Creative Macau celebra o 16.º aniversário com uma família de 29 artistas

São 29, os artistas que vão expor o seu trabalho na mostra da Creative Macau que serve para assinalar os 16 anos de existência da associação. Kay Zhang, Francisco Ricarte, Denis Murrel e Rodrigo de Matos são alguns dos artistas que vão apresentar os seus trabalhos na galeria vizinha do Centro Cultural de Macau. “Our Family” é o tema da colectiva que pode ser visitada a partir de hoje.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Os 16 anos do Centro das Indústrias Criativas – Creative Macau vão ser celebrados com uma exposição colectiva, onde vão poder ser vistos os trabalhos de 29 artistas da casa. A exposição, que conta com obras de pintura, fotografia, escultura e instalação, inaugura-se hoje, pelas 18h30, e fica na galeria da associação até ao dia 29 de Setembro. “Our Family”, ou “A nossa Família”, em português, é o tema da mostra. Sobre os 16 anos da Creative, Lúcia Lemos, directora do centro, diz que o balanço é “excelente”.

Esta “é uma exposição que celebra os 16 anos da Creative Macau”, começa por explicar Lúcia Lemos ao PONTO FINAL. Segundo a directora do projecto que tem como objectivo promover as indústrias culturais da região, o convite para participar nesta mostra foi enviado a todos os membros, com data limite para a resposta. A Creative Macau tem, de acordo com a directora, mais de 500 membros. Esta exposição contará com os trabalhos de 29 artistas da casa.

António Mil-Homens, Denis Murrell, Francisco Ricarte, Jason Lei, Kay Zhang, Rodrigo de Matos ou Chon Kit são alguns dos artistas. Lúcia Lemos começa por não querer dar relevo a nenhum dos nomes, já que “o tema em si já é bastante intimista e a interpretação de cada qual é subjacente a qualquer gosto”. Contudo, acaba por destacar o pintor australiano Denis Murrell: “Há sempre os veteranos que, desde 2003, fazem questão de participar”.

A exposição é feita dos artistas que responderam ao desafio de Lúcia Lemos, que garante que nas exposições para assinalar o aniversário da organização “nunca há uma selecção” dos artistas a expor. Para a directora deste centro cultural gerido pelo Instituto de Estudos Europeus de Macau, “o que conta é a coragem e o atrevimento de quem quer participar”. “Claro que a data de limite de resposta ao convite é, por si só, limitador e o espaço também”, ressalva.

Este é o 16.º aniversário da Creative Macau. Qual o balanço dos 16 anos de actividade? “A apreciação é excelente porque conseguimos sempre contornar as dificuldades, aquando da planificação das inúmeras e variadas actividades, quer lúdicas, quer profissionalizantes”. O objectivo, garante Lúcia Lemos, é “trabalhar em sintonia com a comunidade criativa de Macau, que é vasta e variada”. “Our Family” pode ser visitada na Creative, de segunda-feira a sábado, entre as 14 e as 19 horas.