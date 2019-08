Solidariedade, desporto, ecologia e até tecnologia, na corrida da Caritas

É de olho nas necessidades dos idosos de Macau que a Caritas vai organizar a corrida solidária. A organização quer superar as 850 mil patacas angariadas no ano passado e as 3.100 pessoas que participaram em 2018. Paul Pun, secretário-geral, não vai correr, mas gostava.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Este ano, a corrida solidária da Caritas, que acontece a 6 de Outubro, tem como objectivo angariar fundos para um futuro lar de idosos. Paul Pun, o secretário-geral da Caritas Macau, coloca a meta nos 3.500 participantes e mais de 850 mil patacas. Quem não estiver em Macau, pode correr à distância. Há também uma preocupação ambiental, a organização vai reduzir o número de garrafas de água de plástico a serem distribuídas durante a corrida.

A corrida acontece no dia 6 de Outubro, pelas 7h30 da manhã, mas as inscrições terminam a 10 de Setembro. “É preciso tempo para preparar as medalhas”, justificou Paul Pun ao PONTO FINAL. O preço de inscrição é de 100 patacas para crianças e 160 patacas para adultos. “No ano passado, o preço para crianças era o mesmo, mas este ano queremos motivar mais famílias a virem”, disse o responsável. O circuito será dentro do campus da Universidade de Macau e há duas modalidades: quem quiser correr faz nove quilómetros e quem quiser apenas andar há um percurso menor, de três quilómetros. No fim, há medalhas para todos os que passarem a meta.

No ano passado, com a corrida, a Caritas angariou 850 mil patacas. Este ano, Paul Pun espera “um pouco mais”. Quanto ao número de participantes, no ano passado correram 3.100 pessoas, e este ano o secretário-geral quer cerca de 3.500.

“Este ano, queremos angariar dinheiro para os cidadãos seniores”, apontou Paul Pun. “Queremos angariar dinheiro para os mais idosos porque houve uma pessoa que nos cedeu um terreno de 600 metros quadrados e o dinheiro seria para a futura construção de um lar e para os serviços para idosos”. Paul Pun não quis revelar quem é que cedeu o terreno nem onde é que este se situa, disse apenas que o terreno é na península de Macau e que a Caritas ainda está à espera da aprovação do plano por parte do Governo.

Quem não estiver em Macau, vai poder correr à distância. O secretário-geral da Caritas explicou que, para isso, é necessário que os inscritos tenham uma aplicação que marque o percurso da corrida e, no fim, envie a distância percorrida para a organização, como prova de que o participante correu mesmo. É uma “corrida virtual” e Paul Pun espera que participem cerca de 100 pessoas. O preço de inscrição é o mesmo. “O ano passado houve uma família que correu na Austrália e nós tivemos a ideia de fazer este tipo de corrida virtual”, contou.

Além da angariação de fundos para a Caritas, esta corrida tem como objectivo também encorajar as pessoas a fazer exercício, indicou Pun, acrescentando que há também o objectivo de consciencializar a população para o excesso de plástico. A organização vai reduzir o número de garrafas de água a serem disponibilizadas após a corrida. “Vamos continuar a dar garrafas de água, mas vamos tentar reduzir”, referiu. No ano passado, foram usadas 3.500 garrafas de plástico, este ano, apesar de se esperarem mais participantes, a organização quer ficar-se pelas 3.000 garrafas de plástico. Vai haver ainda um pequeno reservatório com água, onde os participantes poderão encher as suas garrafas.

E o Paul Pun, vai correr? “Quem me dera”. “Não posso correr porque tenho de estar na meta para dar as medalhas. Eu podia correr, mas teria de ser mais rápido que todos para poder estar na meta para dar as medalhas. Impossível”, responde, recordando o ano passado: “No ano passado eu corri, mas os primeiros tiveram de esperar por mim na meta para poderem receber a medalha”.

O secretário-geral da Caritas confessou que costuma fazer exercício, nomeadamente, faz caminhadas. O secretário-geral da Caritas, que faz parte do Colégio Eleitoral que no passado domingo elegeu Ho Iat Seng como futuro Chefe do Executivo, contou que, após a eleição, foi o primeiro a sair da Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental porque queria ir fazer uma caminhada: “No passado domingo, fui o primeiro a sair da Nave para poder ir caminhar, fui a casa trocar de roupa e fui caminhar. Fui subir o Parque Natural da Taipa Grande”.

Paul Pun quer Ho Iat Seng rodeado de gente que compreenda o serviço social

Após Ho Iat Seng ter dito, já depois da sua eleição enquanto próximo Chefe do Executivo de Macau, que o serviço social era o seu “ponto fraco”, Paul Pun desvalorizou as declarações e pediu que o futuro líder do Governo de Macau se rodeie das pessoas certas. “Não sei se ele está certo ou errado em dizer que a acção social é o seu ponto fraco. Tudo depende das pessoas que ele tenha a trabalhar nesta área”. O secretário-geral da Caritas e membro do Colégio Eleitoral acrescentou: “Ele sendo bom no sector empresarial, não precisa de muita gente, mas nas áreas em que não é tão bom deve rodear-se de pessoas fortes nessas áreas que possam compreender as necessidades no serviço social”. “Espero que as pessoas que trabalham com ele sejam inteligentes e compreendam as necessidades actuais do serviço social de Macau e que possam prever as necessidades do futuro”, concluiu. Paul Pun disse ainda que, sendo apenas um no meio de 400 membros do Colégio Eleitoral, é somente “uma pessoa pouco influente”, mas que os 98% dos votos conseguidos por Ho Iat Seng dão mais responsabilidade ao sucessor de Chui Sai On: “Ele terá de satisfazer toda a gente, para não desapontar as pessoas que votaram nele”. A.V.