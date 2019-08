‘App’ quer tratar problemas psicológicos de 2,3 milhões da diáspora filipina, mas comunidade tem dúvidas

A origem é a Universidade de Macau e o destino é o Mundo. O “e-Mental Health” quer dar à comunidade de migrantes filipinos a possibilidade de ter acesso à saúde mental, que lhe está muitas vezes vedada, de forma simples, eficaz e gratuita. Benedicta Taberdo Palcon, líder da Greens Philippines Migrant Workers Union, tem dúvidas de que vá ter sucesso porque neste tipo de problemas, defende, é importante haver “interacção cara a cara”. No entanto, o responsável do projecto contrapõe com resultados muito positivos dos testes-piloto, que mostram melhorias significativas dos participantes.

Texto: João Carlos Malta

Fotografia: Eduardo Martins

O professor Brian Hall, do Departamento de Psicologia da Universidade de Macau, há mais de um ano que persegue um objectivo: fornecer um programa de saúde mental para pessoas que, de outra forma, não poderiam ter essa possibilidade. Na RAEM, a comunidade filipina é uma das que mais sofre com a escassez de recursos financeiros, e de dificuldade de acesso aos cuidados de saúde. Por esse motivo, foi a escolhida como grupo alvo da aplicação “e-Mental Health”, um programa gratuito desenhado para ter cinco sessões, cada uma de 25 minutos, e alcançar todos as pessoas que estão deprimidas deste grupo de migrantes. Objectivo? O tratamento integral do problema. Para ter acesso a esta ‘app’ basta ter um smartphone, descarregá-la, e o resto é entre o paciente e o interface criado para resolver os problemas psicológicos. Tudo quase sem intervenção humana.

“Lançámos um projecto piloto no ano passado, para determinar se a saúde mental digital seria útil aqui em Macau. Percebemos que sim, e que os trabalhadores migrantes podem beneficiar deste tipo de programa. Estamos agora a fazer melhorias com base no ‘feedback’ da comunidade, e a melhorá-lo para que depois seja entregue por meio de um aplicativo móvel”, diz ao PONTO FINAL o professor Hall, que lidera uma equipa de 15 elementos.

Este programa está a ser erguido em colaboração com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Caritas de Macau e o apoio da Fundação Macau, e consiste numa plataforma que oferece uma intervenção por meio digital com recurso a imagens e conteúdos especificamente pensados para a comunidade filipina.

No ano passado, o mesmo professor disse ao PONTO FINAL que o projecto estaria disponível em Agosto de 2018, mas até agora ainda não saiu do círculo dos grupos de testes. Um ano depois, o especialista, justifica o atraso com a dificuldade em conseguir ter liquidez financeira para avançar. “O dinheiro e os recursos humanos são os maiores desafios para este projecto”, avança o académico, que sem revelar o valor do orçamento qualifica-o de “muito reduzido”.

‘App’ para breve

O novo prazo para que a ‘app’ seja disponibilizada é o fim de 2019 ou o início do próximo ano. A opção pelos trabalhadores migrantes filipinos como alvo deste programa foi motivada por um estudo prévio da equipa de Hall, que identificou mais problemas relacionados com a saúde mental neste grupo do que nos chineses de Macau.

O docente universitário garante que estão a fazer um trabalho rigoroso, e que, depois do projecto piloto, fizeram testes num grupo pequeno. Seguiu-se uma segunda amostra com maior escala. “Estamos a fazer isto de forma científica, para que possamos chegar a toda a comunidade”, explica. “Queremos garantir que, quando for posto à disposição dos utilizadores, possa servir 2,3 milhões de pessoas filipinas em todo o mundo, e que o programa os ajude”, acrescenta.

O professor sublinha que, se tudo funcionar bem em Macau, “podemos oferecer o programa globalmente”. Hall diz que esse é o objectivo final do trabalho. “O que fazemos em Macau é ciência de ponta, que pode ser exportada para usar noutros países pelo mundo fora. O novo modelo de Macau é o de inovação. E tenho orgulho de estar na vanguarda desse movimento”, auto-elogia.

Dúvidas, muitas dúvidas

Benedicta Taberdo Palcon, presidente da Greens Philippines Migrant Workers Union, não tem a mesma opinião. Não tece loas à iniciativa. Tem dúvidas, muitas dúvidas. Palcon esteve em contacto com o programa numa fase inicial, tendo conversado com o professor Hall sobre a aplicação. Leu os propósitos do programa e o que pretendia fazer, mas, diz: “não concordei com o método”. Por isso, não chegou a fazer parte do estudo.

Não exclui a possibilidade de o programa ajudar algumas pessoas da comunidade, mas está relutante de que possa obter resultados muito positivos. “Na minha opinião, a maioria dos filipinos prefere falar sobre os seus problemas cara a cara. O processo que se tem de percorrer na ‘app’ é muito longo e temos de fazer tantas coisas”, critica. “Não é muito práctico, sobretudo para nós, domésticas, que gostamos de falar sobre os nossos problemas com pessoas, alguém que conheçamos”, acrescenta a líder da associação.

Digital ou cara a cara? “Tão eficaz um como o outro”

Há um ano, Brian Hall disse ao PONTO FINAL acreditar que a maioria da comunidade iria usar um sistema como o que estava a desenhar. Agora, questionado sobre se num tratamento de índole psicológica não é fundamental o contacto presencial entre o paciente e um especialista, responde prontamente que: “Nem sempre”.

