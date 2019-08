Numa corrente pela democracia, brilharam as lanternas na noite de Hong Kong

Mais de 200 mil manifestantes deram as mãos, na noite de sexta-feira, para formar um cordão humano nunca antes visto em Hong Kong. A iniciativa assinalou os 30 anos da corrente que, em 1989, uniu três países Bálticos e mais de dois milhões de cidadãos contra a ocupação Soviética, para sempre conhecida como “The Baltic Way”. Sem ambições independentistas, “The Hong Kong Way” carregou o propósito de voltar a atenção da comunidade internacional para o movimento pró-democracia, que há quase três meses impõe nova configuração à cidade.

Reportagem de Sílvia Gonçalves (Texto) e Eduardo Martins (Fotografia), em Hong Kong

Chegam em grupos, alinham-se no passeio, estendem a mão a estranhos, seguram cartazes junto ao peito, palavras de ordem que há meses se repetem nas ruas. “Cinco reivindicações, nem uma a menos” ou “Withdraw”, a exigir a retirada total da proposta de lei de extradição, apenas suspensa por Carrie Lam. Rostos tapados por máscaras, silêncio, ainda, na formação de um cordão humano que, esperam, se estenda por toda a cidade. Hora de ponta em Central, centenas de corpos posicionados de forma ordeira, que não impedem a circulação de quem cumpre regresso a casa depois da jornada de trabalho. E o cordão estende-se para lá do que é possível alcançar. Nos passeios, em escadas, nas passagens aéreas. Soam agora gritos na multidão compacta, traduzem vontade de mudança de rumo, no sentido de eleições livres, de uma reforma do sistema político que dizem ser cada vez mais uma miragem. “Queremos tornar claro que a nossa voz será ouvida pelo Governo”, diz Venus, estudante de Medicina. Às 20 horas, instante determinado para a formação do cordão, acendem-se, em gesto síncrono, as lanternas dos telemóveis, atiradas ao alto. Pontos de luz no centro financeiro da cidade atravessada de néons e revolta. “The Hong Kong Way”.

A iniciativa, convocada pelas redes sociais, procura reproduzir o cordão humano que, há exactamente 30 anos, juntou cerca de dois milhões de cidadãos da Estónia, Letónia e Lituânia, ao longo de mais de 600 quilómetros, que uniram as três capitais bálticas em protesto pacífico contra a ocupação Soviética. Uma das mais longas correntes humanas de sempre, que a história haveria de cunhar como “The Baltic Way”. A ideia, atirada há menos de uma semana por uma cidadã de Hong Kong residente em Tallin, na Estónia, assume hoje a configuração de três correntes ao longo das linhas de metro “Island”, na ilha de Hong Kong, “Kwon Tong”, em Kowloon, e “Tsuen Wan”, nos Novos Territórios. O propósito? Mostrar união entre a população de Hong Kong em torno do movimento pró-democracia e apelar ao apoio da comunidade internacional.

“SIM, TENHO MEDO, MAS VOU CONTINUAR”

“Estamos aqui para apoiar Hong Kong, o nosso movimento contra a lei de extradição para a China”, conta Justin, de 24 anos. Acredita numa participação expressiva, como a que aconteceu nos três países bálticos, há 30 anos? “Não sei, mas tenho fé. Creio que pode levar as pessoas a lembrarem-se do que aconteceu na Europa naquele dia”. Justin, que diz participar nos protestos desde o arranque, a 9 de Junho, assume no rosto tapado o medo de assumir na rua uma convicção que, garante, não é possível travar. “Sim, tenho medo, mas vou continuar. Tenho medo de ser apanhado”. Venus, futura médica, de 19 anos, complementa: “Hoje estamos aqui a protestar pela nossa cidade, a lutar pelos nossos direitos, por algo que podemos ter”. No cartaz que aperta junto ao peito lê-se: “Conscience”. “Todos têm que ter consciência do que é ser Hongkonger. Temos que fazer a coisa certa. Nem toda a gente em Hong Kong tem esta consciência. Estou a lutar porque tenho fé”.

Em contraste com a multidão que não cessa de crescer, está o homem que, sozinho, na estreita língua que divide as faixas de rodagem, ostenta uma bandeira da República Popular da China, pequenas bandeiras e folhetos nas mãos para distribuir entre os que apressadamente atravessam a passadeira. Grita em mandarim palavras de apoio a Pequim. Na t-shirt, a inscrição: “The core socialist values. Chinese Socialism”.

Pang conta que vive em Nanyang, na província de Henan. Chegou hoje a Hong Kong para se manifestar contra os protestos que teme poderem minar o crescimento económico dos dois lados da fronteira. “Quero o progresso económico tanto para a China como para Hong Kong”, diz Pang, de 34 anos. Acredita que haverá uma intervenção militar do Governo Central em Hong Kong? “Os militares já estão cá, portanto não é necessário haver uma intervenção. O Exército de Libertação Popular tem uma guarnição cá. Não estou certo que os militares vão intervir, mas acredito que o Presidente Xi Jinping vá resolver este problema com o seu cérebro, com a sua sabedoria. Não através de uma intervenção física”.

