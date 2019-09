Batalha sem tréguas, na cidade consumida pelo desespero

Em dia de manifestação e marcha impedidas pelas autoridades, rebentou a revolta em várias artérias de Hong Kong, num sábado com múltiplos focos de confronto de que resultaram dezenas de detenções e feridos. Se a área do Conselho Legislativo, em Admiralty, foi convertida em campo de batalha, com lançamento de gás lacrimogéneo, cocktails molotov e recurso a canhões de água, na linha de metro de Tsuen Wan instalou-se o terror, com a investida da polícia sobre manifestantes e passageiros no interior de carruagens em Prince Edward, e alguns dos feridos socorridos em Yau Ma Tei.

Reportagem de Sílvia Gonçalves (Texto) e Eduardo Martins (Fotografia), em Hong Kong

“Sing hallelujah to the Lord, sing hallelujah do the Lord”, ecoa das bancadas no interior do Southorn Playground, em Wan Chai. Tom melódico, composição coral a atravessar, em afinação irrepreensível, os gritos da massa humana que, ao final da manhã, preenche o amplo campo de futebol em piso sintético. A concentração não autorizada, convocada nas redes sociais, leva como desígnio “Rezar pelos pecadores de Hong Kong”, um encontro de cristãos em assembleia que rapidamente ultrapassa o propósito litúrgico e se compõe também de gente trazida por um outro credo: a reforma profunda do sistema político, numa rota que visa a democracia.

À entrada do recinto, um pequeno grupo agita bandeiras norte-americanas, apoia no peito cartazes onde se lê: “President Trump, please liberate Hong Kong, defend our Constitution”. Rostos tapados, corpo fustigado pelo calor e uma convicção que se resume a duelo entre gigantes. “Ele [Donald Trump] é a única pessoa no mundo que está a lutar contra o Partido Comunista Chinês. Penso que ele sabe o que se está a passar em Hong Kong e que nos vai ajudar. Em Trump confiamos”, sintetiza Joe Lau.

Questionado quanto à razão de colocar apenas Trump no centro da intervenção da comunidade internacional, sem inclusão da União Europeia, o técnico informático enquadra a opção política de apontar baterias a Washington. “Os Estados Unidos são a nossa prioridade, a União Europeia tem muitos interesses comerciais com a China. Os Estados Unidos estão em guerra comercial com a China”. Lau, de 36 anos, diz estar disponível para esticar o protesto muito além dos quase três meses que já leva na rua. “Estou disposto a entrar em greve nas próximas semanas. Acompanho os protestos desde o início”.

“EM MACAU, ESTÃO ECONOMICAMENTE MUITO DEPENDENTES DA CHINA”

Nas bancadas, o coro uníssono transita entretanto para o infinitas vezes repetido “Ga yao” ou “Add oil”, slogan usado para expressar encorajamento, para travar o esmorecimento do colectivo, que em português se traduz em algo como “Dá-lhe gás”. A que se juntam o habitual “Libertar Hong Kong”. No topo da bancada, Cindy observa a multidão que entretanto preenche todo o complexo. Natural de Hong Kong, arrisca traçar o que diz impor a diferença entre as duas regiões especiais encaixadas em margens opostas do Delta. “Em Macau, estão economicamente muito dependentes da China. O jogo depende muito dos chineses do continente”.

Para Cindy, de 38 anos, a questão da identidade prevalece em Hong Kong como factor de afastamento face a uma China continental onde assume não se rever. “Nós não queremos que haja tanta entrada de chineses para não se diluir a nossa identidade. Não nos sentimos chineses, somos hongkongers. Em Macau, são sobretudo chineses”. Para além das cinco reivindicações que estruturam o movimento pró-democracia, Cindy acredita que é sobretudo a actuação policial que põe em marcha as multidões. “As pessoas estão sobretudo furiosas contra a violência policial. As eleições livres e o sufrágio acompanham essa revolta, mas lamentamos que o Governo nada faça em relação à violência que é exercida sobre nós”.

“PORTUGAL É UMA POSSIBILIDADE PARA MIM”

Sem nunca mostrar o rosto, Cindy revela depois ser detentora de passaporte português, por via de família com raízes em Macau. Diz estar a considerar a mudança para um país que desconhece. “O meu passaporte está quase a expirar, por isso vou ao consulado de Portugal, em Macau, renovar o meu passaporte e cartão do cidadão. Portugal é uma possibilidade para mim. Muitos amigos meus estão a considerar deixar Hong Kong e viver noutros países”.