Logo de seguida, desenvolve a ideia: “Existem estudos rigorosos que mostram que o tratamento com presença física nem sempre é necessário”. E acaba a concluir que: “Ficou provado que a saúde mental digital é tão eficaz quanto os cuidados médicos presenciais para transtornos mentais comuns, como a depressão. É por isso que estou a trabalhar com a OMS e a Caritas de Macau nesta questão. Acreditamos realmente que podemos chegar a muitas pessoas necessitadas”, explica.

O programa está desenhado, segundo o docente da UMAC, para funcionar como um elemento de “auto-ajuda”. “Isso significa que fornece as ferramentas necessárias para melhorar a saúde mental dos utilizadores”, reitera. “Em seguida, temos uma pessoa que fornece apoio através de uma chamada telefónica, ou por SMS, também. Portanto, o programa é uma combinação de uma plataforma digital, e de um contacto humano limitado”, resume o mentor desta ideia.

O mesmo investigador garante que o ‘feedback’ tem sido positivo por parte dos participantes que testaram a ‘app’ até ao final, mas que, ainda assim, o projecto mudou um pouco desde que foi lançado, devido às contribuições dos utilizadores. A maior das alterações acabou por ser passar da exclusividade do ‘desktop’, para uma aplicação que se pode utilizar no ‘mobile’.

No final do programa já não há depressão

Benedicta diz que, do conhecimento que tem através da sua rede de contactos, até ao momento não houve muitos filipinos a usar e a testar este serviço. Mas isso não é estranho, visto ser destinado sobretudo à comunidade? “Sim, também penso isso, acho que não foi muito bem divulgado. Havia apenas publicações no Facebook, e não houve muitas partilhas da aplicação”, explica Taberdo Palcon.

O responsável pela iniciativa não podia estar em maior desacordo. Defende que a maior parte dos participantes no “piloto” adoraram o programa. “Gostaram muito das imagens e do conteúdo. Acreditam que os vai ajudar, e os nossos dados preliminares foi isso que mostraram. A maioria dos participantes apresentou alterações clínicas significativas nos sintomas. Isso significa que, no final do programa, os intervenientes já não estavam deprimidos”, garante. “Essa é uma grande conquista”, defende.

“O questionário ser muito longo”, foi, segundo Brian Hall, a única questão a ser sistematicamente apontada como um problema pelos participantes nos testes. O professor explica que resolveram a questão ao encurtá-lo para cerca de 20 perguntas. “Dessa forma, podemos filtrar as pessoas de forma eficaz e, ao mesmo tempo, reduzir o tempo e a carga”, confidencia.

Pouco dinheiro + descanso escasso + saudades de casa = depressão

Hall diz que a depressão é a doença mental mais comum que os migrantes filipinos experienciam em Macau, e que, no seio desta comunidade, cada pessoa é “uma história única”, nesta matéria. Ainda assim, elenca os principais espoletadores que levam a este problema: o “stress financeiro”, as “saudades de casa”, e o “excesso de trabalho”.

A presidente da Progressive Labour Union of Domestic Workers, Jesse Sabado, garantiu já ter ouvido falar do programa, mas nunca o experimentou. Confirmou, no entanto, que o problema mais comum é “nós não termos um salário que seja suficiente para viver uma vida decente”.

“Na maioria das vezes, encontramos as trabalhadoras domésticas sem tempo de descanso suficiente, muitas vezes tendo até de trabalhar aos domingos”, assinala. São essas as causas que Jesse identifica para que a depressão seja o problema mental número um entre as compatriotas.

Dificuldades de acesso

O investigador Brian Hall analisa o sistema de saúde de Macau, e não chega à conclusão de que este exclua alguém. No entanto, para os filipinos, e nomeadamente no campo da saúde mental, não existem “pessoas que falem a sua língua”. “Todos podem receber cuidados médicos aqui, mas não temos profissionais de saúde mental qualificados que possam falar filipino, o tagalog. Essa é uma barreira enorme que o nosso programa pode superar”, sublinha.

Brian Hall diz que o universo a atingir pode ser alargado e não ficar apenas pela comunidade filipina. “Já estamos a adaptar o programa para a população chinesa local”, adianta. O professor diz que este ano foi de grande aprendizagem através do trabalho com a comunidade filipina, e que por isso se sentem aptos para alargar a escala.

“O estudo que fizemos e que foi divulgado em 2017 mostrou que cerca de 8% dos chineses locais estão deprimidos. Esse número pode ser ainda maior agora. Os nossos alunos também enfrentam problemas de saúde mental e, de acordo com os nossos dados, uma grande proporção de estudantes também precisa de tratamento de saúde mental”, identifica.

Sobre este grupo, Hall detalha que são os “trabalhadores migrantes da China continental os que têm níveis mais elevados de problemas de saúde mental em comparação com os chineses locais”. Por isso, o programa que está a ser desenvolvido em colaboração com a OMS será adaptado e avaliado para as comunidades chinesas. “Estou muito optimista em relação a este programa e o bem que podemos fazer aqui em Macau”, reitera o professor da Universidade de Macau, Brian Hall.