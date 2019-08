Sulu Sou espera que resultados de sondagem sejam considerados pelo Governo     

Em interpelação remetida ao Executivo, o deputado questiona se o Governo vai respeitar os resultados da consulta popular electrónica, realizada pela Novo Macau, claramente favoráveis à introdução do sufrágio universal na eleição do Chefe do Executivo. O democrata espera ainda que o próximo Governo, liderado por Ho Iat Seng, envie rapidamente relatórios a Pequim e defina uma calendarização para que seja retomado o processo de reforma do sistema político.

Sílvia Gonçalves

silviagoncalves.pontofinal@gmail.com

O deputado Sulu Sou questionou o Governo sobre se serão respeitados os resultados da consulta popular electrónica realizada pela Associação Novo Macau, relativa à introdução do sufrágio universal na eleição do Chefe do Executivo, e se vão ser tomados como referência em futuros trabalhos de reforma do sistema político. O democrata quer ainda saber se o Governo vai rever os trabalhos já desenvolvidos de modo a facilitar ao próximo Executivo a entrega, no curto-prazo, de relatórios a Pequim, para que seja reiniciado o processo de reforma política com uma calendarização definida ainda dentro do mandato de Ho Iat Seng.

Em interpelação escrita, ontem remetida ao Executivo, Sulu Sou assinala que “na manhã de 25 de Agosto, apenas 400 ‘membros privilegiados’ participaram directamente na eleição do Chefe do Executivo. Os 310 mil eleitores registados em Macau foram afastados da votação”, quando deveriam ter tido o “papel principal”, o que torna a eleição, no entender do deputado, “uma anedota”.

Escreve o democrata que “a votação demorou 10 minutos mas decidiu o destino de Macau para os próximos cinco anos”, e recupera os resultados da sondagem on-line lançada pela Novo Macau – abruptamente interrompida na sexta-feira, dois dias antes do previsto, devido a ataques e ameaças dirigidas à associação – em que, num total de 5.698 participantes, 93,9% mostrou-se favorável à introdução do sufrágio universal na eleição do líder do Governo.

Entende o deputado e vice-presidente da Novo Macau que, embora a votação não seja juridicamente vinculativa, tornou-se claro que muitos cidadãos “estão desejosos de expressar, por meios pacíficos, o seu desejo de que seja reiniciada a reforma política e [implementado] o sufrágio universal”. Numa altura em que se prepara a transição governativa, defende o democrata que é tempo de sumariar e transferir o trabalho realizado pelo actual Executivo para a promoção do sistema político democrático, para que o próximo Governo, liderado por Ho Iat Seng, possa submeter rapidamente relatórios ao Governo Central “e esforçar-se para reiniciar a reforma política dentro do tempo do seu mandato, estabelecendo uma calendarização e um guião para o objectivo comum do sufrágio universal e estabelecer as bases para a promoção de uma boa governação pública”.

Em suma, o deputado aponta duas questões ao Executivo ainda liderado por Chui Sai On. Numa primeira, e depois de evocar os resultados favoráveis ao voto directo, acima dos 90%, na consulta popular da Novo Macau, Sulu Sou questiona se “vai o Governo respeitar os resultados da votação civil”, e tomá-los “como uma das referências oriundas da opinião pública para o futuro trabalho de reforma política”.

Salientando que o Executivo já iniciou os trabalhos de transição governativa, Sulu Sou pergunta ainda se, “tendo por base a declaração pública do novo Chefe do Executivo de que ‘a eleição universal é o objectivo comum da comunidade’”, vai o Governo compilar e transferir o trabalho desenvolvido em prol da introdução de um sistema político democrático, para que Ho Iat Seng, uma vez assumidas as funções de liderança, possa endereçar a Pequim os relatórios necessários para reiniciar a reforma política, definindo uma calendarização para a concretização da mesma ainda no decorrer do seu mandato.