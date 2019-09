Mulher atacada com óleo a ferver “só poderá ser operada a um dos olhos”

Lao Mong Ieng, sobrevivente de um caso grave de violência doméstica em que o marido lhe queimou 40% do corpo, ficou a saber que a equipa de médicos apenas poderá operar um dos olhos afectados pelo ataque com óleo a ferver. As alegações finais do julgamento acontecem esta sexta-feira, e Lao já mostrou vontade de estar presente na audiência. O futuro do filho do casal, de seis anos, ainda é uma incógnita.

Lao Mon Ieng viajou no início de Agosto para a cidade de Bristol, no Sudoeste de Inglaterra, onde será alvo de pelo menos duas intervenções cirúrgicas oculares, depois de há um ano ser atacada pelo marido com óleo a ferver e líquido desentupidor, que lhe provocaram queimaduras graves em 40% do corpo, incluindo cabeça e cara, cegando-a e deixando-a parcialmente paralisada. Segundo o PONTO FINAL apurou, junto de uma fonte que acompanha de perto este caso, a vítima de 31 anos já ficou a saber pelos médicos que um dos olhos não poderá ser intervencionado.

O julgamento volta a tribunal na próxima sexta-feira para as alegações finais, num processo em que o agressor, Wong Chi Kit, está acusado de ofensa qualificada à integridade física e pode enfrentar uma pena de prisão até 13 anos.

Lao está internada em Inglaterra desde dia 9 de Agosto e tem realizado vários exames e análises para preparar a primeira cirurgia que terá de fazer para poder recuperar parcialmente a visão. A osteo-odontogeratoprótese é um procedimento médico muito complexo e arriscado que visa restaurar a visão nos casos mais graves de pacientes que perdem a visão. Inclui a remoção de um dente do paciente ou de um doador.

A deputada Agnes Lam, que tem acompanhado Lao desde quase o início do processo, refere que a vítima, depois desta primeira ida à Europa, vai ter de voltar a Macau “porque necessita de continuar a fazer o tratamento à pele”. Mas há mais razões que concorrem para a necessidade de um hiato temporal entre esta primeira ida ao Reino Unido e a cirurgia. “Leva algum tempo para preparar o material para a intervenção. E uma parte desse material vem do corpo dela, dentes e pele, e por isso tinha de lá ir antes”, explica a deputada eleita da Assembleia Legislativa. “No total, serão pelo menos três vezes”, diz Agnes Lam.

Uma outra fonte que acompanha a vítima a par e passo, mas que prefere não ser identificada, garante que, depois de terminar esta primeira fase do tratamento, Lao irá ter a certeza da data em que poderá fazer a primeira cirurgia. No entanto, os médicos já lhe deram uma certeza: “Só pode fazer a cirurgia a um dos olhos, ao outro não o poderá fazer. Esta operação era aos dois olhos, mas o médico já disse que um deles não tem condições para fazer a intervenção”, afirma a mesma fonte.

Estes tratamentos hospitalares em Inglaterra, segundo Agnes Lam, vão custar 1,5 milhões de dólares de Hong Kong. O valor foi doado por várias pessoas, uma vez que o Governo de Macau apenas financiaria a intervenção cirúrgica se ela tivesse lugar em Singapura. Mas porquê? “Também nunca entendi isso”, afirma Agnes Lam. Há apenas três locais no mundo a fazer este tipo de procedimento cirúrgico: Inglaterra, Singapura e Índia.

Alegações finais

Segundo o PONTO FINAL apurou, Lao Mon Ieng quer estar presente, na próxima sexta-feira, no Tribunal Judicial de Base para assistir às alegações finais do processo. Não é certo que tal venha a acontecer, porque a vítima chegará a Macau na véspera e será o estado de saúde e o efeito do jetlag a determinar se estará em condições de o fazer. “Se não estiver doente, ela quer lá ir. Quer ouvir o que o Ministério Público vai dizer, e quer saber quais são as alegações da outra parte”, diz a mesma fonte que há meses acompanha Lao. Agnes Lam espera que este passo do processo leve ao que sempre desejou, “um julgamento justo”.

Wong Chi Kit afirmou na primeira audiência do julgamento que aqueceu o óleo para fritar ‘dumplings’, ainda que no depoimento à polícia, logo após o crime, nunca tenha falado na intenção de cozinhar. O homem disse também que, depois do ataque, a mulher correu para a janela do quarto para se atirar e que foi ele que a agarrou para a proteger.

A vítima permaneceu em coma durante 13 dias no Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ), tendo sido posteriormente sujeita a diversas cirurgias plásticas e oculares. Apesar de o homem estar acusado do crime de ofensa qualificada à integridade física, nada impede o tribunal de alterar o tipo de crime pelo qual atribuirá a pena, no caso de condenação. Mas pode ainda se dar o caso de o juiz querer acrescentar mais crimes, pelos quais inicialmente Wong não estava indiciado. A mesma fonte que acompanha Lao diz que “não é muito comum aos tribunais de Macau optarem pela pena máxima, quando é este tipo de casos”.

Há um ano longe do filho

O drama pessoal de Lao Mon Ieng tem um outro capítulo muito importante, o afastamento do filho. Um menino de seis anos que está institucionalizado. Há um ano, desde que a agressão teve lugar, a vítima nunca mais pôde estar com a criança que se encontra à guarda do Instituto de Acção Social (IAS).

O que acontecerá ao menor ainda não é conhecido. Lao apenas tem a possibilidade de falar por telefone com o rapaz, uma vez por semana, e os avós maternos, naturais de Sichuan, visitam-no na instituição em que vive, também semanalmente. “Temos de esperar até que o IAS tome uma decisão e que o rapaz recupere do trauma, devido ao que aconteceu com a mãe”, explica.

Agnes, que tem sido muito próxima de Lao, revela que ela “quer muito ver o filho”. Mas que “tem medo que o menino fique muito assustado com o que lhe aconteceu”. A deputada diz que é isso que esta mulher experiencia na rua, diariamente, “mesmo quando usa uma máscara”. “As pessoas ficam com medo e assustadas. E quando estive com ela eu testemunhei isso mesmo”, afirma.

O mesmo argumento é usado pelo Governo, que “também lhe diz que ela pode assustar a criança, e é por isso que ela não esteve com o filho até ao momento”. Lao, segundo Agnes Lam, mantém a esperança bem viva de “poder ver o filho e que ele não se sinta assustado”. “Mas isso precisa de algum trabalho”, reconhece. Em equação, num futuro caso de guarda parental, estará se Lao terá condições físicas, psicológicas e financeiras, para educar o filho. O PONTO FINAL sabe também que, depois do julgamento terminar, o que a vítima quer que seja tão breve quanto possível, irá entrar com um pedido de divórcio do agressor, e de guarda da criança.