A suar copiosamente, grita de forma incessante, voltado de frente para aqueles que, enfileirados no cordão humano, respondem num coro que é impossível igualar. Tenta, em vão, distribuir pequenas bandeiras e folhetos que os peões tratam de ignorar. Entre os que avançam na passadeira, há quem se aproxime e lhe atire, em cantonense: “Vai para casa”. Pang contra-ataca, sempre em mandarim: “Se continuarem com estes protestos, vão perder a liberdade em Hong Kong”.

Mantêm-se as lanternas acesas, nalguns cartazes, a interrogação: “Estamos em sofrimento. Onde estás, Carrie Lam?”. Contornam o esmorecimento com apelos como: “Pessoas de Hong Kong, animem-se!”. “Hong Kong, dá-lhe gás!”, grita um grupo de britânicas nascidas em Hong Kong. “Nascemos todas cá. Estamos aqui hoje porque acreditamos na causa, não queremos a extradição. Estamos com as pessoas, erguemo-nos com elas por isto”, diz uma jovem de 19 anos, que não se quer identificar. A seu lado, uma amiga, de 25 anos, também escolhe o anonimato: “Nós somos sortudas, porque todas nós, ainda que tenhamos nascido e crescido em Hong Kong, temos um passaporte internacional, podemos sair daqui. Erguemo-nos em solidariedade com as pessoas de Hong Kong, que estão a lutar todos os dias, compreendemos que elas têm tido muito trabalho árduo. Já ocorreram cinco mortes, e foram suicídios. Por isso nos manifestamos em solidariedade. Temos passaporte britânico e cartão de residente de Hong Kong, tal como muita gente que teve a sorte de nascer em Hong Kong”.

Vão continuar a sair à rua, depois do protesto de hoje? “Acreditamos na paz que Hong Kong consegue manter. Esperamos que protestos como este continuem, desta forma tão respeitosa com o tráfego e os peões. Mantemos em mente que queremos apoiar Hong Kong de todas as formas, de forma tão pacífica quanto possível”.

“CINCO REIVINDICAÇÕES, NEM UMA A MENOS”

Na passagem aérea da Hartcourt Road, todos caminham com as lanternas acesas, de mãos dadas. Entoam o slogan repetido à exaustão: “Cinco reivindicações, nem uma a menos”, numa contínua referência às cinco exigências dos manifestantes, que há muito deixaram de se cirscunscrever à retirada definitiva da lei da extradição. A essa, somaram-se a libertação dos manifestantes detidos (já mais de 700), que as acções de protesto não sejam identificadas como motins, um inquérito independente à violência policial, a demissão da Chefe do Executivo, Carrie Lam, e introdução do sufrágio universal nas eleições para Chefe do Executivo e para o Conselho Legislativo, o parlamento de Hong Kong.

Em cada pilar da mesma passagem aérea, o agradecimento a diferentes países pelo apoio demonstrado ao movimento pró-democracia em Hong Kong, escrito nas diferentes línguas. Lá em baixo, circulam entretanto táxis, fora de serviço, cobertos com bandeiras da República Popular da China, o que desencadeia uma reacção uníssona daqueles que integram a corrente humana: “Libertem Hong Kong!”.

Na travessia do rio, no velho “Star Ferry”, avista-se do outro lado, em Kowloon, uma linha infinita de lanternas, daqueles que não quebram a corrente ao longo do porto de Tsim Sha Tsui. Já em terra, no extenso corredor que se estende sobre o rio, centenas de lanternas e cartazes onde se lê: “To support the Hong Kong Human Rights and Democracy Act”. A poucos minutos das 21 horas, hora pré-determinada para desmobilizar, todos gritam, adultos e crianças: “Luta pela liberdade, ergue-te por Hong Kong”. “Queremos que o Governo nos responda, não desistimos das nossas cinco exigências”, diz um homem que prefere não se identificar.

“Be water”, a expressão utilizada por Bruce Lee, desde o início adoptada pelos manifestantes, a remeter para uma presença fluída, para algo que perde a forma e desaparece, confirma-se, uma vez mais, no bater das 21 horas, quando todos, em silêncio, dispersam ordenadamente. Junto ao cais, só um velho fura a regra para gritar, em inglês: “Free Hong Kong, i love Hong Kong”. A organização estima que a corrente pró-democracia – que se estendeu, inclusive, ao longo da Colina Lion Rock, em Kowloon – reuniu cerca de 135 mil participantes, um número mais tarde revisto para acima dos 210 mil, em três correntes que totalizaram mais de 60 quilómetros. Os organizadores tinha estimado que seriam necessárias 44 mil pessoas para formar um cordão de 45 quilómetros, que designaram de “The Hong Kong Way”, e atrair a atenção global.

