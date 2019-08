Novo Macau parou votação online devido a “ameaças físicas” aos membros da associação

Sulu Sou disse ao PONTO FINAL que não foram apenas problemas técnicos a definir a decisão de fechar a votação online, e em não publicar os resultados da iniciativa “Voto sobre o Sufrágio Universal para a Eleição do Chefe do Executivo 2019″, que decorreu durante mais de dez dias. A Associação Novo Macau (ANM) recebeu ameaças específicas de que não deveria publicar os resultados antes de domingo, o mesmo dia em que Ho Iat Seng foi eleito Chefe do Executivo por 392 dos 400 votos do Colégio Eleitoral.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

A Novo Macau queixa-se de ter sido ameaçada e coagida a terminar prematuramente a consulta popular electrónica sobre o sufrágio universal, e a não publicar os resultados antes de domingo. O mesmo dia em que Ho Iat Seng se tornou o terceiro Chefe do Executivo da RAEM com uma maioria absolutíssima entre os 400 elementos do Colégio Eleitoral. O vice-presidente da associação, Sulu Sou, afirma ao PONTO FINAL que era a segurança da estrutura e das pessoas que nela trabalham que podia estar em risco, caso os elementos da direcção decidissem manter o plano inicial, e não tivessem terminado a consulta dois dias antes do previsto.

“A 22 de Agosto (quinta-feira), recebemos uma nova mensagem, em que era dito que se não interrompêssemos esta actividade, a segurança da Novo Macau estaria em causa”, explica o deputado que representa os democratas na Assembleia Legislativa. Os democratas sabem qual a fonte da intimidação, mas Sulu diz que ficou decidido pela direcção da associação não divulgar qual a origem das ameaças. “Por uma questão de segurança, e por naquele momento não se poder votar mais através do site, a decisão só podia ser a de encerrar a votação antecipadamente”, acrescenta, nas mesmas respostas escritas ao PONTO FINAL.

Questionado sobre que tipo de ameaças receberam, o democrata diz que “não foram específicas”, e que isso “era precisamente uma das nossas maiores preocupações”. Sulu garante que, tecnicamente, a ANM não conseguiu encontrar um motivo para que o site ficasse inutilizado, e essa foi a razão para “não ser possível publicar os resultados no momento”.

“Além disso, as ameaças políticas que recebemos também nos advertiram a não anunciar os resultados até domingo”, especifica. Inicialmente, a ANM tinha dito que iria publicar os resultados da votação no domingo passado, mas acabou por adiar a divulgação dessa informação para ontem.

Depois, o legislador repetiu que, desde a noite de 23 de Agosto, a ANM percebeu que o público não conseguia continuar a participar na votação. “Foi a isso que nós chamámos de ‘anomalia’”, recorda, ao mesmo tempo que afirma que, até ao dia seguinte, “não conseguimos encontrar o motivo” do que estava a acontecer. “Pode ter estado relacionado com os ataques cibernéticos anteriores”, supõe o vice-presidente da ANM. Sulu lembra que, desde 14 de Agosto, quatro dias após o início da votação, a iniciativa enfrentou numerosos ataques.

Só percebe quem está linha da frente

O deputado acrescenta também que, além dos ataques cibernéticos vindos da China interior, existiram ameaças políticas, insultos, e ataques aos postos de divulgação itinerantes que aquela força política tinha na rua para divulgar a iniciativa online. Em conclusão, nas respostas escritas ao PONTO FINAL, em que detalha algumas das informações que o comunicado de imprensa divulgado ontem revelava, Sulu Sou afirma que, “especialmente na semana passada, o pessoal da linha de frente e os voluntários da Novo Macau sofreram muitas pressões, o que é difícil para muitos elementos que não estão no terreno perceberem”.

“Eu entendo que, quando confrontados com ameaças técnicas e políticas, fazer o ‘trade-off’ obriga a decisões muito difíceis. Mas não podemos deixar a nossa equipa e os voluntários trabalharem em perigo, e acredito que os nossos apoiantes o entendam”, remata. Recorde-se que já antes, na última sexta-feira, a Novo Macau fez duas publicações nas redes sociais, em que anunciava o fim da consulta, mas nas quais apontava apenas as questões técnicas como razão para a decisão, e não denunciava as pressões e as ameaças que ontem denunciou.

