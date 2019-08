Morreu Alfredo Ritchie, o “mano mais velho” de Macau

Morreu na madrugada de ontem Alfredo Ritchie, vítima de doença prolongada. Além de médico e membro dos Dóci Papiaçám di Macau, era visto como um dos últimos mestres de patuá e, essencialmente, como “um homem muito bom”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Alfredo Ritchie, médico, actor, estudioso do patuá e figura da comunidade macaense, morreu na manhã de ontem, vítima de doença prolongada. Um “macaense de alma e coração”, descreve Miguel de Senna Fernandes; um apoio para os jovens actores dos Dóci Papiaçám di Macau, garantem Paula Carion e Elisabela Larrea; e um “mano mais velho para todos nós”, lembra o primo, José Luís Sales Marques.

“Para além de ser meu primo, era um grande amigo, que partilhou momentos muito importantes comigo e até da vida pública de Macau”, recordou José Luís Sales Marques ao PONTO FINAL. Para o economista, Alfredo Ritchie será recordado como “uma figura muito importante, não só para a comunidade macaense como para Macau”, destacando o facto de, como médico, ter trazido para Macau o exame da endoscopia digestiva. Além disso, foi o director de campanha de Sales Marques nas eleições legislativas de 2005, quando o economista tentou um lugar na Assembleia Legislativa (AL). “Foi uma pessoa importantíssima na minha candidatura”, contou Sales Marques, que acabou por não ser eleito.

Alfredo Ritchie era “um mano mais velho para todos nós”. “Tratava de nós, enquanto médico, pedindo apenas um sorriso da nossa parte. Nós beneficiámos da generosidade do Alfredo”, afirmou José Luís Sales Marques. “Gostava muito de partilhar com as pessoas o seu bom humor, era um excelente conviva”, referiu, acrescentando que era “um homem muito bom”.

Enquanto médico, Alfredo Ritchie formou-se na Universidade de Lisboa e especializou-se em Gastrenterologia. O médico e actor, que tinha 73 anos, era marido da antiga presidente da Assembleia Legislativa Anabela Ritchie e chegou a ser também dirigente do Hóquei Clube de Macau.

“UM MACAENSE DE ALMA E CORAÇÃO”

Para Miguel de Senna Fernandes, fundador do grupo de teatro Dóci Papiaçám di Macau, Alfredo Ritchie “era um macaense de alma e coração”, que “sempre lutou pela identidade de Macau e pela identidade dos macaenses”. Membro integrante do grupo desde 2001, Alfredo não participou no espectáculo deste ano, pela primeira vez desde que se iniciou no teatro, mas, ainda assim, esteve na plateia. Até ao ano passado, “ele entrou em todas as récitas, encarnando todo o tipo de papéis”. Era “um homem versátil e com um humor extraordinário”.

“O Alfredo Ritchie criava algo de novo nos seus próprios papéis. Ele tentava enriquecer os papéis que lhe eram destinados e fazia-o sempre com muita graça e tinha uma presença de palco fenomenal. Julgo que em todos os papéis, sem querer exagerar, fazia-o com mestria”, descreveu Miguel de Senna Fernandes, encenador dos Dóci Papiaçám, destacando o seu conhecimento sobre o patuá: “Era um estudioso”. “Uma das coisas que eu recordo é que muitos actores passaram pelo seu consultório à tarde para aprender a pronúncia do patuá. Ele é que ensinava como pronunciar esta ou aquela palavra”, recordou.

Além disso, era “um médico de renome em Macau, que, praticamente, teve uma grande parte da população de Macau como sua cliente”. Alfredo Ritchie era “um homem essencialmente bom, porque tinha uma propensão natural para ajudar as pessoas, é esta faceta que eu recordo com mais saudade”, lembrou Senna Fernandes.

Tal como Sales Marques, também Senna Fernandes tentou um lugar na Assembleia Legislativa, em 1992, e foi também Alfredo Ritchie a impulsionar a iniciativa do advogado. “Recordo-me que, em 1992, quando me aventurei para umas eleições para a Assembleia Legislativa, ele foi a primeira pessoa que me impulsionou”, referiu. O resultado foi o mesmo que o de Sales Marques, acabando por não alcançar um lugar no hemiciclo: “Claro que foi um desaire eleitoral, como é óbvio, uma desgraça em termos de votos”, riu-se o presidente da Associação dos Macaenses.

Anabela Ritchie, presidente da AL entre 1992 e 1999, era a mulher. “Ele esteve sempre por trás, apoiou sempre a doutora Anabela Ritchie, principalmente nos anos em que ela foi presidente da Assembleia Legislativa. Foi um grande apoio para ela”, notou Miguel de Senna Fernandes.

UM PROFESSOR “BRILHANTE” DE PATUÁ

Para Paula Carion, também ela membro activo dos Dóci Papiaçám di Macau, o patuá ficou órfão de um “brilhante” professor. “Ele tomava a iniciativa de ensinar os mais novos a pronúncia e como falar melhor a língua. E nós, sabendo que ele era um veterano na língua, abordávamo-lo sempre para termos ideias e para tornarmos a peça melhor e para sabermos como melhor nos ligarmos ao público”, contou.

“Ele parecia muito severo, ele parecia sempre muito sério, mas, quando se abria, era sempre muito simpático e era um professor brilhante, sempre a partilhar as suas piadas e as suas experiências connosco”, indicou Paula Carion, frisando: “Ele era incrível”. “Ele não se importava de nos dar todo o tempo antes do início dos ensaios, só para ensinar os mais novos, e não se importava de perder o seu tempo para nos ajudar”, recordou a também porta-voz do Ministério Público.

Sobre os espectáculos dos Dóci Papiaçám, “lembro-me que ele tinha sempre algo a acrescentar às piadas do Miguel [de Senna Fernandes], não houve uma única peça em que ele não tivesse acrescentado algo para tornar ainda mais engraçado”. “Ele, sendo muito sério acerca do seu trabalho, era também muito divertido”, concluiu.

Também Elisabela Larrea, investigadora dedicada ao estudo da cultura macaense, concorda que, com a morte de Alfredo Ritchie, o patuá fica a perder: “Com a sua ausência, o patuá perde uma das poucas pessoas que conseguia falar a língua. O número de falantes é cada vez menor e, por isso, acho que é uma grande perda para a comunidade macaense”. Para Elisabela Larrea, o que fica de Alfredo Ritchie é a “determinação de educar os jovens actores macaenses para falarem a língua”.

“A sua pronúncia e o seu conhecimento aprofundado da língua eram vitais para a continuidade da língua”, afirmou a investigadora. Além disso, era “como um pai” dos Dóci Papiaçám. “O grupo vai sentir muito a sua falta”, lamentou Elisabela Larrea.

De acordo com um familiar de Alfredo Ritchie, o velório do médico deverá acontecer no dia 1 de Setembro e o funeral no dia seguinte, mas a informação ainda não está confirmada. O local da cerimónia também ainda não é conhecido.