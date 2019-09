Ano lectivo começa com mais professores e mais alunos. EPM terá nova organização curricular

O ano lectivo 2019/2020 chega com mais alunos e mais professores. De acordo com a DSEJ, o aumento do número de alunos é de 2,6%, enquanto o número de docentes cresce 3,6%. Ao PONTO FINAL, Manuel Machado, director da Escola Portuguesa de Macau (EPM), adiantou que o novo ano lectivo contará com uma nova organização curricular, vinda de Portugal.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Segundo dados divulgados pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), neste ano lectivo, que para a maioria das escolas de Macau teve início ontem, há mais alunos e mais professores. A Escola Portuguesa de Macau (EPM) regista um ligeiro aumento no número de alunos, adiantou Manuel Machado. O director da instituição adiantou que este ano lectivo será posta em prática uma nova organização curricular, proveniente da flexibilização curricular de Portugal.

No ano lectivo de 2019/2020, o número total de alunos contabilizados pela DSEJ é de 82.683, o que revela um aumento de 2,6% em comparação com o número total do ano lectivo anterior, que era de 80.556 alunos. Isto significa que o número total de alunos tem vindo a crescer de forma contínua desde o ano lectivo de 2013/2014, indica o comunicado da DSEJ. Quanto aos professores, o número é, este ano lectivo, de 8.029. Verifica-se, assim, um aumento de 3,6% em comparação com o ano passado. Em 2018 havia 7.751 professores.

A DSEJ diz ainda que o rácio entre professores e alunos está de acordo com o previsto pelo Governo para o decénio 2011 a 2020. Relativamente à educação infantil, o rácio é de um para 13,9. No ensino primário, este rácio é de um para 12,8, e no ensino secundário é de um para nove, indica a DSEJ.

CURRÍCULO DA ESCOLA PORTUGUESA MAIS FLEXÍVEL

Na EPM, as aulas só vão começar na próxima semana. Ao PONTO FINAL, Manuel Machado detalhou as actividades desta semana: “O dia de hoje [ontem] foi ocupado, da parte da manhã, com a recepção aos professores, reunião geral de professores, onde foram divulgadas as orientações para o próximo ano lectivo, e à tarde há reuniões de conselhos de directores de turma; amanhã [hoje] há reuniões de conselho de coordenadores e reunião de departamentos, e quarta, quinta e sexta há reuniões por ano de escolaridade no sentido de se preparar e planificar o arranque do ano”.

O director da EPM deu os números do ano lectivo que se avizinha: “Neste momento, o registo que temos é de 612 alunos, sendo 277 do primeiro ciclo, 115 do segundo ciclo, 109 do terceiro ciclo e 111 do ensino secundário”. O total de 612 alunos, que ainda pode vir a aumentar, é ligeiramente superior aos 609 registados no ano passado. O número de professores mantém-se nos 63 a tempo inteiro e nos dois a tempo parcial. O número de turmas também é o mesmo: 34.

Relativamente aos alunos com necessidades especiais, Manuel Machado ressalva que a instituição não tem turmas de ensino especial. Porém, “existe um serviço de psicologia, orientação e ensino especial na escola, constituído por duas psicólogas, cinco professoras do ensino especial, que fazem, entre si, a gestão do acompanhamento dos alunos com necessidades educativas especiais”. “Acresce a este serviço que existe na escola também a colaboração de terapeutas que a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude envia à escola para acompanhamento dos alunos”, acrescenta.

Então, que novidades foram dadas ontem aos professores? “As novidades têm a ver com a organização curricular que vai ser posta em curso, com o novo plano de organização curricular que vem na sequência da saída, em Portugal, de nova legislação”, responde Manuel Machado, em referência ao diploma da flexibilização curricular.

“Na prática é a adesão da escola à flexibilidade curricular, que está em vigor em Portugal desde o ano passado, mas que implicava algumas alterações legislativas”, refere o responsável. “O diploma é complexo, mas as pessoas já estão dentro do assunto, houve formação nesse sentido”, diz, simplificando: “É uma nova forma de gerir o currículo”.

De acordo com o Ministério da Educação, o diploma “confere às escolas a possibilidade de apresentarem planos de inovação, com gestão reforçada das matrizes curriculares, para além dos 25% de flexibilidade já prevista para todas as escolas”. O diploma prevê que a gestão do currículo, numa percentagem superior a 25% da carga horária das matrizes curriculares do ensino básico e do ensino secundário, seja definida pelas escolas através de planos de inovação, que devem ser submetidos à aprovação da equipa de coordenação nacional do programa de flexibilidade curricular.

A EPM continua a não realizar a cerimónia do hastear da bandeira e de cantar o hino da China. No início de Junho, Manuel Machado disse ao PONTO FINAL que a instituição não tinha condições físicas para cumprir o que está no diploma. O diploma prevê que, semanalmente, a bandeira da República Popular da China seja içada nas escolas e que o hino seja cantado. Agora, Manuel Machado limitou-se a responder que “a bandeira da República Popular da China, bem como a bandeira da Região Administrativa Especial de Macau, estão expostas no átrio principal da escola”. “Neste momento, é isso que existe, não quero dizer que não se possa evoluir para uma outra solução, mas nesse momento é isso que existe”, indicou. Questionado sobre qual seria essa solução, Manuel Machado não quis dar mais detalhes.