REGRESSO DA TENSÃO À ESTAÇÃO DE KWAI FONG

Segue depois o PONTO FINAL para a estação de metro de Kwai Fong, na linha de Tsuen Wan, nos Novos Territórios, que entretanto fora encerrada e onde se concentraram centenas de manifestantes. À entrada da estação – que há duas semanas foi palco de confrontos entre a polícia e os manifestantes, tendo sido disparado, pela primeira vez, gás lacrimogéneo no interior de uma estação – a indicação, no letreiro luminoso: “Please leave the station”. Vestidos de negro, rostos ocultados por máscaras e óculos, os jovens não desmobilizam. “Um país, dois sistemas, é uma merda!”, grita uma rapariga, quando abordada pelo PONTO FINAL. “Viemos para aqui porque o MTR [empresa que gere a rede de metro de Hong Kong] fechou esta estação às 21 horas, não deixam as pessoas ir para casa”. Chegam entretanto os bombeiros para tentar abrir a porta que dá acesso às casas de banho, onde alegadamente alguns funcionários do metro se terão fechado.

Na parede grafitada, lêem-se frases como: “Deixem-me entrar, quero ir à casa de banho”, “Fuck You!”. Num cenário de tensão em crescendo, circulam já alguns elementos de colete amarelo com a indicação de “primeiros socorros”. Equipas que habitualmente acodem aos que, na linha da frente, são atingidos por gás lacrimogéneo, gás-pimenta ou balas de borracha.

“Estamos aqui porque não nos deixam ir para casa, fecharam a estação porque estava aqui demasiada gente. Não creio que vão retomar as operações hoje, a polícia vem a caminho”, diz um rapaz que observa a actuação dos bombeiros. De repente, às centenas, começam a correr para o exterior da estação. “A polícia vem aí!”, gritam. Posicionam-se no largo em frente. “A polícia de Hong Kong conhece a lei, mas faz coisas ilegais”, entoam alguns.

Uma ambulância aguarda já no meio da estrada. Na esquadra de Kwai Chung, localizada a uns 100 metros da estação, um contingente da polícia de intervenção chega a posicionar-se em fila no passeio, para depois voltar a recolher ao edíficio de grande dimensão. Pelas 22h50, os bombeiros retiram-se da estação de metro com o que parece ser um corpo tapado numa maca. Cinco minutos depois, desce o portão da estação de Kwai Fong. Pousada no chão, uma tela pintada onde está representada uma figura branca que segura uma tocha, no topo de uma colina, e, em primeiro plano, um grupo de manifestantes com máscaras anti-gás e capacetes.

A massa de homens e mulheres avança estrada fora para a rua perpendicular à estação, onde está localizada a esquadra de Kwai Chung. Espalham-se entre a estrada e a passagem aérea, apontam os lasers às janelas da esquadra. Integralmente vestidos de negro, caneleiras, ombreiras, protecção de borracha no peito, nas costas, a cobrir as pernas, equipamento habitualmente usado pelas forças de segurança. Um pequeno grupo aperta galinhas insufláveis, que emitem gemidos sonoros. Nos carros que passam, estendem os condutores os braços, em sinal de apoio, apitam.

“QUEREMOS DEMOCRACIA, QUEREMOS MUDAR TUDO DA BASE ATÉ AO TOPO”

“O meu inglês não é grande coisa, mas sei lutar”, diz ao PONTO FINAL um rapaz que aponta o laser sobre as janelas da esquadra. “Queremos democracia, queremos mudar tudo da base até ao topo. Deixem a luz brilhar outra vez em Hong Kong. Esta é a revolução dos nossos tempos”, assinala, repetindo um dos slogans mais utilizados pelos manifestantes: “Revolution of our times”.

Juntam-se entretanto alguns em círculo, sussurram entre eles o que parece ser a decisão quanto ao próximo passo a tomar. Em torno deles, a equipa de primeiros socorros, também ela constituída por jovens. De acordo com o jornal South China Morning Post, 60% dos manifestantes que há quase três meses participam nos protestos tem menos de 29 anos, desses, cerca de 75% tem formação superior.

Um dos rapazes, com o corpo integralmente coberto com protecções de borracha, avança sozinho para a frente do portão da esquadra. Leva consigo uma vara metálica. A meio metro do portão, estaca, cruza os braços, fita os agentes que se encontram no interior. Acena, agita o corpo. “Nós estamos aqui, porque é que vocês continuam aí dentro? Estão escondidos, não sejam tímidos”. A provocação esticada ao limite.

Os restantes jovens, mantidos à distância de uns cinquenta metros, mantêm os lasers apontados às janelas. Silêncio no amplo complexo da esquadra. Pelas 23h30, saem cinco carrinhas blindadas cheias de agentes, que seguem estrada fora. Gradualmente, a Kwai Chung Road vai-se esvaziando de gente. Persistem algumas dezenas, sobretudo na passagem aérea, mantêm os lasers apontados a um edifício de onde não soou réplica. Pela meia-noite, para a maioria, é tempo de desmobilizar. Para a manhã de sábado, contam, o plano passa por bloquear o tráfego na área de Kwun Tong, em Kowloon.