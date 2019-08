Secretário quer turistas dispersos pelos 12 meses e diz que “Macau é diferente” de Hong Kong

“Por causa da situação em Hong Kong, os turistas estão com receio de ir a Hong Kong, portanto, o turismo está em crise, mas em Macau ainda não”, afiançou ontem Alexis Tam, à margem de uma palestra no âmbito do Arte Macau. Segundo o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, “Macau continua a estar bem e o importante é fazer o melhor trabalho possível para atrair os turistas, para deixar os turistas, no final, a pensar que Macau é uma boa cidade turística”. Até porque “Macau é diferente [de Hong Kong]”. “Os estrangeiros sabem que Macau é uma cidade muito calma e vale a pena visitar”, garantiu. Segundo os números facultados por Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo, em Julho registou-se um aumento de 20% no número de pessoas que visitaram Macau. Para Alexis Tam, a solução para que o alto número de turistas não se faça sentir passa pela dispersão dos turistas ao longo do ano: “Temos de fazer um turismo de precisão. O que significa isto? Temos de atrair turistas para vir a Macau em alturas diferentes, não é só na semana dourada. Um ano tem 12 meses”. Haverá um limite? “Limite claro que há. Se vierem todos ao mesmo tempo, Macau não tem capacidade para receber todos. Por isso é que estamos a fazer políticas para explicar aos turistas para não virem ao mesmo tempo”, respondeu. A.V.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...