os que estão no território nacional. Por proposta nossa, fez-se uma experiência nas últimas eleições Europeias. Tanto quanto sabemos, terá corrido bem. Para nós é absolutamente vital que haja segurança dos dados no exercício do direito do voto, mas também segurança tecnológica, e a todos os outros níveis. Há agora uma fase subsequente, que nos permitirá a nós legisladores avaliar o modo como correu essa experiência. Não temos ainda acesso ao relatório, mas depois de o termos poderemos pronunciar-nos em detalhe.

Portanto, não tem ideia dos valores?

Não, não é possível ter. Mas deixe-me dizer que deve ser um método mais barato do que o actual.

Foi secretário de Estado das Comunidades durante quatro anos, e, portanto, tem uma longa experiência nesta área. Quais as impressões mais fortes com que ficou da passagem pelo cargo? Quais são as maiores necessidades e problemas da diáspora?

Há muitas questões a esse nível. O que mais me impressionou, sempre que exerci este cargo, foi o modo como as diversas pessoas olhavam para nós. O carinho com que sempre fui recebido e o modo como eles entendiam que o representante do Governo para a área das Comunidades funcionava na relação com o país. Nesse nível, a afectividade demonstrada por toda esta gente para com quem exerce o cargo revela a vontade de as pessoas nos verem. A ânsia que têm pela nossa presença.

E os problemas que se perpetuam, quais são os principais?

Há muitos, problemas graves do ponto de vista social que condicionam a vida de variadíssimas comunidades, um dos casos mais badalados é o da Venezuela. Mas há outros, em África, na América do Sul, países como o Brasil e a Argentina, Angola, Moçambique e a África do Sul. Há problemas gravíssimos do ponto de vista social com portugueses em situação de pobreza, e há casos até de outro tipo: os presos, os detidos em outros países que requerem um acompanhamento muito grande. Depois há a relação administrativa entre os portugueses da diáspora e a administração pública portuguesa. E há bocado quando falei das nossas prioridades, não referi a rede consular, que é absolutamente central na relação com as diversas comunidades. A este nível sempre houve problemas, nos últimos tempos alguns deles aumentaram e as condições de atendimento degradaram-se. Há muita procura e a resposta em termos de condições de atendimento deixa muito a desejar. É pior do que era há uns anos. Também se degradou muito a resposta dada pelos serviços públicos em Portugal, relativamente aos problemas das pessoas que estão fora, no que concerne a aspectos da segurança social, de contagens de tempo para efeitos de reforma, e de registos de nacionalidade que chegam a demorar dois anos. São situações absolutamente inacreditáveis. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras não serve só estrangeiros, mas também muitos lusodescendentes que não têm a nacionalidade portuguesa.

Há de facto muitas críticas em relação ao estado de degradação de alguma dessas representações diplomáticas, bem como são vastos os relatos da desmotivação que existe no pessoal consular. Feita essa análise, pode-se comprometer que o PSD, caso vença as eleições, vai reforçar a aposta nos serviços consulares pelo mundo fora?

Sem dúvida nenhuma. A aposta vai existir. Na linha daquilo que fizemos nas diversas vezes que estivemos no Governo. Tenho de recordar a esse nível que fomos nós que iniciamos as permanências consulares com o recurso a equipamentos móveis, que fez com que comunidades mais remotas tivessem um serviço consular directo, isso não existia. Esse foi um passo decisivo e absolutamente determinante. Há uma intenção já manifestada pelo nosso candidato a primeiro-ministro, Rui Rio, de reforçar os serviços públicos em geral. E, a esse nível, os serviços consulares estão aí contemplados. O actual Governo tomou várias medidas, algumas delas simpáticas para as pessoas como a alteração do horário de trabalho, só que não as acompanhou de outras como a contratação de mais funcionários. Isso repercutiu-se nas condições de atendimento e que espero que possamos mudar, sempre condicionados pela conjuntura económica. Queremos avançar com uma renovação do equipamento dos postos consulares que em muitos casos estão degradadíssimos, como o equipamento informático ou o equipamento de leitura de dados biométricos. Há um conjunto de aspectos a este nível que teremos de dar prioridade neste Governo.

