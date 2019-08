Pequim diz que tanques em Hong Kong são “exercício de rotina”, mas deputados e activistas falam de “intimidação”

Na madrugada de ontem, uma coluna de tanques militares desfilou por Macau e Hong Kong, naquilo que a agência Xinhua, ligada a Pequim, definiu como um exercício de rotina que acontece há mais de duas décadas, no caso da RAEHK. Do outro lado do Rio das Pérolas, políticos, activistas e académicos não compram esta tese e falam de uma acção assustadora e que visa a “intimidação”.

João Carlos Malta

Os tanques do Exército Popular de Libertação (EPL) desfilaram pelas ruas de Hong, na madrugada de quinta-feira, e fontes militares afirmaram, segundo a agência de notícias estatal chinesa Xinhua, estar “preparados para ajudar a manter a prosperidade e a estabilidade da cidade”. As movimentações, que Pequim define como rotineiras e que sucedem pela 22ª vez, surgem no meio dos protestos contra o Governo de Carrie Lam, que duram há quase três meses. Políticos, sindicalistas, activistas e académicos locais dizem que este é mais um episódio de um conjunto de situações com as quais a China tem tentado, de forma reiterada, instalar o medo entre os que se manifestam nas ruas.

O sociólogo da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Hong Kong, Ming Sing, acredita que esta é uma “táctica de intimidação”, que mostra que Pequim “pode mobilizar quando quiser a sua força letal para reprimir as manifestações”. “É quase unânime que eles estão prontos para avançar para medidas mais duras, e quem vê os vídeos é essa a mensagem que retira. Pequim e o Governo, que repetidamente se têm negado a ouvir as exigências dos manifestantes, querem criar um ambiente psicológico que leve as pessoas a não actuarem politicamente”, defendeu o académico ouvido pelo PONTO FINAL.

O líder da Confederação de Sindicatos dos Serviços, Ming Lam, não acha que a população de Hong Kong esteja “particularmente alarmada com estes movimentos do exército”. No entanto, entende que devido à actual situação política “é entendível que tais manobras atraiam uma atenção do público muito maior e, especialmente, dos media, do que aconteceria normalmente”.

Tudo normal, diz Pequim

Segundo a Xinhua esta foi a 22ª vez que o EPL fez estas manobras militares em Hong Kong, ou seja, desde a passagem de soberania do Reino Unido. As fotos da agência estatal chinesa mostraram tropas em veículos militares a entrar no território pelo posto de controle da fronteira no porto de Huanggang, enquanto as forças marítimas da Marinha do EPL chegaram à base naval da Ilha de Stonecutters antes do amanhecer.

O exercício com os tanques foi aprovado pela Comissão Militar Central (CMC), presidida pelo Presidente chinês Xi Jinping. Todos os anos costuma ocorrer entre o final de Agosto e o princípio de Setembro. O número de soldados na guarnição chinesa em Hong Kong continua a ser entre seis mil e sete mil homens. “Temos um orçamento restrito que limita o número de homens que podemos ter”, afirmou o mesmo especialista.

O deputado trabalhista do LegCo Fernando Cheung não acredita nas explicações oficiais, e diz porquê: “Eles sabem muito bem que este é um momento extremamente sensível e certamente tinham o poder de decidir fazê-lo em qualquer outro momento”, diz. Por isso, conclui que Pequim, ao ter validado que acontecesse agora, está a “usar uma táctica assustadora”.

Numa curta declaração ao PONTO FINAL, também o líder do partido Demosisto e figura de proa do movimento Occupy Central, Joshua Wong, concorda que a ideia é a de incutir medo nas pessoas, mas acredita que apenas “levará ainda mais pessoas à rua no Sábado”. Joshua referia-se a uma manifestação convocada pela Frente Civil de Direitos Humanos para assinalar o 5.º aniversário do anúncio de Pequim de uma reforma política conservadora que estipulava uma triagem para as eleições do Chefe do Executivo por sufrágio universal, que foi proibida pela Polícia (ver caixa nesta página).

Evitar mal-etendidos

Um especialista militar de Pequim, Zhou Chenming, citado pelo South China Morning Post, disse que o relato da Xinhua visou “impedir qualquer mal-entendido e especulação sobre o envio de tropas, e afirmar que é apenas uma rotação de rotina”.

