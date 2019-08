Ho Iat Seng x 392 = uma votação sem alarmes e sem surpresas

Ho Iat Seng, Ho Iat Seng, Ho Iat Seng. O nome foi repetido por Song Man Lei durante os 20 minutos da leitura dos 400 votos dos membros do Colégio Eleitoral. Os 400 nomeados para nomear o próximo Chefe do Executivo de Macau deram 392 votos ao antigo presidente da Assembleia Legislativa. “Não posso afirmar se sou aceite e reconhecido pela sociedade em geral ou não, porque o regime eleitoral é este”, assumiu Ho Iat Seng.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Depois da manhã de ontem, a notícia é que oito dos 400 membros do Colégio Eleitoral não votaram em Ho Iat Seng, o candidato único às eleições para Chefe do Executivo. Ainda assim, “Ho Iat Seng” ecoou por 392 vezes na Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de Macau. Sete pessoas votaram em branco e houve um voto nulo. Na conferência de imprensa do Chefe do Executivo indigitado, Ho acabou por assumir que não sabe se a opinião dos 400 membros do Colégio Eleitoral reflecte a opinião dos mais de 650 mil residentes do território, admitiu ter “muitos pontos fracos”, pediu tempo para decidir quem serão os seus secretários e frisou que, em Macau “não há qualquer restrição” à liberdade de expressão.

Antes do momento da votação, os membros trocam palavras, riem, juntam-se em grupos para a fotografia que ficará para a posteridade, marcando o dia em que se elegeu o terceiro Chefe do Executivo, depois de Chui Sai On e Edmund Ho. Chega Song Man Lei e faz-se silêncio para a presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo (CAECE) explicar os procedimentos: cada fila de membros da comissão levanta-se à vez para preencher o boletim de voto numa das duas cabinas colocadas nas laterais do pavilhão; os eleitores depositam depois os votos nas urnas à frente do palco onde estão os membros da CAECE.

O processo demorou 20 minutos. A comissão verifica os votos e Song Man Lei informa que foram recebidos 400 boletins. Todos os que podiam ir às urnas, fizeram-no. Um a um, os votos são lidos por Song Man Lei. O nome “Ho Iat Seng” é lido por 392 vezes. A presidente da CAECE ainda lê “em branco” por sete vezes e “nulo” uma vez. Ho Iat Seng consegue, assim, 98% dos votos. Nas eleições de 2014, Fernando Chu Sai On foi reconduzido com 380 votos. Song Man Lei faz o anúncio oficial e o futuro Chefe do Executivo sobe ao palco com uma ovação dos membros da comissão.

“RENASCENÇA GRANDIOSA DA NAÇÃO CHINESA”

No palco, Ho Iat Seng começa por agradecer aos membros da comissão, à população de Macau e à família, passando às promessas: “Aqui, perante toda a população de Macau, prometo solenemente promover, com todo o esforço, a implementação dos grandiosos princípios de ‘Um País, Dois Sistemas’, ‘Macau governado pela sua gente’ e alto grau de autonomia, cumprir firme e rigorosamente a Constituição e a Lei Básica no exercício das funções e na governação, unir todas as classes sociais e todos os sectores, concretizar o discurso de apresentação de candidatura e o programa político com esforço de cooperação, a dedicação ao avanço e o espírito de mudança e inovação, de modo a servir a população, Macau e o país”.

O agora indigitado Chefe do Executivo da RAEM promete desempenhar “fielmente” as funções: “Envidarei todo o esforço possível e prestarei contributo para concretizar a renascença grandiosa da nação chinesa, continuar a implementação do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ e salvaguardar a prosperidade e a estabilidade social da RAEM”.

O SISTEMA É ESTE, “NÃO TENHO NADA A FAZER”

No discurso perante os membros do Colégio Eleitoral, Ho Iat Seng agradeceu à população de Macau por ter sido eleito. Contudo, o próximo Chefe do Executivo não está certo de que reúna o consenso entre a população. Questionado sobre se acredita que estes 400 membros representam a opinião da população geral de Macau, Ho responde: “Neste momento, não posso afirmar se sou aceite e reconhecido pela sociedade em geral ou não porque o regime eleitoral é este”. O sucessor de Chui Sai On ressalva que teve “contacto com muitas associações e pessoas”. Contudo, “neste momento, não tenho nada a fazer porque é o regime eleitoral político de Macau, ser eleito por 400 membros, não envolvendo os outros”.

