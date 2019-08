Favoritismo dividido para o arranque da ‘bolinha’

Arranca já no próximo mês mais uma edição da ‘bolinha’, que voltará a animar o campo do D. Bosco que será o palco para o campeonato de futebol de sete. A edição deste ano terá como grande novidade a ausência do Kin Wa, campeão do ano passado.

A ausência do Kin Wa é o principal destaque da edição deste ano do campeonato da ‘bolinha’. O campeão do ano passado, recorde-se, recebeu na altura vários reforços do Chao Pak Kei que em muito contribuíram para a conquista do título, jogadores que este ano regressam ao clube de origem que ascendeu este ano à primeira divisão da competição. Dessa forma, e com o estatuto de se ter sagrado campeão no ‘bolão’ [campeonato de futebol de 11], o Chao Pak Kei surge como um dos principais candidatos ao título, mas não é o único. Vários emblemas reforçaram-se para o campeonato de futebol de sete disputado no campo do D. Bosco, esperando-se uma competição bastante disputada. “A ‘bolinha’ é sempre um campeonato difícil de apontar os grandes adversários, normalmente aparece uma surpresa, como o Kin Wa no ano passado, que fez um conjunto forte e acabou chegando à final e vencendo o campeonato”, disse Diego Patriota ao PONTO FINAL.

Em jeito de antevisão, o médio brasileiro referiu que as expectativas “são sempre altas” quando se fala de um clube como o Chao Pak Kei, no qual se sagrou campeão no ‘bolão’. Apesar de a equipa ter mantido a base para esta competição, Diego Patriota sublinha que as várias equipas em geral têm jogadores que podem decidir em qualquer partida, destacando Lun Lok e Ching Fung, onde jogam vários brasileiros com provas dadas nos relvados de Macau, não esquecendo o próprio Benfica, “que está sempre forte”. “A ‘bolinha’ é um campeonato que a gente não consegue apontar favoritos. Especialmente nos últimos anos, a qualidade das equipas tem melhorado”, salientou Diego Patriota, que contará com jogadores como Bruno Figueiredo ou Ronald Cabrera para tentar ser campeã também na vertente de futebol de sete.

Benfica aposta na “prata da casa”, Sporting com alguns reforços

Depois de ter feito uma aposta na juventude no ‘bolão’, que culminou com um terceiro lugar, o Benfica de Macau irá retomar a mesma estratégia para a ‘bolinha’, num misto de juventude e experiência. “Continuamos com a velha guarda, a malta mais antiga, apostando na prata da casa. É dar continuidade ao que já fizemos no ‘bolão’, esse é o novo espírito do Benfica, juntar a malta mais antiga com a malta mais nova e tentar fazer melhor do que o ano passado”, disse Cuco ao PONTO FINAL.

O treinador-jogador das ‘águias’ realçou que várias equipas apostaram forte para a ‘bolinha’, antevendo um duelo aceso pelo título. “A ‘bolinha’ é aquela adrenalina única e acho que qualquer equipa tem chances de ser campeã”, frisou Cuco, que irá contar com o regresso do avançado Leonel Fernandes para tentar melhorar o terceiro lugar alcançado no ano passado.

O Sporting de Macau, por sua vez, irá ter alguns reforços importantes, casos de Ethan Lay (ex-Chao Pak Kei), Lucas Calixto e Rodolfo Silva, ambos do Lun Lok. No entanto, o técnico Pedro Lopes garante que o objectivo do clube passa pela manutenção na primeira divisão. “As expectativas do Sporting são fazer o melhor possível. Não fizemos nenhum investimento, portanto é competir com alguns jogadores que transitam do ‘bolão’ para este ano e tentar fazer o melhor possível dentro das possibilidades. Apostar na manutenção, jogo a jogo, fazendo o melhor possível”, referiu ao PONTO FINAL o treinador dos ‘leões’.

À semelhança dos restantes colegas de profissão entrevistados, Pedro Lopes considera que o campeonato será bastante equilibrado. O Chao Pak Kei é um “candidato forte”, mas não será o único. “O Ching Fung, se mantiver a mesma equipa, será também um candidato. O Lun Lok também tem alguns brasileiros, o Fabrício e o Gil, mais o Chi Kin, que era do Benfica. E também não nos podemos esquecer do Benfica, que tem um plantel fortíssimo, e com o Leonel acaba por ser mais forte”, sublinhou.

À semelhança do ano anterior, Josecler irá manter-se aos comandos do Chiba. O treinador brasileiro não entra em euforias para tentar alcançar o título, mas conta com uma equipa equilibrada para discutir todos os jogos. “É uma equipa que não tem investimento, mas acredito que possamos tentar fazer bons jogos. A prioridade é tentar dar algo mais do que na época passada, acredito que o Chiba tem condições para isso”, frisou. Para tal, o experiente técnico terá alguns reforços importantes, casos de Renato ou Thiago Silva, avançado brasileiro do Ka I.

Sobre eventuais favoritos, o nome do Chao Pak Kei volta a surgir em primeiro lugar, mas há sempre outros clubes a ter em conta, como o Benfica ou o Monte Carlo, apontou Josecler.

A primeira jornada está marcada para 10 de Setembro numa partida que irá colocar frente-a-frente as equipas do Lun Lok e do Night Walker.