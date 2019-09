Mais de mil detidos desde início dos protestos em Hong Kong

A polícia de Hong Kong anunciou ontem que desde o início dos protestos pró-democracia foram detidas 1.117 pessoas, 159 das quais no fim-de-semana, marcado por manifestações não autorizadas e confrontos violentos.

Dos 159 detidos, 132 são homens e 26 mulheres entre os 25 e os 38 anos, adiantaram as forças de segurança numa conferência de imprensa transmitida em directo na rede social Facebook, durante a qual se destacaram os actos de vandalismo de alguns “manifestantes radicais”. Os manifestantes foram detidos por participação em manifestações ilegais e agressões a elementos das forças de segurança. A polícia sublinhou que entre sexta-feira e domingo as bombas incendiárias lançadas pelos manifestantes foram “mais destrutivas e perigosas”, com muitas das acções a colocarem em perigo a população.

A escalada de violenta na região administrativa especial chinesa traduziu-se este fim-de-semana em 241 disparos de gás lacrimogéneo e 92 balas de borracha por parte da polícia, que foi obrigada a efectuar dois disparos de aviso para o ar.

A conferência de imprensa teve lugar ontem num momento em que milhares de manifestantes participaram em mais um protesto pró-democracia em Hong Kong, no primeiro de dois dias de greve geral e no início de um boicote às aulas que deve durar duas semanas. A organização indicou que, pelas 17 horas, cerca de 40 mil pessoas participavam na iniciativa. Ao contrário do que sucedeu no sábado, marcado de novo por violentos confrontos, a manifestação de ontem foi autorizada pela polícia.

Cerca de 400 funcionários do Hospital Queen Mary, em Hong Kong, formaram ontem um cordão humano para condenar a polícia por ter negado primeiros socorros a manifestantes que foram alvo de uma intervenção das forças de segurança no sábado, noticiou ontem a rádio local RTHK. Segundo a organização do protesto, é inaceitável que a polícia tenha demorado mais de duas horas a permitir o transporte para os hospitais dos jovens que ficaram feridos na estação de metro de Prince Edward e que tenha bloqueado o acesso ao local dos socorristas.

Comissão Católica de Justiça e Paz condena violência policial

A Comissão Católica de Justiça e Paz (CCJP) de Hong Kong condenou ontem a “repressão violenta” da polícia sobre os manifestantes pró-democracia durante o fim-de-semana. Em comunicado, a organização lamentou que as forças de segurança tenham disparado gás lacrimogénio e usado canhões de água, bem como negado primeiros socorros a manifestantes após uma carga policial na estação de metro de Prince Edward. A CCJP “ficou muito chocada com o incidente e condena severamente tais violências e abusos!”, acrescentou.

A mesma organização destacou que desde a oposição à lei que permitiria a extradição de suspeitos de crimes para a China, o Governo de Hong Kong “não respondeu às exigências dos cidadãos e os polícias foram forçados a fazer cumprir a lei, causando sérias divisões sociais, que levaram ao ódio e à escalada dos confrontos”. Por outro lado, destaca-se na mesma nota, depois da chefe do Governo, Carrie Lam, ter afirmado queria “estabelecer uma plataforma de diálogo para resolver as disputas sociais”, a polícia “deteve imediatamente vários membros do Conselho Legislativo e activistas sociais”.

A CCJP exigiu que as autoridades dessem resposta a três pedidos. Em primeiro lugar, a retirada integral das emendas à lei da extradição propostas pelo Governo, a criação de uma comissão de inquérito para investigar as acções da polícia, bem como a suspensão de todas as acusações que pendem sobre os manifestantes antes que sejam conhecidas as conclusões dessa comissão. Em segundo lugar, que a polícia suspenda imediatamente os altos responsáveis policiais envolvidos nas decisões e que coloque um fim às acções violentas. Finalmente, que sejam realizadas reformas políticas para garantir o sufrágio universal, tanto para a eleição do chefe do Governo como para o parlamento local.