Mesmo depois de ser eleito, Ho Iat Seng continua sem se comprometer. Questionado sobre a composição do futuro Executivo, Ho diz que ainda não pensou nisso e pede calma: “Depois de hoje, eu vou descansar um ou dois dias e vou começar a pensar nos nomes para os futuros titulares dos cargos de secretários”.

O antigo presidente da Assembleia Legislativa (AL) adianta apenas um detalhe: os secretários deverão ser cinco. “Acho que não vou mexer [no número actual de secretários]”, refere. “Mas não precisam de ter pressa, eu preciso de auscultar mais elementos da sociedade. Por favor, dêem-me algum tempo para analisar”, pede, repetindo: “Por favor, dêem-me algum tempo, não é um trabalho fácil. Não vou falar do futuro sem o ter bem pensado. Só neste momento é que eu vou iniciar a considerar quem é que vai assumir o cargo ou quem é que se vai manter”. Para Ho Iat Seng, a próxima equipa governativa deve ser “íntegra, honesta e com capacidade de execução”.

EM MACAU, “NÃO HÁ QUALQUER RESTRIÇÃO” À LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Para Ho Iat Seng, a liberdade de expressão está assegurada em Macau, ao contrário daquilo que aconteceu no passado, com a administração portuguesa. Questionado sobre a situação actual, o futuro Chefe do Executivo faz a comparação entre os dois períodos: “Na verdade, depois da transferência de soberania temos mais liberdades e mais direitos. Temos de reconhecer que com o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’, nós temos toda a liberdade e a liberdade de expressão também é uma liberdade máxima que nós temos vindo a dar à população”. “Não há qualquer restrição”, afirma. “Se perguntar aos velhinhos de Macau, eles poderão contar como é que era a situação de Macau durante a administração portuguesa”, deixa no ar.

Sobre a concentração que não aconteceu, no Largo do Senado, e sobre a acção da polícia na noite de segunda-feira, Ho Iat Seng diz que os envolvidos “podem apresentar recursos judiciais”. “Nós temos margem para vocês poderem fazer todas as coisas, por isso eles podem tentar procurar os seus direitos”. E as manifestações, preocupam Ho Iat Seng? “Se os cidadãos estiverem contra as políticas e realizarem manifestações, essas são questões que nós temos de enfrentar. Quando lançarmos políticas, nós vamos lançar consultas públicas para explicarmos aos cidadãos. Eu sou uma pessoa que gosta de auscultar cidadãos”. Ho reitera que “a lei já garante os direitos de manifestação à população, não privamos esse direito”.

Em Hong Kong, “os protestos vão terminar, o tufão vai passar”, antevê, antes de repetir o que já tinha dito há duas semanas, na apresentação do programa político: “O protesto obviamente que vai trazer influências nomeadamente para o sector do turismo. Em Macau, também comunicamos com os sectores do turismo, nomeadamente os guias, que são muito prejudicados”. Um jornalista faz a comparação entre Macau e a região vizinha, lembrando que Carrie Lam, Chefe do Executivo de Hong Kong, prometeu que se demitiria se um dia não tivesse o apoio da população: fará Ho Iat Seng o mesmo? “Não vou copiar os compromissos das outras regiões, não é adequado”.

“TENHO MUITOS PONTOS FRACOS”

O futuro líder do Governo de Macau diz ainda que as políticas de acção social são o seu ponto fraco. “Eu acho que todas as pessoas têm pontos fracos. Eu, por exemplo, conheço muito bem os trabalhos de legislação. Em relação à acção social, na verdade foi sempre o meu ponto fraco”, afirma, assumindo: “É verdade que eu tenho muitos pontos fracos, há partes que eu conheço e há partes que eu não conheço tão bem”.

Da a conferência de imprensa, surge uma garantia: a linha Leste do Metro Ligeiro vai estar pronta até 2030. “É óbvio que as obras da linha Leste vão estar concluídas em 2030”, avança Ho. “Apostamos na construção da linha do Leste, mas, em relação ao lago Nam Van e ao traçado inicialmente pensado para o Sul da península, temos de pensar melhor, porque mexe com os trabalhos de escavação do solo e de abertura dos túneis”, adianta, explicando que isso “pode provocar ruído e a população pode não gostar”.

Acerca do imobiliário, Ho diz que “temos de ter um plano para a habitação” porque “é impensável os jovens comprarem uma casa”. Sobre o sector do jogo, adianta que teve encontros com representantes do sector, mesmo que não tenham sido noticiados e ainda que não se tenha falado nos concursos públicos de concessão de licenças de jogo. Relativamente à importação de quadros qualificados, Ho diz que o mais importante é manter os quadros qualificados no território, assumindo que há falta de recursos humanos.

