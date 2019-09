Olhar para a areia e ver a galáxia, com Rusty Fox

“Post Haywain” é o nome da exposição que conta com trabalhos de três artistas de Macau: Rusty Fox, Wu Chong Wai e Choi Su Weng. O fotógrafo Rusty Fox mostra a galáxia através da areia da praia de Hác-Sá. Na escuridão, Rusty fotografa a areia e, no produto final, as imagens assemelham-se a um céu estrelado. “Só ao perto é que percebemos realmente que não são imagens do céu, mas da areia”, disse o fotógrafo ao PONTO FINAL.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

É areia, mas também podiam ser estrelas e planetas. Rusty Fox, através de fotografias tiradas na escuridão de Hác-Sá, quer baralhar o cérebro do público da exposição colectiva “Post Haywain”. “Está tão escuro que é impossível perceber que é a praia de Hác-Sá. Mas olhando de perto conseguimos ver os detalhes da areia e alguns peixes ou plásticos que estão na praia”, explicou o fotógrafo de Macau ao PONTO FINAL. Rusty Fox expõe nove imagens nesta mostra que foi inaugurada na passada sexta-feira e que fica na galeria do Wynn Palace até 6 de Outubro.

“Quando vemos as fotografias, vemos a luz e as imagens de galáxias, da Via Láctea. Quando nos aproximamos para ver a fotografia, vemos algo relacionado com o mar, porque, na verdade, a fotografia é feita em Hác-Sá, na praia”, começou por dizer Rusty Fox, que, explicou, tirou estas fotografias usando o ‘flash’ direccionado para a areia. Esta é uma série, intitulada de “Dark Specimen”, na qual o fotógrafo tem vindo a trabalhar durante os últimos dois anos e é a primeira vez que é mostrada ao público.

“Olhando de perto conseguimos ver os detalhes da areia e alguns peixes ou plásticos que estão na praia. Só ao perto é que percebemos realmente que não são imagens do céu, mas da areia”, diz, comparando: “Quando, em criança, vemos as nuvens no céu, a nossa imaginação começa a pensar que é outra coisa. Quando o público vir as fotografias, espero que tenha o mesmo efeito”.

Até o próprio autor das fotografias descobriu coisas só depois de as imagens terem sido expostas: “Quando comecei a trabalhar as imagens com a curadora, ela via coisas que eu não vi, enquanto fotógrafo. Começava a ver diferentes padrões na areia e coisas que não via dantes”. “Sempre que vejo as fotografias vejo coisas que não tinha notado antes, como padrões abstractos na areia. Todas as pessoas vêm coisas diferentes nestas fotografias”, acrescenta.

Em criança, Rusty Fox ia passear para Hác-Sá, à noite. Foi daí que lhe surgiu a ideia para esta série. “Quando era criança, eu gostava de andar por HácSá à noite porque via que a areia e o mar e o céu se fundiam, porque estava totalmente escuro. Agora quis recriar estas imagens da minha mente”, conta.

Rusty Fox viveu no Reino Unido durante mais de 10 anos. Licenciou-se em Fotografia pela University of East London e depois completou o mestrado em Fotografia Documental em Newport, na University of South Wales, no País de Gales. De volta a Macau, o fotógrafo é um dos fundadores do grupo “Dialect” e dá aulas no Instituto Politécnico de Macau (IPM).

Além de Rusty Fox, integram ainda esta exposição colectiva Wu Chong Wai, com peças de escultura, e Choi Su Weng, com obras de pintura a óleo. Emilia Tang, a curadora de “Post Haywain”, explicou ao PONTO FINAL que o que liga os trabalhos dos três artistas é o abstracto. Se Choi Su Weng quer mostrar ao público “o espaço dentro dos seus quadros, um espaço abstracto”, Wu Chong Wai quis retratar, através da escultura, o desenvolvimento da zona do Cotai nos últimos 20 anos.