“Essa acção foi cuidadosamente organizada, com ampla ponderação. Se as tropas da guarnição entrassem em Hong Kong de forma obscura e secretamente, sem um relatório, isso assustaria a comunicação social e o povo de Hong Kong”, disse Zhou. “Pequim ainda valoriza a estabilidade de Hong Kong”, sublinhou.

Não é o que pensa a vice-coordenadora da Frente Civil de Direitos Humanos, Bonnie Leung, que olha para esta acção como mais um episódio que tem como objectivo criar terror branco [termo que tem sido utilizado nos protestos da região vizinha para descrever alegados abusos por parte da polícia]. “Mas as pessoas de Hong Kong não se assustam com facilidade, caso contrário, não havia recentemente mais de 1,7 milhão de pessoas nas ruas”, afirma. A activista diz que aquelas imagens “são como uma declaração de guerra até aos manifestantes mais pacíficos”.

“Mostrar tanques e soldados não vai intimidar as pessoas, apenas mostrará o quão importante é para nós continuarmos a ser soldados da nossa causa”, acrescenta.

Bonnie recorda que todo o movimento pode terminar facilmente, se as “nossas cinco exigências forem sendo ouvidas e respondidas”. “Ninguém quer protestar, somos forçados a continuar porque, caso contrário, as consequências para a nossa casa seriam simplesmente catastróficas”, remata.

Manifestação proibida, ordem acatada. Mas será mesmo?

A Frente Civil de Direitos Humanos (FCDH) queria organizar uma manifestação nas ruas para assinalar o 5.º aniversário do anúncio de Pequim de uma reforma política conservadora que estipulava uma triagem para as eleições do Chefe do Executivo por sufrágio universal. A Polícia não vai deixar. E em declarações ao PONTO FINAL, a vice-coordenadora da Frente Civil de Direitos Humanos, diz que a decisão vai ser acatada pela organização.

Bonnie diz que a FCDH não pensa em desobedecer ao comando policial “porque se infringirmos a lei ou sugerirmos que as pessoas a violem, todos os participantes estarão em perigo”. As forças de segurança já fizeram saber que quem desrespeitar esta decisão incorre numa pena de prisão até cinco anos. “A nossa primeira prioridade é sempre fazer o possível para proteger todos os participantes. Até o Governo e a polícia deve admitir abertamente que sempre cooperamos com eles”, invoca a activista.

Bonnie diz que esta decisão “mostra o quão irracionais são para objectar a nossa marcha e manifestação”. “Nunca fizémos nada de errado, mesmo do ponto de vista deles”. Apesar da Frente apelar ao respeito da decisão, Bonnie afirmou que o passado destes protestos, que têm três meses, leva a pensar que haja “pessoas que voluntariamente irão de qualquer maneira” para as ruas.

É a primeira vez que a Polícia de Hong Kong rejeita “protestos estáticos” e “marchas” desta organização. E justificou a decisão com os “ferimentos graves” que se verificaram em manifestantes, jornalistas, polícias e cidadãos após 22 marchas e comícios realizados desde Junho, sete deles organizados pela frente. “Os manifestantes não apenas recorrem a actos violentos, incêndios criminosos e bloqueios de estradas, mas também usam bombas de gasolina, bolas de aço, tijolos, lanças, varas e outras armas feitas por eles mesmos para vandalizar instalações públicas em larga escala, violando a paz e levando a ferimentos de outros”, escreve a Polícia.

Ontem durante a tarde, outros dos coordenadores da FCDH, Jimmy Sham, foi atacado num restaurante na zona de Kowloon. Mas foi um outro colaborador do movimento que acabou por ser ferido quando tentou evitar a agressão, sendo obrigado a receber tratamento hospitalar. O incidente aconteceu depois de, durante a manhã, a polícia ter sido obrigada a intervir, sem realizar quaisquer detenções, para afastar um grupo de elementos pró-governamentais que cercara Sham, segundo a imprensa local. O ataque foi perpetrado por dois homens de cara tapada e com tacos de basebol. J.C.M.