No fim, Ho Iat Seng desabafa sobre o que sente depois de ter sido nomeado: “A sensação é de pressão. Depois de ter sido eleito Chefe do Executivo indigitado, começo a sentir a pressão”.

A felicitação de Chui Sai On e Kou Hoi In a Ho Iat Seng

Depois da eleição de Ho Iat Seng como próximo Chefe do Executivo, o actual líder do Governo, Fernando Chui Sai On, e o presidente da Assembleia Legislativa (AL), Kou Hoi In, deixaram mensagens de felicitação ao líder indigitado. Numa nota publicada ainda na manhã de ontem pelo Gabinete do Chefe do Executivo, Chui Sai On expressou os seus “mais sinceros votos de congratulação ao senhor Ho Iat Seng”. Na nota, o gabinete lembra que os requisitos de um candidato ao cargo de Chefe do Executivo “são os de sempre, amar a pátria e amar Macau, merecer a confiança do Governo Central, ter capacidade de governação e o reconhecimento da sociedade de Macau”. “O Chefe do Executivo disse acreditar que o senhor Ho Iat Seng corresponde aos requisitos do Governo Central” e que, assim, deverá “impulsionar o desenvolvimento da RAEM para um novo patamar”.

Já Kou Hoi In, que está agora no cargo anteriormente ocupado por Ho Iat Seng, endereçou “as mais sinceras felicitações” ao antigo presidente da AL, deixando a promessa de que “a Assembleia Legislativa irá colaborar estreitamente com o Governo da RAEM, cumprindo plenamente os seus deveres legislativo e de fiscalização”. “Tenho a convicção de que, com a liderança do senhor Ho Iat Seng, o futuro Governo e a população da RAEM irão, sob o princípio de sinergia e avanço, trabalhar para um futuro de Macau mais próspero, estável, harmonioso e risonho, criando, em conjunto, uma nova conjuntura do desenvolvimento da RAEM”, lê-se na mensagem de Kou Hoi In. A.V.

Novo Macau diz que eleição é uma piada quando 310 mil eleitores são excluídos

A Associação Novo Macau (ANM)— que durante a semana passada promoveu na internet uma votação sobre o sufrágio universal que terminou de forma polémica — marcou o dia da eleição de Ho Iat Seng para terceiro líder do Executivo da RAEM, com críticas ferozes ao processo eleitoral. Segundo os democratas, o dia de ontem fica marcado pelos 310 mil eleitores excluídos da eleição do Chefe do Executivo. “Em 25 de Agosto de 2019, o evento de eleição do Chefe do Executivo teve lugar com a participação de 400 elementos das elites locais. Os cidadãos que deveriam ser os actores principais tornaram-se apenas o público. O processo transforma-se numa piada”.

A Novo Macau fala de um espectáculo que “durou apenas uma hora” e de uma votação que decorreu em “15 minutos”, mas que tem efeitos nos próximos cinco anos.

A Associação usa depois a história das “Novas Roupas do Imperador”, do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, na qual se conta a fábula em que, durante o desfile do monarca, “apenas uma criança inocente se atreve a dizer a verdade, entre uma multidão silenciosa”. E essa verdade é a de que “o rei vai nu”.

E dessa narrativa parte a comparação com a realidade da região: “Da mesma forma, nesta eleição não democrática e incompleta, esperamos que mais cidadãos de Macau se transformem nessa criança”.

A Novo Macau acredita que a democracia deve ser a base do dia-a-dia das pessoas, e é antes do mais um sistema que tem como função responsabilizar o Governo. “Sem democracia, nunca haverá uma administração que responda e defenda sinceramente o interesse público. Os jovens desta cidade não conseguem fazer florescer o sentimento de pertença”, defende a ANM.

Assim, questionam: “Como pode a promessa do candidato de boa governança acontecer?” E respondem: “Entendemos que a democratização não acontece da noite para o dia. Precisamos da confiança e da fé das pessoas. O próximo Governo deve reiniciar a reforma política e implementar o sistema ‘uma pessoa, um voto’. Deve haver um plano e cronograma”, exige a Novo Macau em comunicado. No final, a ANM deixa um apelo em forma de crítica: “Por favor, lembrem-se, a fonte do caos é sempre um sistema político antidemocrático”. J.C.M.