Que avaliação faz dos quatro anos de Governo socialista nesta área das comunidades e do secretário de Estado da tutela?

O doutor José Luís Carneiro foi um homem que tentou estar próximo das pessoas, tenho de o assumir. Tal como lhe faço críticas noutros domínios, tenho de reconhecer que foi um homem que tentou estar perto das pessoas. É também um homem simpático e de trato fácil. A esse nível foi positivo o seu exercício como secretário de Estado. Noutros planos, como o do atendimento consular ou do apoio social às comunidades, a sua acção ficou muito a desejar. Mas quero recordar que o responsável pela área das comunidades é o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva [que nestas eleições é o cabeça de lista do PS para o círculo Fora da Europa e concorre com Cesário]. Deveria ser ele, em primeiro lugar, junto do colega das Finanças a conseguir os meios indispensáveis para se ir mais longe em vários aspectos como os que já referi: a questão do acompanhamento consular, o salário dos funcionários, o alargamento da rede de escolas portuguesas, a avaliação do projecto de cada uma dessas escolas, entre outras coisas.

Mas falta orçamento para esta área ou a gestão dos recursos é que não é bem feita?

Admito que possa faltar orçamento. Mas não tenho dúvida nenhuma que nalguns momentos a gestão orçamental deveria ter outras prioridades.

Há mais de dois milhões de portugueses a viverem fora de Portugal. O país trata bem os seus emigrantes? Ou apenas está à espera das remessas de dinheiro e que voltem em Agosto para as férias na aldeia?

Deram-se passos importantes no sentido de esse tratamento ser diferente do que era. Nos últimos 20 anos houve muita coisa que mudou, felizmente que hoje o modo como as pessoas são recebidas em vários serviços na Administração Pública é diferente. Tenho de reconhecer isso. O facto de as autarquias locais passarem a dispor de serviços para o atendimento de pessoas, que resultou de uma medida que implementamos em 2002, e que neste momento já conta com mais de uma centena de municípios. Foi uma medida com muita repercussão. Agora tenho de reconhecer que há muitas coisas que ainda não funcionam como deviam funcionar, dada a dimensão da nossa diáspora e do número de pessoas que temos fora.

Muitos falam de alienação em relação à realidade do país por parte dos que estão no exterior, sobretudo os que estão fora da Europa. Acha que é assim?

Há casos, há pessoas que estão muito distantes da nossa realidade, nomeadamente as que estão mais distantes e as mais antigas. Mas mesmo aí as coisas evoluíram muito, primeiro porque as novas gerações têm um interesse por Portugal que até há uns anos não se verificava. Hoje há instrumentos também que fazem circular a informação e que antes não existiam. A esse nível tenho de recordar que foi um Governo do meu partido que criou a RTP Internacional, que para algumas comunidades foi determinante para as aproximar de Portugal. Hoje, a internet e as redes sociais fazem a informação circular, e permitem a qualquer pessoa, onde quer que esteja, ter acesso à realidade de qualquer país.

Falemos agora das propostas dos outros partidos, as que já são conhecidas, pensa que o ensino do português para a diáspora deve voltar a ser gratuito como defende o Bloco?

O ensino será gratuito tendo em consideração a realidade específica em que ele é feito. O facto de ter sido introduzida a propina em alguns países, sobretudo os que ficam na Europa, não aconteceu apenas por necessidade financeira. Aconteceu por outro motivo. Havia muita gente que desvalorizava o serviço que lhes era prestado, a partir do momento em que foi onerado passou a haver uma relação diferente das famílias com esses cursos, os professores que os leccionam, e as escolas em que são dados. Até aí, havia uma desvalorização, e até eram ignorados. As pessoas inscreviam-se e nem iam às actividades.

A gratuitidade levava à desvalorização…

Exactamente. Isso é objectivo e demonstra-se muito bem pelos dados ao nível da participação. Foi pelo facto de passar a ser pago que se conseguiu avançar com a certificação, feita de acordo com o quadro europeu de línguas. Tendo em consideração todos esses aspectos, um futuro Governo terá de avaliar muito bem se faz sentido manter ou não a propina, mas admito que deva continuar por mais algum tempo.

