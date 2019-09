Festival de animação arranca entre a Belle Époque parisiense e o drama dos refugiados palestinianos

A Cinemateca Paixão acolhe o Festival de Animação de Verão com uma série de animações premiadas de várias categorias e estilos diferentes. A realizadora Pundusina contribui com dois workshops para crianças, onde irá ensinar algumas técnicas para criar cenários e adereços de animação.

pontofinalmacau@gmail.com

A próxima edição do Festival Mundial de Animação de Verão de Macau leva à Cinemateca Paixão uma selecção de filmes internacionais de animação entre o próximo dia 21 de Setembro e 6 de Outubro. O grande destaque da edição deste ano vai para a exibição do filme “Dilili em Paris”, vencedor do Melhor Filme de Animação nos Prémios César, e que transporta o público para um cenário da Belle Époque em Paris no final do século XIX.

Na sessão “Divertimento em Família”, os espectadores podem assistir às adaptações e aventuras de filmes como “Tito e Os Pássaros”, “Os Comedores de Meias Ímpares” ou “Jacob, Mimmi e os Cães Falantes”. Já a “Animação Japonesa” reúne as obras de alguns dos melhores animadores japoneses, incluindo Yuasa Masaaki e Kitarō Kōsaka.

“Horizonte do Mundo” investiga temas culturais e sociais de diferentes partes do mundo através de estilos únicos de animação. O filme de encerramento, “A Torre”, é uma ilustração da vida dos refugiados palestinianos. Pundusina, a realizadora de animação local, foi convidada para orientar dois workshops para crianças de diferentes idades, que assim podem aprender a criar os seus primeiros cenários e adereços para animação.

Da abertura glamorosa de Paris do final do século XIX ao encerramento comovente com refugiados palestinianos no Líbano

O filme de abertura “Dilili em Paris” deu o sinal de partida para o Festival de Cinema de Animação de Annecy no ano passado e arrebatou o galardão de Melhor Filme de Animação nos Prémios César, em França. “Vi-me confrontado com um pequeno problema relacionado com a representação de Paris durante a Belle Époque: só se via gente branca… Por isso, Dilili é mestiça, membro de um grupo que também sofreu com a rejeição de ambos os lados”, diz o realizador Michel Ocelot em declarações à produção do Festival.

Misturando animação em barro e técnicas 2D o filme de encerramento, “A Torre”, baseia-se em entrevistas com refugiados palestinianos no Líbano para nos contar a história de quatro gerações de exilados que anseiam por regressar à sua verdadeira pátria.

“Tito e Os Pássaros” é uma viagem a um universo de fantasia que mistura pinceladas da pintura a óleo com as actuais ferramentas digitais de forma a criar a história de um jovem que tenta salvar o planeta do medo. Adaptado da popular obra de ficção “O Grande Detective Sherlock Holmes – O Mais Famoso Fugitivo”, explora uma envolvente história detectives. Os realizadores vão estar presentes na sessão para partilharem histórias sobre a produção do filme.

Ainda na área familiar, e depois de sete anos de produção, chegam-nos agora estes personagens em forma de meia, que nos contam a história de “Os Comedores de Meias Ímpares”. “Jacob, Mimmi e os Cães Falantes” segue uma matilha de cães de dois corajosos miúdos na sua aventura para salvar a sua cidade da destruição. Baseado na série de livros de Ulf Nilsson e Gitte Spee, “Gordon & Paddy” traz-nos também a voz do famoso actor sueco Stellan Skarsgård.

“Animação Japonesa” reúne obras dos melhores animadores japoneses

Uma das revelações é “Apanha a Tua Onda”, a mais recente película de Yuasa Masaaki, a segunda prestação da sua série relacionada com os oceanos. Um outro ponto é a “Estalagem de Okko”, realizado por Kitarō Kōsaka, o director de animação de “A Viagem de Chichiro e Ponyo Sobre a Falésia”. Esta obra segue a jovem Okko, que se muda para a estalagem termal tradicional da sua avó onde descobre a sua capacidade para comunicar com espíritos.

Adaptado do romance best-seller “A Noite é Curta, Não Pares de Andar”, de Tomihiko Morimi, e com as vozes de alguns dos maiores nomes do cinema nipónico, “Autoestrada dos Pinguins” pretende representar uma aventura de Verão.

“Ruben Brandt, Coleccionador”, convida à exploração da realidade e dos sonhos através de 13 pinturas famosas. Já “Funan” venceu o Prémio Cristal no Festival Internacional de Cinema de Animação de Annecy 2018 e segue uma jovem cuja vida é subitamente posta de pernas para o ar com a chegada do regime Khmer Vermelho ao Camboja.

Produzido em França e no Japão, “Mutafukaz” revê o lado misterioso da Cidade da Carne Escura. Escolhidos para a Semana da Crítica de Cannes e para o Festival Internacional de animação de Annecy, “Terhan Taboo” segue a vida amarga de três mulheres no Irão.

Inserida na agenda do Festival está ainda a realizadora de animação de Macau, Pundusina, que irá orientar dois workshops para crianças onde irá partilhar um pouco da magia por detrás da animação e ensinar como transformar rolos de papel higiénico e copos de papel em adereços e cenários de animação.