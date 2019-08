Chega a Hong Kong Kamasi Washington, o saxofonista que pega no jazz tradicional e o leva a passear

Pela mão da Jazz World Live Series, Kamasi Washington passa por Hong Kong no dia 6 de Setembro. Ao saxofone, e acompanhado da banda habitual, Kamasi reinterpreta conceitos do jazz clássico. Descrever a sua música é difícil. “Ele mistura o jazz com todos os tipos de música em geral, é difícil descrever, tem de se ouvir”, sugere Clarence Chang, o promotor do concerto que traz o músico à região vizinha.

“É difícil descrever a música por palavras. Ele mistura o jazz com todos os tipos de música em geral, é difícil descrever”, disse Clarence Chang ao PONTO FINAL, detalhando que o saxofonista vai fazer-se acompanhar da orquestra habitual, de oito instrumentos. Na digressão asiática não haverá convidados, assume desde logo o fundador da Jazz World Live Series, até porque “isso é nos Estados Unidos e nós estamos na Ásia, ninguém viria”.

Se Clarence Chang não consegue descrever o som, o jornal The Guardian consegue. Sobre o mais recente álbum de originais do californiano, intitulado “Heaven and Earth”, o crítico do diário britânico escreveu: “O saxofonista americano encontrou o seu tempo e o seu tempo é agora: este excelente álbum liga a política ao jazz do passado para criar uma nova visão inclusiva”. A revista especializada Pitchfork deu uma pontuação de 8.8 pontos em 10 e descreveu o álbum como “de longe, a mais forte afirmação da sua carreira, é também um exercício de contraste, se não uma contradição absoluta”. “Washington continua enamorado pelo jazz tradicional, ainda que insista em remodelá-lo”, descreveu a Pitchfork. A Rolling Stone concorda e, numa análise não só a “Heaven and Earth” como ao anterior “The Epic”, diz que são “dois discos cheios de floreados memoráveis”.

Os bilhetes para o concerto na região vizinha custam entre 380 e os 880 dólares de Hong Kong. Antes de chegar a Hong Kong, no dia 6 de Setembro, a digressão asiática de Kamasi Washington vai a Mumbai e Nova Deli, na Índia; e Tóquio e Osaka, no Japão. Depois de Hong Kong, o jazz de Washington segue para Taiwan, Coreia do Sul e Filipinas.

A Jazz World Live Series é a organizadora do concerto do lado de lá do Rio das Pérolas. A agência tenta levar a Hong Kong os principais nomes do jazz. “É a minha série, promover concertos de jazz em Hong Kong com artistas internacionais. Começámos em 2011 e este será o 76.º concerto”, orgulha-se Clarence Chang, o fundador, que já levou a Hong Kong Herbie Hancock, Jochen Rueckert e Steve Gadd, por exemplo.

E em Hong Kong, a cena jazz é forte? “Sim, nunca será como a música ‘mainstream’, mas, como em qualquer lugar no mundo, o jazz encontra sempre o seu público”, responde Chang, acrescentando que os fãs “podem não ser muitos, mas há sempre um núcleo de grandes apreciadores”. Então, há muitos clubes de jazz? “Não, nenhum. Nem sequer há um bom”.