Portanto a gratuitidade não é prioritária?

Não. O ensino de português no estrangeiro já era pago muito antes de nós irmos para o Governo. Os alunos que frequentam a Escola Portuguesa de Macau ou a Escola Portuguesa de Maputo pagam.

O PS tem no programa a criação de um programa que leve os emigrantes a investir no interior do país. Apesar de não concretizarem como vão efectivar a proposta, considera-a positiva?

É positiva, mas não passa de pura demagogia. Não entendo como é que um partido que tem essa prioridade acabou com o programa “Vem”, para criar outro, chamado “Regressar”, que não consegue executar de forma a ter resultados sérios, ou seja, com um número de participantes significativo. Quando é assim, é uma intenção e não passa disso, ou seja, demagogia pura.

Mas na sua ideia como é que se pode fazer com que os emigrantes invistam no interior? Como é que se pode aliciá-los a fazê-lo?

Os emigrantes já investem e muito no interior do país. Sou de uma região do interior, e sei o que significa o investimento deles aqui. É um investimento impressionante, que pode ser feito de forma mais organizada. Para isso acontecer, os municípios juntamente com as instituições públicas e outras privadas, investidores e banca, devem criar verdadeiros programas de trabalho operacional para apostar em segmentos locais prioritários que visem o progresso e o desenvolvimento de cada região. Se o investimento for feito não apenas pelo envio de remessas, mas de instrumentos que fomentem esse investimento podemos dar alguns passos significativos. Isso já se passou em alguns momentos, mas é bom dizê-lo, nos últimos tempos isso não tem sido uma prioridade.

O programa Regressar baseado em apoios fiscais a quem volta ao país é eficaz? É assim que se cativa as pessoas que estão no estrangeiro a querer viver em Portugal?

Não, é evidente que não. Há questões fiscais e há questões de outro tipo, desde logo é preciso haver um conhecimento muito bom da realidade económica de cada uma das regiões. A esse nível, a articulação entre a administração central e o poder local é muito importante, tal como a articulação com a banca, que é decisiva. O “Regressar” é um programa destinado para os que saíram de Portugal nos últimos anos, mas para nós a prioridade é o conjunto de portugueses que estão fora e que tenham a intenção de vir para Portugal. Sabemos que virão se a nossa economia se desenvolver o suficiente, e que lhes permita ter em Portugal uma actividade económica rentável. É isso que é preciso perceber se vai acontecer em cada localidade, zona e região.

O PSD também acha imperativo o regresso dos emigrantes como o PS inscreve no programa, ou tem outra perspectiva?

O regresso dos emigrantes é importante, tal como é a sua realização pessoal nos países em que se encontram. Desejamos que os portugueses não tenham de sair de Portugal para desenvolver as suas actividades, ou que quando o façam isso aconteça no contexto do mercado global em que hoje as empresas se movem. É um mercado circular em que as pessoas e as empresas se movem de país para país. Também temos a consciência de que muitos saíram e têm a sua vida assegurada nos países em que estão. Mas se pudermos ajudar os que têm vontade de voltar, acho que é positivo.

Relativamente às pensões da segurança social, têm-se registado casos de dupla tributação e de pagamentos fora dos prazos. Como se poderiam resolver estas questões?

Os casos de dupla tributação têm a ver com os acordos de tributação de cada país em que as pessoas se encontram. Isso é uma questão diferente das outras. É preciso analisar cada caso, e perceber o que está em causa. Em princípio, se há países com os quais temos acordos de tributação, a dupla tributação não pode existir. Outra questão é o funcionamento da segurança social, e a esse nível é público que este se degradou muito, nomeadamente por falta de funcionários e por ventura por falta de meios tecnológicos. É verdade que os despachos de reformas são hoje muito piores do que o que existia há alguns anos.

Como é que isso se resolveria?

Com mais funcionários. Não é só na Segurança Social, é no Instituto de Registo e Notariado, no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, no Serviço Nacional de Saúde, os serviços degradaram-se muito nos últimos anos, muito. O controlo da despesa pública foi muito feito com base na desvalorização do investimento nos serviços públicos. Dissemo-lo no passado, e isso começa a ser muito evidente, sobretudo num contexto que já não era de crise, o que agrava ainda mais as intenções do Governo. Portanto, são necessários mais funcionários, e admito que num ou noutro caso os serviços pudessem ser externalizados.

