Infracções dos taxistas em queda. PSP diz que há mais consciência sobre o cumprimento da lei

Segundo os dados do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), todas as irregularidades praticadas por taxistas decresceram no passado mês de Julho. Isto revela, diz a PSP, uma maior consciência por parte dos taxistas. No mesmo período, o número de motociclos bloqueados aumentou exponencialmente devido ao reforço das inspecções por parte da corporação.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Todas as irregularidades que são normalmente cometidas por taxistas estão a diminuir. É isso que mostram os dados estatísticos divulgados pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) relativos ao mês de Julho. Segundo o organismo, há mais consciência por parte dos taxistas e a nova lei dos táxis tem produzido um efeito dissuasor.

Nos dados estatísticos do trânsito referentes ao mês de Julho, divulgados na página do CPSP, verifica-se que, nos primeiros sete meses do ano, houve 2.846 irregularidades praticadas por taxistas, menos 25,94% face ao mesmo período do ano passado. Só os casos de cobrança abusiva foram 1.870, o que representa uma diminuição de 21,76% face aos primeiros sete meses de 2018. Os casos de recusa de transporte decresceram 32,05%.

Questionado pelo PONTO FINAL sobre a diminuição das irregularidades por parte dos taxistas, o CPSP respondeu justificando com a entrada em vigor do regime jurídico do transporte de passageiros em automóveis ligeiros de aluguer, conhecido como a nova lei dos táxis, que entrou em vigor a 3 de Junho. O decréscimo do número de infracções revela uma melhor “consciência dos taxistas sobre o cumprimento da lei”. Além disso, “a penalidade das infracções produz o efeito dissuasor determinado”. “O CPSP continuará a observar a respectiva situação e a manter uma atitude rigorosa para proceder às autuações”, refere o organismo.

Verificou-se, também em Julho, um aumento exponencial do número de casos de motociclos bloqueados. Os bloqueamentos de motociclos em vias públicas aumentaram 269%, enquanto o bloqueamento de motociclos em lugares de estacionamento tarifado aumentaram 200% e a remoção de motociclos de vias públicas aumentou 37,74%. Em comparação, o bloqueamento de automóveis em vias públicas diminuiu 30% e o bloqueamento de automóveis em lugares tarifados aumentou 1%. “A fim de libertar os recursos de parada e estacionamento de veículos, esta corporação reforça as inspecções e autuações do estacionamento ilegal”, explicou a PSP ao PONTO FINAL.

Em comparação com os primeiros sete meses de 2018, este ano verificou-se um aumento de 400% no número de motociclistas que se envolveram em acidentes e que tinham uma taxa de álcool entre os 0,5 e os 0,8 gramas por litro. Houve também um aumento de 175% nos casos em que os acidentes envolveram motociclistas com uma taxa superior a 1,2 gramas por litro.

Quanto a este dado, o CPSP disse apenas que tem estado a reforçar a sensibilização e apela a que o público não conduza sob influência de álcool ou drogas. “Esta corporação continua a realizar sensibilização junto da comunidade, palestras em escolas e associações e a proceder a autuações, alertando a população, quer condutores, quer peões, para ter uma deslocação segura e com uma atitude de cumprimento da lei, esforçando-se em conjunto para reduzir a taxa de ocorrência de acidentes de viação, de modo a construir um ambiente de trânsito seguro”, reforçou.

Entre Janeiro e Julho de 2018 foi apenas registada uma situação de corrida ilegal; no mesmo período deste ano registaram-se três. Sobre este dado, a PSP diz apenas que estes casos foram registados em “vias com menor fluxo de veículos”.