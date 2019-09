Namoro antigo leva Nicholas Torrão a trocar Benfica pelo Sporting

Nicholas Torrão assinou contrato com a duração de um ano com o Sporting de Macau, representando os ‘leões’ não só nesta edição da ‘bolinha’, como também na próxima edição da Liga de Elite. Para além de representar o clube dentro das quatro linhas, o antigo avançado do Benfica de Macau irá também integrar a estrutura da Academia do Sporting de Macau.

Pedro André Santos

pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Depois de seis anos de águia ao peito, que resultaram em cinco títulos de campeão, Nicholas Torrão deixou o Benfica de Macau e assinou pelo Sporting de Macau por um ano, representando a equipa leonina não só nesta edição da ‘bolinha’, como também na próxima temporada da Liga de Elite. O novo camisola 10 dos ‘leões’ irá também integrar a estrutura da Academia do Sporting de Macau. “Foi o momento certo. As coisas proporcionaram-se a partir do final da época, nos últimos anos o Sporting foi mostrando interesse e este ano eu estava disponível para haver uma mudança”, começou por dizer Nicholas Torrão ao PONTO FINAL.

O antigo avançado das ‘águias’ referiu que não chegou a negociar qualquer contrato com o Benfica, saindo com sentimento de dever cumprido. “Saio muito feliz com os seis anos que passei no Benfica. Deixo palavras de agradecimento ao Duarte e ao Leonel Alves porque foram duas pessoas que investiram no futebol de Macau, não só no Benfica. Penso que o futebol de Macau deve muito a estas duas pessoas, que investiram durante anos, sem nunca desistirem, e com muitos percalços pelo caminho”, sublinhou.

Relativamente ao novo desafio, o antigo jogador do Benfica de Macau disse que o projecto passa por “fazer o melhor possível”, acrescentando ainda que a mudança se deveu também à persistência do Sporting nas últimas temporadas. “Há muitos anos que o Sporting mostra respeito em saber a minha disponibilidade, e mesmo não demonstrando disponibilidade eles diziam ‘um dia será’. A minha integração na gestão das escolinhas, juntamente com as pessoas que já estão a gerir a Academia do Sporting, também é algo que me agrada para irmos desenvolvendo o futebol de Macau”, concluiu o avançado.

Nicholas Torrão sagrou-se campeão cinco vezes pelo Benfica de Macau nos últimos seis anos. Antes de representar as ‘águias’, foi também campeão, no Ka I, por duas vezes.