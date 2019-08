Governo admite retração económica na segunda metade do ano

O Governo admitiu na sexta-feira que a economia do território pode continuar a retrair-se na segunda metade do ano, no mesmo dia em que dados oficiais mostraram uma queda de 2,5% do PIB no primeiro semestre. “Tendo em conta o aumento incessante de factores de incerteza de origem externa, é de prever que a economia local continue a deparar-se com uma pressão de recessão durante a segunda metade do corrente ano”, apontou em comunicado o gabinete do secretário para a Economia e Finanças.

De forma a combater a esta tendência, o Governo vai adoptar medidas “sobre o mercado de emprego” e em simultâneo promover a “realização de grandes projectos de construção pública”. A taxa de desemprego em Macau situou-se nos 1,7% no segundo trimestre do ano.

Macau vai ainda aproveitar “o forte alicerce das finanças públicas já solidificado e tirar proveitos da situação estável de pagamento externo, do regime de indexação confiável e do sistema financeiro consolidado, para fazer face às mutações da conjuntura económica externa, assegurando que as despesas públicas dedicadas ao bem-estar da população não sejam afetadas”, lê-se no comunicado.

O foco, apontaram as autoridades, terá de ser direccionado ainda para “as vantagens resultantes da construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa”.

De acordo com um comunicado divulgado na sexta-feira pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, nos primeiros seis meses do ano registou-se uma queda de 28,8% no investimento e de 12,5% nas exportações de bens, face aos meses de Janeiro e Junho do ano passado. As exportações de serviços do jogo diminuíram 0,7% e as importações de serviços caíram 17,5%. Por outro lado, segundo as autoridades do território, as importações de bens subiram 0,6%.

Os Serviços de Estatística e Censos divulgaram ainda o PIB no segundo trimestre no ano, que registou uma contração de 1,8%, em relação ao mesmo período no ano passado. No segundo trimestre a “procura externa continuou a abrandar, com um decréscimo de 0,8% nas exportações de serviços do jogo, enquanto as exportações de bens caíram 24,4%”, lê-se no comunicado que aponta ainda que a procura interna diminuiu 6,1% em termos anuais, “arrastada pela descida acentuada de 25% na formação bruta de capital fixo”.