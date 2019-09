Acordo sobre entrega de infractores à espera do Parlamento

O Acordo sobre Entrega de Infractores em Fuga foi assinado a 15 de Maio entre Sónia Chan e a ministra da Justiça de Portugal. Quatro meses depois, o Acordo ainda não foi publicado em Diário da República, contrariamente ao que sucedeu em Macau: o Boletim Oficial formalizou o documento a 19 de Junho.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros explicou ao PONTO FINAL esta demora: “nos termos do artigo 8.º da Constituição da República Portuguesa, a publicação em Diário da República do texto dos Tratados internacionais celebrados pela República Portuguesa faz parte do procedimento para aprovação interna dos mesmos. Tal publicação é feita em anexo ao ato de aprovação dos referidos Tratados, a qual, no caso concreto, é da competência da Assembleia da República.”

Ou seja, antes de sair em Diário de República tem de passar primeiro no Parlamento português. “Quanto a este Tratado, a Assembleia da República não teve ainda oportunidade de iniciar o seu procedimento interno tendente à decisão de aprovação do mesmo, considerando que a atual legislatura terminou. Desta forma, os procedimentos legislativos da Assembleia da República serão apenas retomados após as eleições legislativas”, explica ainda o MNE. Pelo meio, após a eventual aprovação na Assembleia da República, o Tratado terá de ser promulgado pelo Presidente da República.

Quem também está à espera que o Parlamento reabra, para abordar a questão do Acordo, é a Ordem dos Advogados. O bastonário disse ao PONTO FINAL que “o Conselho Geral [da Ordem] remeteu a sua posição para o Governo Português e para outras entidades. Ainda não pedimos nenhuma reunião, apenas porque a Assembleia da República se encontra em período de férias. Iremos fazê-lo aquando da sua abertura”.

Como o PONTO FINAL divulgou a 1 de Julho, o Governo Português, através da ministra da Justiça, já respondeu publicamente à Ordem dizendo que “não concordava com a nossa análise e conclusão” e reafirmando que o texto está em “perfeita conformidade com a Constituição”. Guilherme Figueiredo revelou ainda que a Ordem dos Advogados “está disponível para participar em qualquer reunião ou iniciativa sobre este tema”. J.P.M.