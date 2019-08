Novo Macau encerra votação sobre sufrágio universal por “anomalias técnicas”. Jason Chao desmente 

O ex-presidente da Novo Macau, e fornecedor do sistema que a associação usou para fazer a consulta popular electrónica sobre o sufrágio universal, Jason Chao, nega que a decisão de interromper a votação, dois dias antes do fim previsto, tenha sido motivada por problemas informáticos ou de origem técnica. O activista radicado em Londres fala de processo “assustador” e teme que a organização perca a credibilidade. Sulu Sou não esteve contactável no dia de ontem.

João Carlos Malta

Estalou a polémica na Associação Novo Macau (ANM). A votação electrónica sobre o sufrágio universal, que devia durar até ontem ao meio-dia, foi interrompida abruptamente pela ANM na sexta-feira, com a justificação pública de que a plataforma informática estava a enfrentar “anomalias técnicas”, e de que os técnicos iriam procurar as causas desses problemas. Ora, o ex-presidente dos democratas, Jason Chao, que foi o responsável pela construção do site em que o plebiscito foi realizado, e pela sua manutenção, nega esta tese, alegando que não houve qualquer problema desta ordem que justifique a decisão.

“Eu não detectei nada que configurasse uma anormalidade no sistema”, garantiu Chao ao PONTO FINAL. Para logo, de seguida, repetir: “Não houve nenhuma questão técnica, que eu possa ter detectado ou percebido que existisse”. Jason argumenta que o encerramento se deu de forma brutal e manual pela ANM. “Isto não foi planeado e não sei o que o motivou, mas eles não seguiram os meus conselhos. Eu sou o responsável, que não só forneceu a tecnologia, como também a defendeu dos ataques cibernéticos nos últimos dez dias”, afirma, garantindo que os dados das pessoas não estavam em risco no momento da tomada de decisão da associação.

Na última sexta-feira, à tarde, a ANM lançou dois comunicados nas redes sociais, com nove horas de intervalo. No primeiro, anunciava o encerramento da acção “Vote no Sufrágio Universal para a Eleição do Chefe do Executivo”, mas assegurava que a segurança e a integridade dos dados confiados pelos internautas estavam garantidas. Nessa mensagem, a associação invocava a existência de problemas técnicos que motivavam o encerramento do processo, adicionando a informação de que os resultados seriam conhecidos não no domingo, como estava prometido, mas apenas hoje, segunda-feira. “Eles tinham a possibilidade técnica, se quisessem, de divulgar os resultados logo no imediato”, alega Chao.

Confirmação do fim, horas depois

Mais tarde, a Novo Macau voltou, numa segunda mensagem, a reafirmar os problemas de origem informática que enfrentara, e prometeu que os técnicos ligados ao processo iam “tentar perceber as causas”, prometendo a Associação revelar futuros desenvolvimentos. O PONTO FINAL tentou ontem consultar Sulu Sou mas, até ao fecho desta edição, o deputado esteve incontactável.

Jason Chao afirmou que tentou activamente perceber “junto de figuras importantes” da Novo Macau as reais razões da decisão, mas diz que não teve muita sorte. “Francamente, as pessoas da NMA foram muito evasivas. Tentei perguntar, mas eles não me quiseram dizer, estiveram sempre a desconversar. Pareceu-me que estavam a esconder alguma coisa, mas eles não me disseram o que era”, explicou.

Falou com Sulu Sou? “Não vou dizer com quem falei. Mas tudo isto foi tão assustador, as circunstâncias foram tão estranhas, que sinto que aconteceu algo de errado”, respondeu Jason.

O mesmo ex-presidente da ANM diz que “as circunstâncias foram tão estranhas”, que se sentiu na obrigação de fazer uma declaração pública. “Penso que as consequências desta situação podem comprometer futuras iniciativas, vai causar um dano enorme na confiança que o público tem na associação”, começa por dizer o especialista em tecnologias, que estuda no Reino Unido.

Credibilidade em risco

O mesmo Jason Chao teme que, doravante, a Novo Macau perca credibilidade “para gerir uma nova sondagem no futuro próximo”. “Esta decisão vai gerar a percepção de que os dados, e a segurança estão comprometidos”, lamenta. Sobre os reais motivos desta situação, Jason diz não querer especular, mas fala de pressões enormes sobre a organização a que já presidiu, que têm como motivo próximo a instabilidade política e violência nas ruas que Hong Kong vive nos últimos quase três meses.

Jason afirma que a ANM está a passar por um momento particularmente complicado, apesar de não estar no terreno para perceber com detalhe tudo o que se passa. Ainda assim, há alguns dados que o deixam apreensivo. “Depois da repressão, na segunda-feira da semana passada, no Largo do Senado, a ANM cancelou todas as acções de distribuição de panfletos. Eles tinham planos para continuar a promover o voto, mas depois desse dia desistiram. Eu não sei quais as razões, mas tem de ter alguma coisa a haver com a intimidação que eles estão a enfrentar”, avança Jason. “Alguns voluntários tiveram medo pela sua própria segurança pessoal”, acrescenta.

Jason diz que se vai afastar de Macau

O activista político diz que, depois de tudo o que aconteceu, procedeu a uma reflexão, e que “isto vai afectar a minha relação não só com a Novo Macau mas com Macau como um todo”. Jason prepara uma mudança que passa por um afastamento da cena política e social da RAEM. “Desde que saí, mantive uma colaboração remota em áreas em que me sinto confortável, mas esta situação levou-me a pensar como é que posso intervir nos assuntos de Macau no futuro. Tenho muitas questões na minha cabeça, neste momento”, reconhece.

Questionado sobre se, neste momento, já não se reconhece nas atitudes da Novo Macau, o ex-dirigente não diz ser isso que está em causa. “A minha colaboração não está a funcionar. E isso pode levar a que me afaste dos assuntos relacionados com Macau. Estou decepcionado pela forma como a sociedade civil local olha para questões importantes como esta do voto”, remata Jason Chao.