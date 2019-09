Circulação automóvel nos postos fronteiriços aumentou em Julho

O movimento de automóveis nos postos fronteiriços de Macau registou nos primeiros sete meses de 2019 um aumento de 7,8% face ao período homólogo do ano passado, com um total de 3.059.062 veículos. Só no mês de Julho, o movimento de automóveis fixou-se em 454.059, ou seja, mais 9,4%, em termos anuais, com destaque para o aumento de 7,5% no Posto Fronteiriço do Cotai (139.350) e para a diminuição de 1,8% nas Portas do Cerco (277.053).

De acordo com os dados fornecidos pelos Serviços de Estatística e Censos, até ao final de Julho de 2019 havia 238.383 veículos matriculados, tendo-se observado um crescimento ligeiro de 152 veículos em relação ao mesmo período de 2018. O número de veículos com matrículas novas equivaleu a 1.130, mais 0,8%, em relação a Julho do ano passado. O número de automóveis ligeiros (537) subiu 1,1%, porém, o de motociclos (537) diminuiu 0,4%. Nos sete primeiros meses deste ano o número de veículos com matrículas novas foi de 6.844, menos 20,6%, face ao mesmo período do ano passado.

O mês de Julho registou ainda 1.167 acidentes de viação, mais 8,0% em termos anuais com um total de 327 feridos. Nos sete primeiros meses do corrente ano registaram-se 7.337 acidentes de viação e o número de vítimas totalizou 2.442, cinco das quais morreram, informam os Serviços de Estatística e Censos.

No mês em análise movimentaram-se também 6.483 voos comerciais no Aeroporto Internacional de Macau, mais 19,5%, em termos anuais. Realça-se que os números dos voos entre Macau e o interior da China (2.736), bem como entre Macau e Taiwan (1.134) cresceram 32,4% e 0,7%, respectivamente.

Em relação às telecomunicações, os Serviços de Estatística e Censos registaram uma diminuição no número de utentes de telefone da rede fixa (6,3%) e da rede móvel (10,3%) face ao período homólogo do ano passado. Quanto aos serviços de internet, existiam 565.045 assinantes registados, isto é, mais 7,0%.