Entretanto, grita-se nas bancadas: “Cinco reivindicações, nem uma a menos!”. Em segunda voz, em improvável orquestração, insurgem-se também os cristãos, a estender aleluias “to the Lord”. “Temos medo de perder, não só a liberdade religiosa, mas todas as liberdades”, assume Sam, numa breve interrupção do cântico. “Nasci em Hong Kong, já visitei algumas igrejas na China, mas só em aldeias. Lá a Igreja é controlada pelo Governo”. Aos 50 anos, Sam considera que “em Macau e Hong Kong todas as liberdades se estão a perder. Em Macau nem puderam manifestar-se, recentemente. A coisa lá está a apertar ainda mais”.

Voltam-se depois os olhos para uma mulher vestida de branco, punho erguido, que ao centro do recinto grita mensagens de apoio a Pequim. Rapidamente é cercada por manifestantes que, em torno dela, entoam “Ga yao”, entre sorrisos. A mulher de meia-idade não baixa a guarda, bebe água, retoma folêgo, ergue o punho fechado, e projecta a voz para as bancadas. Cumprimentam-na alguns, jocosamente, juntam-lhe ao rosto um cartaz de Carrie Lam manchada de sangue.

Depois das 14 horas, encaminha-se a multidão para o exterior do ‘playground’, onde se forma já a imensa corrente de gente que marcha ao longo da Johnston Road. Não dá tréguas aos manifestantes, a chuva que entretanto se abate sobre a cidade. No passeio, um grupo de jovens, vestidos integralmente de negro, fecha-se em círculo de modo a impedir a visibilidade sobre algo que se concretiza no interior. Permite o grupo que o PONTO FINAL fure o círculo fechado. De cócoras, dedica-se um deles, com a precisão de um ourives, a desmantelar uma câmara de vigilância, em área sinalizada como estando monitorizada.

Abrigam-se às centenas, num centro comercial, da chuva que não concede misericórdia. Prosseguem depois a marcha em direcção a Central, com passagem pelo Chater Garden. Ao centro do jardim, um pequeno grupo, de rosto ocultado, empunha bandeiras do Reino Unido e Estados Unidos. Seis jovens gritam, de modo incessante, “fight for freedom, stand with Hong Kong”, acompanhados em sucessivas réplicas pelas dezenas que os escutam, em semi-círculo.

Ao longo da Chater Road, sentada numa cadeira junto à estrada, uma senhora ergue os polegares para apoiar a turba de jovens que passa em marcha lenta. “Claro que estou com eles, apoio-os desde o início. Já perdemos a possibilidade de sufrágio universal e, quanto à lei de extradição, queremos a sua retirada, não a suspensão. A suspensão não basta!”, explica, de forma entusiasta, Virginia Fung, de 72 anos, integralmente vestida de preto. Uns metros adiante, junto à estação de metro de Central, um grupo de jovens agita bandeiras americanas. Virginia acerca-se deles, de olhos postos no céu, todos observam o helicóptero que parece vigiar a movimentação de uma marcha espontânea, que fura a proibição daquela que, inicialmente agendada para hoje, convocada pela Frente Civil de Direitos Humanos – e que pretendia marcar os cinco anos do veto de Pequim em relação à introdução de sufrágio universal – fora desautorizada pela polícia, numa rejeição depois confirmada pelo tribunal.

HARTCOURT ROAD CONVERTIDA EM CAMPO DE BATALHA

Prossegue a marcha pela Connaught Road, depois pela Des Voeux Road Central, onde alguém grafitou “Fuck China”, na fachada do Banco da China. Na esquina, um santuário improvisado com imagens da enfermeira atingida num olho, onde muitos interrompem a marcha para queimar incenso e juntar as mãos em oração. Todos os caminhos vão dar à Hartcourt Road, nas imediações do Conselho Legislativo (LegCo), em Admiralty. Depois das 17 horas, os manifestantes preenchem a vasta área onde se dá o embate violento com as forças de segurança, que procuram dispersar a multidão com o lançamento de granadas de gás lacrimogéneo. Os jovens ripostam, devolvem as bombas de gás arremessadas, atiram cocktails molotov. A polícia responde com canhões de água, longos jactos de água tingida de azul, que coincidem com pequenos focos de incêndio no lado oposto das barricadas de plástico que separam os dois lados do campo de batalha.

Pelas 18h15, como que a acelerar o desfecho de uma situação descontrolada, desaba a chuva impiedosa. Às centenas, deslocam-se os jovens para a estação de metro de Admiralty, onde grupos de primeiros-socorros deitam a mãos a ferimentos ligeiros, ao alívio de olhos massacrados pelas nuvens de gás. Alguns gritam: “Saiam daqui, sigam para Causeway Bay”.