93% a favor do sufrágio universal

Antes, durante as primeiras horas da tarde de ontem, a ANM anunciou os resultados do “Voto sobre o Sufrágio Universal para a Eleição do Chefe do Executivo 2019” que terminou com uma votação de 93% a favor deste sistema, num total de 5.698 participantes, que responderam afirmativamente à pergunta única do inquérito: “Concorda que o Chefe do Executivo da RAEM deve ser eleito por sufrágio universal?”.

A esta pergunta, 5.351 responderam favoravelmente (93,9%), 236 pessoas votaram contra (4,1%), e houve 111 abstenções (2%).

A ANM escreveu, neste comunicado, que o número de participantes “está de acordo com as expectativas”. “Acreditamos também que ainda há mais algumas pessoas que estão preocupadas com o sufrágio universal, mas que não votaram por várias razões”, sublinha aquela associação em comunicado, não sem antes expressar a gratidão a todos os participantes que votaram “em qualquer uma das opções”.

Na mesma missiva, os democratas afirmam que a intenção com esta iniciativa era a de criar “uma plataforma para os cidadãos de Macau falarem sobre reforma política e sufrágio universal durante a eleição do Chefe do Executivo”. No entanto, a ANM explica que tem recursos limitados tanto de publicidade como de acção, que fizeram com que só fosse possível divulgar a iniciativa através de pontos itinerantes nas ruas da cidade, e de publicações nas redes sociais.

Apelo ao respeito pela diferença

Depois, na mesma carta, aquela organização afirma que lamenta os ataques de que foi alvo durante quase 10 dias, mas garante a todos os participantes que a “segurança e integridade dos dados dos votos estão 100% garantidos”. A mesma associação sublinha ainda que a votação foi realizada “pacificamente e em plena conformidade com a lei”. No entanto, teve de enfrentar “contínuas ameaças e ataques tecnológicos e políticos”, que constituem “uma violação manifesta dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos”. “A ANM lamenta profundamente esta situação. Entretanto, apelamos a todos os que têm visões políticas diferentes que se respeitem mutuamente”, acrescenta.

Por fim, aquela associação escreve que, embora o resultado do voto não seja juridicamente vinculativo, espera que os números expressivos alcançados “sirvam como uma importante referência para o próximo Governo da RAEM”. E apela a que Ho Iat Seng se esforce “para reiniciar a reforma política dentro do mandato, e de um cronograma, estabelecido através de uma orientação correcta para avançar em direcção à meta do sufrágio universal para as Eleições do Chefe do Executivo”.

Jason continua sem perceber onde houve uma anomalia técnica

Entretanto, Jason Chao, que foi o responsável pela construção do site em que o plebiscito foi realizado, e pela sua manutenção, negou na edição de ontem do PONTO FINAL as alegações da ANM sobre problemas técnicos, alegando que não houve qualquer problema desta ordem que justificasse a decisão. “Eu não detectei nada que configurasse uma anomalia no sistema”, garantiu Chao. Para logo, de seguida, repetir: “Não houve nenhuma questão técnica, que eu possa ter detectado ou percebido que existisse”.

Ontem, já depois de ter lido a nova declaração pública da associação, o activista, agora radicado em Inglaterra, defende que continua sem perceber quais as anomalias a que a associação se refere. “Não era necessário um especialista para divulgar os resultados”, alerta Chao, mas sublinha que “fica muito feliz que mais de cinco mil pessoas queiram o sufrágio universal em Macau”.

Ontem, mais a frio, Jason Chao explicou melhor o que quis dizer com terminar a relação com a Novo Macau, detalhando que a decisão não é absoluta. Não se envolverá em questões como a da votação electrónica, mas não põe de parte a ideia de poder participar em algumas conferências de imprensa. “O que quis dizer é que a relação mais próxima que decorreu até agora será difícil de manter. E que não estarei tão disponível para me envolver em questões relacionadas com Macau”, reforçou.

Ambos estão a dizer a verdade

Também Scott Chiang, ex-presidente da Novo Macau, falou sobre este diferendo que envolve Jason e a direcção da associação. “Acredito que ambos estão a dizer a verdade. Se a votação teve um fim prematuro só posso acreditar que houve uma razão suficientemente forte, e eu creio que a ANM vai explicar totalmente o que aconteceu”, disse, ainda antes de ser público o comunicado daquela organização, ao mesmo tempo que alegava que o entendimento de problema técnico poderia ser diferente para cada um dos lados.

