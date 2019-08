O cinema chinês sobre histórias chinesas, na Cinemateca Paixão

Há um pequeno ciclo de cinema chinês a chegar à sala da Cinemateca Paixão. Entre este domingo e a próxima quinta-feira, são exibidos quatro filmes de realizadores chineses sobre histórias dentro da China contemporânea. Rita Wong contou ao PONTO FINAL que o objectivo era trazer filmes ‘indie’ chineses.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

São quatro os filmes que serão exibidos na Cinemateca Paixão, no âmbito do ciclo “Câmara chinesa, aqui e agora”: “An Elephant Sitting Still”, “Girls Always Happy”, “Jinpa” e “My Dear Friend”. Todos eles realizados por cineastas da China continental e todos contam histórias da China actual. Entre este domingo, dia 1 de Setembro, e o dia 5, o cinema da China contemporânea vai estar em destaque na Cinemateca Paixão.

“Esta é uma pequena sessão”, começa por explicar Rita Wong ao PONTO FINAL, acrescentando que esta é “uma sessão de acompanhamento” do cinema chinês que esteve em destaque na Cinemateca durante o mês de Julho, onde foram apresentados “filmes contemporâneos da China muito bons”. “Esse período foi curto e nós ainda tínhamos mais alguns filmes que queríamos mostrar ao público, esta é como uma segunda vaga”.

Rita Wong explica que são todos filmes recentes e que contam histórias da China de hoje. “Em comum têm o facto de todos contarem uma história da China neste momento”, explica a directora da Cinemateca Paixão, acrescentando: “Estes não são filmes ‘mainstream’, não é possível vê-los nos outros cinemas, nós queríamos encontrar filmes mais ‘indie’ chineses, sobre diferentes tópicos”.

“An Elephant Sitting Still” é o primeiro filme a ser exibido, no domingo. Conta a história de Wei Bu, um jovem de 16 anos que vive numa aldeia remota do Norte da China e que foge da sua aldeia com o seu vizinho e com um outro colega de escola. O filme foi realizado por Hu Bo que, em 2017, se suicidou, aos 29 anos. Na próxima quarta-feira, é apresentado “Jinpa”, do realizador tibetano Pema Tseden, sobre a viagem de dois homens com o mesmo nome, Jinpa. Ambos os filmes já tinham sido exibidos na Cinemateca Paixão, no passado, mas, devido à sua popularidade, Rita Wong, com a ajuda da curadora Joyce Yang, decidiram trazê-los de volta.

No dia 3 de Setembro será projectado “Girls Always Happy”, da realizadora Yang Mingming, que retrata a relação de uma mãe solteira que vive com a filha em Pequim. “My Dear Friend” é o filme que fecha o ciclo. De Yang Pingdao, conta a história de dois amigos que juraram viver e morrer juntos. Os quatro filmes têm legendagem em inglês.

Então, qual o ponto de situação do cinema no interior da China? “Há muitas produções diferentes, há muita escolha”, começa por responder Rita Wong, acrescentando que “há muitas produções pequenas e também muitas produções com grandes orçamentos, porque há um grande mercado”. “Também há muitos jovens realizadores independentes que têm ideias novas”, concluiu a responsável pela Cinemateca Paixão, adiantando que, no final de Setembro, será organizado um festival de cinema de animação na Cinemateca.