No cimo da Hartcourt Road, alinham-se vários cordões do corpo de intervenção. Diante deles, um imenso rasto, ao longo da estrada, dos despojos de um confronto de onde sobram garrafas de água, guarda-chuvas, frascos de soro, barricadas improvisadas com paletes de madeira e caixotes do lixo. Silêncio no olhar atento dos agentes abrigados atrás de escudos transparentes, frente a um cenário que traduz uma cidade há quase três meses em estado de guerra.

Na estação de Admiralty, atafulhada de gente, todos saltam os torniquetes que permitem o acesso às carruagens, perante a impossibilidade de passar o cartão nos aparelhos de leitura, arruinados pelo fogo. Na carrugem que segue para Causeway Bay, acomodam-se, apertados, os manifestantes. Quebra-se o silêncio na pergunta que alguém dirige ao PONTO FINAL: “De onde és?”, “de Portugal”, o que suscita reacção uníssona, entre risos: “Ah, Cristiano Ronaldo”, a única referência associada a um país que é lugar distante.

DA ESQUADRA DE TSIM SHA TSUI CHOVEM GRANADAS DE GÁS

Na estação de Causeway Bay, no cimo das máquinas de compra de bilhetes, pequenos pacotes de papel, onde muitos depositam dinheiro, donativos para que aqueles que participam nos protestos possam adquirir bilhete e circular sem custos, explica um manifestante. No exterior da estação, alguns jovens formam uma pirâmide humana para que um deles, empoleirado no topo, possa grafitar, com tinta negra, uma câmara de vigilância. E o helicóptero lá em cima, ainda, a vigiar-lhes os movimentos.

Em caracteres chineses, alguém escreve no chão, a pincel: “Desordeiros, não. Apenas um Governo brutal”. Ao longo da estrada, equipas que distribuem água, luvas de látex, pensos rápidos, soro, capas para a chuva, capacetes, bombas para a asma, tudo arrumado em caixotes. Numa cadeia de fast-food, dezenas de jovens de negro dão conta da fome, depois dos confrontos violentos do final de tarde em Admiralty. Exaustos, estendem o corpo sobre as mesas, olhos fechados. Pausa breve na revolta, que em pouco tempo são incitadas as massas, em gritos que chegam da rua, a rumar a Tsim Sha Tsui, em Kowloon. Em resposta à chamada, seguem para o metro, batem com os capacetes nos corrimões. Mudança de linha em Central, e o apelo atirado das escadas: “Não vão para casa!”.

Às 20h30, no exterior da estação, acendem as lanternas, em resposta ao apelo convocado pela Frente Civil “para que a luz da democracia” seja visível “em todos os cantos do mundo”. A par com o gesto simbólico, inicia-se o bloqueio das estradas, com barricadas montadas com contentores metálicos de reciclagem arrastados pelo alcatrão, enquanto gritam: “Liberate Hong Kong!”.

A curta distância, da esquadra de Tsim Sha Tsui soam já os avisos para que os manifestantes abandonem a área, para que as lojas sejam encerradas, projectados pelo megafone de agentes posicionados no varandim do edifício. Chegam manifestantes em número significativo, apressam-se a montar barricadas na estrada, próximo da esquadra. Ouvem-se tiros, granadas de gás lacrimogéneo lançadas pelos agentes, mais uma vez arremessadas de volta pelos jovens de negro, ocultados pelas estruturas improvisadas.

A densa nuvem de gás dispersa a multidão, mas não cessa a actuação das forças de segurança. Os reforços surgem entretanto no lado oposto da estrada. Dezenas de homens do corpo de intervenção observam de longe para, poucos minutos depois, avançarem a alta velocidade com bastões apontados, num exercício que haveria de varrer a extensa via. Seguem-se as carrinhas blindadas, que distribuem agentes por toda a área, encerrando todas as possibilidades de acesso à esquadra.

Às 22 horas, ainda as colunas de agentes descem, agora em marcha lenta, pela Nathan Road, sem que sejam já avistados manifestantes. Os insultos à polícia chegam agora da intensa circulação de gente nos passeios, que, de rosto descoberto, atiram acusações como “vocês colaboram com as tríades” ou “libertem Hong Kong”.

RASTO DE SANGUE E CAOS NAS CARRUAGENS QUE CHEGAM DE PRINCE EDWARD

Pelas 23 horas, regressa o PONTO FINAL à linha de metro de Tsuen Wan. Na passagem pela estação de Yau Ma Tei, páram as carruagens, para não mais prosseguir caminho. Pelas redes sociais chega a indicação de confrontos violentos na estação seguinte, de Mong Kok, mas sobretudo no interior das carruagens paralizadas em Prince Edward, estação imediatamente a seguir a Mong Kok. O vídeo que circula nas redes, mostra agentes da Unidade Táctica Especial, conhecidos como “raptors”, a carregar com bastões sobre passageiros que choram, imobilizados no chão. Em comunicado, a Polícia de Hong Kong dirá mais tarde ter apenas intervido para travar a acção violenta de manifestantes radicais que haviam causado estragos no interior da estação de Prince Edward. Diz a polícia que os agentes “usaram a sua experiência profissional para distinguir os manifestantes que mudaram de roupa para passar por comuns passageiros”.

