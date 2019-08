Mais um mandato como secretário? “Não me preocupo com isso”, diz Alexis Tam

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura não quis responder à questão sobre se continuaria a fazer parte de um futuro Governo encabeçado por Ho Iat Seng. “Tentei fazer o meu melhor para tentar ajudar o actual Chefe do Executivo, Chui Sai On, não tenho pensado sobre isso”, garantiu ontem, à margem da palestra “Arte Macau: Conversa com Artistas”. Na conferência de imprensa após a eleição, no passado domingo, Ho Iat Seng garantiu que ainda não tinha falado com nenhum secretário sobre o tema. “Como ele tinha dito, está na fase de auscultar as opiniões das pessoas, eu não me preocupo com isso”, afirmou o secretário. Mas gostava de continuar? “Eu gosto de fazer o melhor para o bem-estar da população de Macau, é isso que estou a fazer”, respondeu Alexis Tam. A.V.

