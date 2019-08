Serviços de Alfândega apreendem roupa contrafeita para crianças no valor de 70 mil patacas

Na operação das autoridades foram detidos sete suspeitos, cinco homens e duas mulheres. O material contrafeito tinha como destino quatro lojas situadas na zona da Avenida Almeida Ribeiro.

Os Serviços de Alfândega fizeram, no início desta semana, uma operação de combate à contrafacção de roupa no território, tendo apreendido 852 peças, maioritariamente para crianças. Ontem, os responsáveis daquela força de segurança revelaram que o material apreendido valeria, caso chegasse às lojas, cerca de 70 mil patacas.

Durante o raide policial que aconteceu na passada segunda-feira junto à Avenida Almeida Ribeiro, os serviços de Alfândega detiveram sete pessoas, dois homens e cinco mulheres, que foram de seguida levados para interrogatório policial. O caso está agora a cargo do Ministério Público, sendo os detidos investigados pelo crime de violação da propriedade industrial.

Do grupo de suspeitos, cinco são residentes de Macau e dois são detentores de ‘blue card’. Eram proprietários ou trabalhadores de quatro estabelecimentos comerciais que operam no centro da RAEM. Os detidos têm entre 27 e 57 anos.

A investigação conseguiu apurar que as peças de vestuário eram adquiridas entre os 10 e os 30 reminbis, para posteriormente serem vendidas entre as 25 e as 70 patacas. Há suspeitas de que o material venha de fora de Macau, mas os investigadores garantiram que vão ter de fazer mais diligências para perceber quem são os fornecedores do vestuário contrafeito. “Eles dizem que vem de fora, mas ainda temos de perceber melhor o que aconteceu”, disse, em conferência de imprensa, um dos responsáveis pela investigação.

Esta não é a maior apreensão de roupa feita este ano por este serviço, no entanto, segundo os responsáveis revelaram em declarações à imprensa, os números deste tipo de criminalidade, até ao fim do mês de Agosto, estão mais baixos quando comparados com igual período do ano passado. “Tivemos uma baixa deste tipo de criminalidade”, disse um dos operacionais. Os Serviços de Alfândega acreditam que isso se fica a dever ao trabalho de prevenção feito continuamente por esta força de segurança.