Depois de um longo compasso de espera, sair da carrugem, para a área onde circulam passageiros irados pelo interrupção da circulação, que impede o regresso a casa. Por entre a multidão, dois paramédicos correm em grande velocidade para o extremo oposto da plataforma, onde estão já as carruagens vindas de Prince Edward. Carruagens onde, se percebe entretanto, os passageiros haviam sido espancados momentos antes por polícia munida de bastões e gás-pimenta. À chegada junto às carruagens, vazias e de portas fechadas, o PONTO FINAL confronta-se com três feridos em estado grave, a roupa encharcada em sangue, incapazes de verbalizar, de descrever a agressão de que tinham sido alvo. Apressam-se os paramédicos a estabilizar os três homens que aqueles que os cercam dizem não serem manifestantes.

A chorar, uma rapariga, com os braços manchados de sangue, agarrada ao rapaz colocado numa cadeira de rodas, com os olhos fechados, diz que este foi atingido várias vezes com um bastão. “Ele nem sequer é manifestante!”, grita, repetidas vezes, agarrada a um braço que pende, imóvel. Outro rapaz, também em lágrimas, alega que a agressão em Prince Edward se deu pelas 23h12, conta que a vítima tem cerca de vinte anos. “Ele já perdeu muito sangue”, grita, desesperado. Chegam entretanto as macas para transportar os três feridos para o exterior da estação.

Uns metros adiante, um homem caído no chão, sem ferimentos visíveis, estende ao PONTO FINAL um cartão de identificação, onde se lê: “Person with disabilities [Pessoa com deficiência]”. Chamados os paramédicos, um deles rapidamente se acerca do homem para avaliar o seu estado.

Entretanto, entram pela estação dezenas de agentes, a que se segue, momentos depois, a chegada da Unidade Táctica Especial, a mesma que terá investido sobre os passageiros nas carruagens em Prince Edward. Instala-se o pânico entre os passageiros que ainda circulam nesta área. Encostam-se às paredes, choram, gritam, imaginam, talvez, nova investida das forças de segurança. Os agentes procedem à revista de dois homens e uma mulher que terão vindo nas mesmas carruagens de Prince Edward. Um deles, lava ainda os olhos atingidos por gás-pimenta. Pelas 23h30, um dos homens, corpo encostado às portas metálicas do elevador, mãos atrás das costas, é imobilizado pelos agentes, que em simultâneo lhe limpam o sangue que escorre de um olho. Os três são levados pela polícia, permanecendo ainda dezenas de outros numa estação entretanto encerrada.

Os agentes rodeiam o homem com deficiência, visivelmente transtornado, caído no chão, enquanto este é examimado pelos paramédicos. Pelas 23h50, abrem-se as portas das carruagens onde tudo aconteceu em Prince Edward. O PONTO FINAL e restantes jornalistas apressam-se a entrar, rapidamente corridos pelos agentes, que se fecham lá dentro. Poucos minutos depois, reabrem-se as portas, é permitida a entrada à imprensa. No interior das carruagens, roupas, muitas roupas e lenços manchados de sangue, sapatos, capacetes, garrafas de água, luvas, guarda-chuvas, óculos. Um rasto de objectos manchados que denuncia um episódio de caos e agressão em larga escala, em carruagens agora vazias onde sobra silêncio e odor a sangue.

Perto da meia-noite, restam polícia e imprensa na estação momentos antes tomada por pânico, feridos e detenções. Depois de aberto o portão, para permitir a saída dos jornalistas, o confronto, no exterior, com centenas de cidadãos tomados pela ira, sendo já conhecido o ataque em Prince Edward.

Gritam insultos aos agentes posicionados junto a carrinhas blindadas do outro lado da estrada. “Gangsters, amigos das tríades!”. De repente, avista-se um homem já com o corpo contra o asfalto, mãos atrás das costas, enquanto se processa a detenção. Sobe de tom a ira da população que avança para junto do detido, arrastado de seguida, sob um coro de gritos, para o interior da carrinha.

Do caos e violência, que este sábado atingiram vários pontos de Hong Kong, resultaram mais de 60 detenções e dezenas de feridos, cinco deles em estado grave. Ao 13º fim-de-semana de confrontos, a cidade subsiste, ainda, distante de uma improvável pacificação.