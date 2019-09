Sulu Sou pede que limite de rendimentos para acesso a habitação social seja mais inclusivo

Segundo o deputado, os candidatos a habitação social enfrentam muitas dificuldades. Sulu Sou acredita que, com o modelo actual, os mais pobres vão ficar excluídos da possibilidade de se candidatarem a uma habitação social e que, por isso, os limites devem ter em conta o índice mínimo de subsistência.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Foi aprovado na especialidade, pela Assembleia Legislativa (AL), a 8 de Agosto, o regime jurídico de habitação social, que só entrará em vigor a 19 de Agosto de 2020. Através de uma interpelação que será remetida ao Governo, o deputado Sulu Sou diz agora que os limites de rendimentos para os candidatos é demasiado baixo, o que vai fazer com que “pessoas em má situação económica não possam ter acesso a habitação social”.

O deputado democrata, que votou a favor do diploma, começa por recordar que, segundo a lei aprovada a 8 de Agosto, o limite dos rendimentos mensais para famílias elegíveis para concorrer a habitação social é determinado por despacho do Chefe do Executivo. Segundo o despacho, que entra em vigor a 1 de Outubro, o valor máximo do rendimento mensal de uma família de duas pessoas sobe das 17.360 patacas para as 17.680 patacas. O valor líquido do património de uma família de duas pessoas não pode ultrapassar as 381.900 patacas.

“O público acha que o limite é demasiado baixo”, refere o deputado, reforçando que “o limite do rendimento não condiz com a situação real”. O legislador nota ainda que os subsídios do Governo são uma parte considerável dos rendimentos dos candidatos a habitação social e o facto de o valor limite para as candidaturas ser baixo fará com que os inquilinos deixem de trabalhar, para não exceder o limite, e que, assim, dependam somente dos subsídios. “Se trabalharem, é muito fácil que excedam o limite”.

Segundo o artigo 18 da lei da habitação social, se o inquilino exceder o limite do rendimento, o valor da renda aumenta para o dobro. “Em conclusão, os inquilinos da habitação social enfrentam muitos problemas”, afirma Sulu Sou.

O deputado refere que o índice mínimo de subsistência foi ajustado a 1 de Janeiro deste ano e o valor da renda para habitação económica entrará em vigor apenas a 1 de Outubro. “Porque é que o índice mínimo de subsistência e o cálculo do valor da renda dos inquilinos da habitação social são ajustados em alturas diferentes?”, pergunta o deputado, sugerindo que o Governo, no futuro, ajuste os valores na mesma altura.

Na interpelação, o deputado pede que o Governo flexibilize os limites de rendimentos dos interessados em arrendar habitação pública, e questiona: “Como é que o Governo vai fazer para garantir que algumas das pessoas mais carenciadas não fiquem excluídas das candidaturas para habitação social?”. “O Governo vai considerar o índice [mínimo de subsistência] na definição do limite, permitindo que mais pessoas fiquem elegíveis para se candidatarem a habitação social?”, termina Sulu Sou.