Nas relações económicas entre Portugal e a China, Lisboa quer que Pequim mude a agulha: da aquisição ou tomada de posições em empresas para o investimento produtivo. Mas do lado chinês acredita-se que é difícil encontrar bons projectos e oportunidades em solo luso, apesar de as empresas chinesas terem liquidez e vontade de investir. Como é que se pode mudar esta realidade?

Lentamente, com paciência e muita presença diplomática, política, na China e aqui [Portugal]. Se calhar é preciso vender melhor a imagem do País, e demonstrar melhor as qualidades que temos, e concerteza que se isso for feito alguns resultados se conseguirão. Uma coisa é certa, os investimentos chineses em Portugal, até ao momento, têm corrido razoavelmente. E isso é positivo. É o ponto de partida para que esse investimento possa ser reequacionado e aumentado. Depois há um outro aspecto que são as relações entre a China e os países lusófonos, em que sempre foi dito que Portugal pode desempenhar um papel mais forte do que tem desempenhado, em articulação com as autoridades chinesas e com os investidores chineses.



Disse que os investimentos chineses em Portugal estão a correr razoavelmente, o facto de a China, através de empresas estatais, estar em sectores nevrálgicos como a banca, os seguros, a saúde, a energia e os meios de comunicação social, não lhe coloca nenhuma reserva?

Não, porque o regime chinês mudou muito e hoje a realidade da China é completamente diferente de há 30 ou 40 anos. A China hoje move-se na economia de mercado e consoante as suas regras. Está muito longe do país fechado com uma economia muito ideologizada que existia há uma dácadas.



Há quem levante questões políticas, e de regime político, para temer esses investimentos. Desvaloriza?

Há que haver de facto sempre alguma cautela. Admito, porém, que a China hoje não suscita a reserva que suscitava há uns anos, eu pessoalmente sou um grande entusiasta do investimento chinês na Europa e no mundo. Tal como sou do investimento português em todos os pontos do mundo, e de qualquer país em qualquer parte, porque sou um entusiasta da economia de mercado e global. E penso que é fundamental que a China participe nele em pé de igualdade com os Estados Unidos.

Os empresários portugueses queixam-se de que o Fórum Macau, que promove investimentos nos países da lusofonia, investiu zero em Portugal até agora. Acha normal? Falta proactividade do lado português?

Pois, se calhar falta alguma proactividade, e esta é uma das áreas em que é possível e desejável fazermos mais, quer no investimento em Portugal, quer no investimento conjunto chinês e português em muitos desses países lusófonos. Em muitos desses países seria importante haver mais parcerias entre Portugal e a China, até porque nós temos um conhecimento dessas realidades que é único, e que acaba por ser muito importante na relação com as populações.

Macau está sempre nos discursos oficiais como plataforma de negócios com a China, mas a sensação que fica é que essa realidade é mais retórica do que prática. Portugal investe nessa relação com Macau? Como?

Deveríamos investir mais, não apenas na relação com Macau mas também com a China. A realidade chinesa é tão compexa, diversificada, que vale a pena olhar para a China não como um mercado mas um conjunto de mercados, todos eles fortíssimos e poderosíssimos. Há muito a fazer. Macau é para nós um cantinho, um lugar especial no nosso coração, mas tem de passar desse patamar para outras realidades. Macau tem de estar presente no nosso dia-a-dia, na nossa acção, e nem sempre isso acontece.

E como é que se faria?

Com uma grande presença política em Macau e no Oriente.

Enquanto foi secretário de Estado fê-lo?

Tentei, ia a Macau duas vezes por ano, três vezes até. A generalidade dos meus colegas de Governo, nas mais diversas áreas, faziam-no. Há uma diferença abissal nessa relação, nessa presença, entre o nosso Governo e o actual Governo.

Mas ainda assim os resultados visíveis não foram muitos…

Na altura [Governo Passos Coelho] demos o grande salto na relação económica com a China. E grande parte dessa relação teve a ver com Macau. Até aí era insignificante. Entretanto, ela não aumentou nem se desenvolveu, isso é verdade.

