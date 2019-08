Rosário declara caducidade da concessão de terrenos da Diocese

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, através de decisão do Chefe do Executivo, declarou a caducidade da concessão de uma série de terrenos na Taipa, que tinham sido atribuídos à Diocese de Macau. Através da leitura do Boletim Oficial de ontem, entre os quatro lotes – que ficam junto à Avenida Carlos da Maia – está um terreno de 2.253 metros quadrados. Este património tinha sido alienado pelo erário público em 1938.

Em consequência da caducidade, as benfeitorias introduzidas nos terrenos revertem agora para a RAEM, sem qualquer indemnização à Diocese de Macau, destinando-se os terrenos a integrar o domínio privado do Estado. A Diocese de Macau pode agora apresentar recurso contencioso para o Tribunal de Segunda Instância – no prazo de 30 dias, após a notificação – ou reclamar para o Chefe do Executivo, no prazo de 15 dias.

O prazo de vigência da concessão gratuita por arrendamento dos terrenos, que durou 50 anos, expirou a 29 de Abril de 1988, mas a Diocese de Macau só requereu a sua renovação a 5 de Dezembro de 1989. Os terrenos destinaram-se à construção de um estabelecimento de cariz religioso destinado ao «Noviciado das Irmãs de Nossa Senhora dos Anjos».

No despacho do secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário justifica a declaração da caducidade por se ter verificado que, no “decurso do prazo fixado no respectivo contrato”, a Diocese de Macau não requereu “oportunamente a renovação da concessão”. A legislação aplicável da época não previa “um regime de renovação automática ou tácita”. J.C.M.