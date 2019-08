Enquanto a Amazónia arde, o Governo brasileiro vai fazendo “ouvido mouco”

“É normal que haja alguns incêndios nesta época, mas com esta proporção é algo especial, combina com a nova onda política que o Brasil vive”. A frase é do professor da Universidade de Macau Roberval Teixeira e Silva. Ao PONTO FINAL, a antropóloga Sheyla Zandonai disse, a propósito do aumento exponencial do número de incêndios na Amazónia, que o Governo foi lento e não teve capacidade de reacção.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

No Brasil, os mais de 76 mil focos de incêndio registados este ano, as mais de 40 mil queimadas feitas na Amazónia e o aumento em 278% no nível de desflorestação da floresta sul-americana fizeram soar os alarmes. Jair Bolsonaro, Presidente brasileiro, acusou as organizações não-governamentais de estarem a provocar os incêndios e foi acusado de encarar o problema de forma negligente. Ao PONTO FINAL, Roberval Teixeira e Silva foi crítico do Executivo brasileiro, dizendo que Bolsonaro faz “ouvido mouco” às opiniões dos especialistas e que o fogo “combina com a nova onda política que o Brasil vive”. A antropóloga Sheyla Zandonai recordou o relaxamento na legislação de preservação da floresta que partiu do Presidente do país e indicou que o Governo brasileiro reagiu tarde.

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), entre Janeiro e Agosto de 2018 houve 41.404 focos de incêndio no Brasil. Entre os mesmos meses de 2019, registaram-se 76.720, o que representa um aumento de 85%. Só no espaço geográfico da Amazónia, o aumento foi de 82%, com os focos de incêndio nesta zona a chegarem aos 40.341 entre Janeiro e Agosto deste ano. Já o número de queimadas na Amazónia foi, nos primeiros oito meses do ano, de 40.341, enquanto em 2018 haviam sido registadas 22.165 queimadas na Amazónia no mesmo período. Ainda segundo os números mais recentes do INPE, em Julho, o nível de desflorestação da Amazónia aumentou 278% face ao mesmo mês do ano passado.

“É UM RETROCESSO QUE ESTÁ PROVADO”

Sheyla Zandonai comentou a situação ao PONTO FINAL. A antropóloga recordou que Jair Bolsonaro anunciou, por altura da campanha para as eleições do ano passado, uma flexibilização das leis na preservação da floresta amazónica. O Presidente quis “fazer vista grossa, deixar que determinadas coisas aconteçam sem que fosse necessário abrir investigação, relaxar um pouco o controlo na protecção da Amazónia”. Para Sheyla Zandonai, “antes de o fogo acontecer, já era lamentável o retrocesso muito grande em termos de direitos e de legislação que foi aprovada para uma protecção maior da floresta amazónica”. “É um retrocesso que já estava provado, que mostra que desde que Bolsonaro assumiu [o cargo de Presidente do Brasil], a área de desflorestação e queimada já aumentou muito”, notou.

Sobre os incêndios de 2019, a doutorada em Antropologia Social e Etnologia disse que a resposta do Governo foi lenta, “não houve capacidade de reacção, não reagiu num tempo considerado rápido”. A brasileira, a viver em Macau desde 2015, ressalvou que não tem acompanhado de perto a política do país, mas, ainda assim, aproveitou para reprovar Bolsonaro: “É um homem que, em termos de habilidade política, demonstrou que não é extremamente capaz, não é hábil, é impetuoso”.

“Com a Amazónia, eu acho que ele esperou um pouco para tentar entender o que está acontecendo, mas, nesse meio tempo, quem estava a perder era a própria floresta”, comentou, acrescentando que “a acção poderia ter sido mais rápida, mesmo que não fosse com ajuda internacional, mas sim apenas deslocar o exército, isso deveria ter sido feito imediatamente”. Ainda que a postura de Bolsonaro não tenha sido a melhor, para Sheyla Zandonai “a má gestão já vem de trás, desde há muito tempo”.

A antropóloga entende que devem ser feitos “investimentos sustentáveis” na floresta, “através de estudos sobre medicina, medicamentos, plantas medicinais, alimentos, há várias maneiras de tirar proveito económico da floresta amazónica sem que haja destruição”.

O assunto esteve em foco na cimeira do G7 e, na passada sexta-feira, o Presidente francês Emmanuel Macron criticou a “inacção” do Presidente brasileiro. “Nesses grandes encontros, há sempre a intenção que acaba por melhorar a imagem pública dos grandes Chefes de Estado e dos países que eles representam, mas em termos de performance deixam um pouco a desejar”, comentou, acusando os responsáveis mundiais de “hipocrisia”.

“OUVIDO MOUCO” CARACTERIZA O “GOVERNO FASCISTA” DE BOLSONARO

“É normal que haja alguns incêndios nesta época, mas com esta proporção é algo especial, combina com a nova onda política que o Brasil vive”. O paralelismo é estabelecido por Roberval Teixeira e Silva. Para o professor do Departamento de Português da Universidade de Macau, os incêndios e o Governo de Bolsonaro andam de mãos dadas: “É um crime ambiental radical, mas as questões de fazer com que essas quantidades enormes de incêndios desapareçam também é um assunto de política. Nesse sentido, uma acção política de um Governo que tem um cuidado com os seus teria sido muito mais rápida e eficaz e iria aparecer de uma maneira mais explícita”.

Roberval Teixeira e Silva notou que nos últimos anos tem havido investigadores de universidades brasileiras a estudar o bioma da Amazónia e que essa informação está a ser ignorada pelo Executivo do Brasil: “Uma vez que estes pesquisadores têm sugestões práticas e objectivas para resolver ou diminuir o impacto dessas tragédias, parece óbvio que qualquer Governo deve consultar e ouvir o que essas pessoas têm para dizer”. Porém, “não é isso que acontece, o que acontece é uma pessoa que é líder e que fica reclamando das reclamações legítimas das pessoas”.

O que faltou fazer, segundo o docente da UM, “foi ouvir as pessoas que pesquisaram, as pessoas que sabem, aqueles que conhecem, aqueles que vivem no espaço e que podem trazer informações plausíveis”. Roberval Teixeira e Silva afirmou que “esse ouvido mouco que este Governo tem para as produções universitárias é uma questão muito séria, é uma parte bastante clara para caracterizar esse Governo como fascista, um Governo que nega qualquer produção intelectual que, neste caso específico, poderia trazer benefícios enormes para conter o problema”. Bolsonaro “está surdo para aqueles que têm coisas para dizer”.

O Presidente brasileiro tem estado a ser alvo de críticas devido às declarações polémicas em que acusou organizações ambientais de serem as causadoras dos incêndios. Questionado por jornalistas sobre se fazendeiros poderiam estar por trás das queimadas, Bolsonaro respondeu: “Pode, pode ser fazendeiro, pode. Todo o mundo é suspeito, mas a maior suspeita vem de ONGs”. Citado pelo portal brasileiro G1, assumiu não ter provas e ironizou: “São os índios, quer que eu culpe os índios? Vai escrever os índios amanhã? Quer que eu culpe os marcianos? É, no meu entender, um indício fortíssimo que esse pessoal da ONG perdeu a teta deles. É simples”.

“Não sabemos conversar com alguém que não tem nada de significativo ou importante ou razoável para dizer. São tantos disparates que a gente fica patético”, disse Roberval, concluindo: “É impressionante como é que ele continua nesse lugar, não sei como é possível. Será que a gente virou refém?”