Em 2018, em declarações ao Jornal Tribuna de Macau, disse sobre os portugueses que vivem em Macau o seguinte: “É uma comunidade mais ligada à área económica e administrativa, perfeitamente estabilizada e integrada. Não encontro problemas”. Depois disso houve o caso dos dois assessores jurídicos da Assembleia Legislativa a quem o contrato não foi renovado, e saíram em rota de colisão com o homem que será agora Chefe do Executivo. Os juízes portugueses foram excluídos de casos que se considerem ser de segurança nacional. Mantém a mesma ideia?

Mantenho, ainda que pontualmente haja um ou outro problema, como os há em qualquer lado. No passado, recordo que houve dificuldades de os portugueses obterem a autorização de residência em Macau, é verdade. Houve um maior afluxo. Esses problemas têm de se ir ultrapassando. Como? Com diálogo, com presença diplomática, e muito diálogo político. Assim se resolverá um ou outro problema que não põe em causa o essencial que é essa integração.

Não considera estes casos graves, apenas episódios de uma relação centenária?

São casos episódicos, idênticos aos que existem em todos os países com que temos relação de grande amizade e de grande proximidade. E acontece o mesmo em Portugal em relação a outros países. Tem é de haver vontade de os resolver, e evitar que se repitam.

Recentemente, a PSP de Macau proibiu uma manifestação que seria de solidariedade com os manifestantes de Hong Kong e de condenação da violência policial, justificando que “poderia enviar uma mensagem errada à sociedade de Macau”. Acha que isto cumpre a Lei Básica e o acordo de transição que foi assinado pelos portugueses?

Essa é uma questão interna de Macau. Tenho dito e repetido, seremos denunciantes, seja em Macau ou em Hong Kong, quando estiverem em causa violações muito graves, que possam pôr em causa instrumentos legais fundamentais, e os direitos humanos.

O direito à manifestação não entra desse grupo de instrumentos fundamentais?

Isso foi uma situação. Não põe em causa nada. Para já é uma questão interna de Macau. Mas se um dia atingir proporções diferentes, nessa altura teremos de avaliar. Tem de ser avaliado a cada momento, de circunstância a circunstância. Mais do que isso, essa avaliação não se faz na rua, não se faz na comunicação social, faz-se através da diplomacia.

Mas caso fosse diplomata seria uma situação que o preocuparia?

A avaliação não se faz através da comunicação social. Agora, o que aconteceu não me parece que tenha a dimensão que justifique classificá-la como muito séria e muito grave.

Como vê a instabilidade na região, com a crise em Hong Kong? Acha que é um caso de política interna, como a China alega, ou um caso em que os direitos humanos podem estar em questão?

Para já é uma questão interna. Até ao momento não considero que estejam em causa princípios fundamentais. Se isso acontecer, poderá ter de haver outra posição.

Por fim, a situação interna do PSD. Muitos analistas dizem que esta é a primeira vez que o partido vai a eleições tendo quase a certeza de que não luta para as vencer. Como é que se chegou a esta situação?

Nós vamos lutar para vencer, não há dúvidas sobre isso. Vamos lutar para ganhar em todos os círculos eleitorais. Esse é o nosso objectivo como partido que tem a história que tem e que tem a tradição que tem. Somos um referencial de estabilidade para os portugueses. O facto de, pontualmente, ter havido circunstâncias que determinaram que a nossa saída do Governo tivesse ocorrido da forma como ocorreu não nos abala minimamente. Respeitaremos a opção das pessoas, seja ela qual for. Houve momentos e circunstâncias em que tínhamos as sondagens com resultados muito maus, e acabamos por ganhar eleições. E o contrário também já aconteceu. O ambiente que encontramos nas ruas, nas redes sociais, não mostra o que muitos dizem.

Qual seria um bom resultado para o círculo que encabeça? Repetir 2015? Ou não será possível porque não irão em coligação com o CDS?

Um bom resultado é ganhar as eleições. Nestas eleições não vamos com listas conjuntas com o CDS, e há mais forças políticas da nossa área, que podem limitar esse resultado.