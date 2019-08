Sun City rouba ‘dobradinha’ à Casa de Portugal em duelo de campeões

A equipa do Sun City venceu ontem a Casa de Portugal, por 3-2, na final da taça referente às equipas da segunda e terceira divisões. O jogo contou com emoção até ao final, mas foi a formação que se sagrou este ano campeã na terceira divisão que conquistou o troféu.

Pedro André Santos

pedrosantos.pontofinal@gmail.com

O campo do Canídromo foi ontem palco de uma final entre os campeões Casa de Portugal e Sun City, da segunda e terceira divisão, respectivamente. A formação de matriz portuguesa seria, teoricamente, favorita, até pela temporada de grande nível que realizou, sagrando-se campeã da segunda divisão apenas com uma derrota. Do outro lado, porém, estava uma equipa que claramente apostou forte no futebol. Estreou-se este ano no campeonato da terceira divisão e foi também campeã, sem qualquer derrota.

A Casa de Portugal procurou assumir o jogo desde início mas o adversário acabou por ir para o intervalo com uma vantagem de dois golos sem grandes surpresas. Na segunda parte, o treinador Pelé arriscou tudo, colocando inclusive um jogador de campo na baliza para poder fazer entrar mais um estrangeiro, mas foi o adversário que voltaria a marcar. Apesar do 3-0 no marcador, a Casa de Portugal não baixou os braços e conseguiu reduzir através de Patrick. O golo deu esperança à equipa de matriz portuguesa que voltaria a marcar aos 88 minutos, por Alejandro Velasco, na marcação de uma grande penalidade. O número 9 da Casa de Portugal teve o empate nos pés nos descontos, mas o remate acabou por sair a rasar o poste da baliza adversária.

O árbitro deu por terminada a partida pouco depois, num jogo que parecia definido mas que acabou por animar nos instantes finais. Na formação que veste totalmente de negro pontifica Geofredo Sousa, veterano dos relvados locais e antigo internacional por Macau. Em declarações ao PONTO FINAL, o antigo jogador do Monte Carlo mostrou-se claramente satisfeito pela vitória e taça conquistada, especialmente tendo em conta o adversário. “Acho que foi muito bom, contra uma equipa campeã da segunda divisão. Tentámos ganhar e conseguimos, ainda bem que tivemos quatro reforços, que não conseguiram vir sempre ao longo da temporada, fizeram muito a diferença no jogo”, começou por dizer o número 6 do Sun City. “Começámos bem e tentámos segurar na segunda parte porque eles queriam dar a volta. Houve uma grande penalidade não muito clara, mas faz parte do futebol, ainda bem que conseguimos segurar o resultado”, acrescentou.

Sobre a temporada do Sun City, que em estreia na terceira divisão garantiu o título e correspondente subida à segunda divisão, Geofredo Sousa referiu que a temporada de sucesso vem no seguimento da aposta do clube para o futuro. “O Sun City investiu muito para formar uma equipa e há-de investir mais para a segunda divisão, vai arranjar mais jogadores de qualidade para tentar ser campeã e subir para a primeira, têm um projecto longo”, concluiu.

Do lado da Casa de Portugal, Pelé considerou o resultado justo, lamentando ter dado uma parte de avanço ao adversário. “Tivemos bons momentos só na segunda parte, na primeira parte eles foram lá três vezes e fizeram dois golos, tiveram mais calma do que a minha equipa. Na segunda parte estivemos melhor. Depois, quase no fim, um grande remate do Alejandro podia ter sido o golo para irmos às grandes penalidades”, lamentou.

Em análise global, o técnico da Casa de Portugal salienta que “foi uma época muito boa”, que acabou por terminar com a segunda derrota da temporada. “Foi uma final digna de se ver e até foi bom uma equipa da terceira divisão ter ganho esta taça”, concluiu.