Scott afirma não pôr a hipótese de que esta situação coloque em risco a credibilidade da organização que já liderou, ao mesmo tempo que sublinha confiar em tudo o que Jason divulgou. Nesta altura, Chiang pedia tempo para perceber que explicações a NMA teria para dar. “Só nos devemos começar a preocupar se não houver uma explicação satisfatória”, disse ao PONTO FINAL.

Horas depois, ao ler o comunicado, começou por questionar: “Não há muita nova informação, não é?”. Em relação às ameaças à segurança que são invocadas pela ANM, diz não fazer ideia do que poderá estar em causa. “Referir-se-á à segurança dos votantes? Parece ser um problema com a segurança dos dados, não é?” “Não tenho ideia de como tiveram essas informações”, respondeu.

Sobre o diferendo entre Jason Chao e a direcção da ANM, Scott assume novamente depois de ler o comunicado que há diferenças de pontos de vista, mas que não tem muita informação para perceber o que está a acontecer concretamente. “Ontem, disse que acredito que a actual direcção teve as suas razões para tomar a decisão. Isso também significa que eles devem divulgar, com segurança, o máximo possível às partes interessadas neste processo”, parametriza.

Na perspectiva de Scott Chiang, aos apoiantes da ANM está a ser pedido que acreditem no que a direcção está a revelar, e por agora crê que “poderá ser suficiente”. “Mas, a longo prazo, claro que haverá exigência de maior transparência sobre o que aconteceu, tal e qual como os democratas sempre exigem às autoridades em tudo o que fazem”, concretiza o ex-presidente. Está preocupado com o futuro da organização política? “As pessoas esquecem-se num instante, na próxima semana já ninguém se lembra”, refere.

Acreditar sempre nos que estão na linha da frente

No outro lado do Rio das Pérolas, em Hong Kong, está Bosco Wong, que em 2017 foi número quatro da lista da Novo Macau às eleições para a Assembleia Legislativa. Acompanha o assunto à distância, mas não tem dúvidas em dizer ao PONTO FINAL que tem a certeza “de que a associação teve de ter uma boa razão para tomar esta decisão”. “A ANM que conheço não pára ou recua tão facilmente. Portanto, deve ter existido uma pressão muito forte, isto no caso de não ter existido um problema técnico como alega Jason Chao”, explica.

Wong salienta ainda que, na declaração enviada aos meios de comunicação, os democratas “mencionaram que houve ameaças físicas”. “Essa pode ser a principal razão para o fim repentino da iniciativa. Claro que é apenas especulação da minha parte. Mas também não é difícil para as pessoas fazerem essa dedução”, comenta.

O mesmo elemento da ANM, que costuma ajudar aquela associação com trabalho administrativo e traduções, não está muito preocupado com o futuro da organização. “Acho que este é um evento isolado”, defende. Para, logo depois, ressalvar que “enquanto os nossos ideais contarem com o apoio dos cidadãos, continuaremos o nosso trabalho”. A preocupação de Bosco é mais “com o futuro de Macau”. “Esta situação mostra que este tipo de forças aterrorizantes está presente no território. Todos nós devemos estar em alerta, ou a liberdade vai desaparecer pouco a pouco”, anuncia.

Já sobre as diferentes visões para o que aconteceu, de Jason Chao e da direcção da associação, Bosco Wong percebe por que é que o ex-presidente “discorda da decisão”. “Ele é o tipo de pessoa que não desistiria apesar da pressão política”, observa. Mas, logo de seguida, põe água na fervura. “Mas é a ANM que está aqui em Macau. São eles que podem sentir as ameaças mais directamente e pessoalmente”, reconhece, ao mesmo tempo que diz que tanto Jason como ele vivem fora da RAEM.

“Mesmo não compreendendo nem sentindo a pressão completamente, acredito que é importante confiar nas pessoas que estão no terreno. Foi algo que eu aprendi com os manifestantes de Hong Kong, confiar e apoiar sempre as pessoas que estão na linha de frente”, remata Bosco Wong.