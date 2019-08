Foi eleito um homem “com raízes profundas” em Macau e de “personalidade forte”

É como um homem com raízes em Macau e conhecedor da realidade local que Ho Iat Seng é descrito pelos membros do Colégio Eleitoral ontem contactados pelo PONTO FINAL. Jorge Neto Valente disse que tratar-se de “um homem do mundo que conhece bem Macau”, Leonel Alves mencionou a “personalidade forte” de Ho, já Davis Fong aproveitou para pedir medidas para o crescimento económico.

Foi sem surpresa que Ho Iat Seng foi eleito como próximo Chefe do Executivo de Macau. Jorge Neto Valente, presidente da Associação de Advogados de Macau (AAM), anteviu que, com Ho, haverá “uma mudança de estilo”, comparativamente com Chui Sai On. Miguel de Senna Fernandes, presidente da Associação dos Macaenses, pediu “algo de novo”. Leonel Alves, antigo deputado, disse ter as expectativas elevadas, por se tratar de “uma personalidade forte” e de um homem “conhecedor da realidade de Macau”. Fátima Santos Ferreira, presidente da Associação de Reabilitação de Fu Hong, disse esperar que Ho “continue a saber ouvir”. O deputado Davis Fong aproveitou para pedir medidas de auxílio ao crescimento económico.

Depois da eleição como sucessor de Fernando Chui Sai On no cargo de Chefe do Executivo, Neto Valente, ainda na Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de Macau, mostrou-se surpreendido com os números da votação: “Não deixa de ser impressionante que haja uma votação tão expressiva, 98% é realmente expressivo e significa que não serão certamente apenas os membros do Colégio Eleitoral que apreciam esta mudança, a população também alimenta expectativas de que haja alguma coisa de novo para melhor”.

Para o presidente da AAM, “haverá, com certeza, uma mudança de estilo, são pessoas diferentes”. Neto Valente descreveu Ho Iat Seng como “um homem do mundo que conhece bem Macau e que conhece bem a China e, portanto, estará à altura de fazer muito daquilo que prometeu”. “Ele é um indivíduo com uma vida empresarial, com um passado muito rico em termos de experiência pessoal, de experiência familiar. É importante as pessoas terem raízes e ele tem raízes profundas, não só em Macau como também na China, e isso dá-lhe um conhecimento que talvez não seja repetível”, apontou.

Leonel Alves, antigo deputado e também ele membro do Colégio Eleitoral que confirmou Ho Iat Seng como sucessor de Chui Sai On, concordou com Neto Valente. Ao PONTO FINAL, o presidente da assembleia-geral da Santa Casa da Misericórdia considerou que “as expectativas são grandes porque a personalidade da pessoa em causa é uma personalidade forte, é conhecedor da realidade de Macau”. Ho “não precisava de exercer o cargo, as circunstâncias assim o obrigaram”. Este é um “comprometimento para com a população de Macau e também com o Governo Central, para colocar Macau num outro patamar de desenvolvimento”, referiu Leonel Alves.

Sobre o discurso, Leonel Alves notou que “é um reafirmar dos principais pontos constantes do seu programa político”. E relativamente à falta de medidas concretas? “Claro que ele vai anunciá-las nos próximos dois, três meses”. Relativamente aos futuros secretários de Ho Iat Seng, alertou que “em Macau não é fácil encontrar pessoas disponíveis para o exercício do cargo”. “Vai ser uma tarefa difícil, mas o carisma deste Chefe pode atrair novas pessoas, novo sangue, mas também pode haver o cenário de uma continuidade dos principais responsáveis”, disse. Para o antigo deputado, qualquer um dos dois cenários é bom: “Vamos confiar na liderança e na grande visão política do próximo Chefe do Executivo de Macau”.

“Eu penso que os elementos do Colégio Eleitoral têm expectativas muito altas em relação ao senhor Ho”, considerou Davis Fong, ouvido pelo PONTO FINAL. O deputado nomeado aproveitou para pedir medidas para o sector da economia: “Estamos a caminho da recessão. Talvez por isso, alguns elementos da comissão eleitoral querem que o Governo tenha políticas mais favoráveis para ajudar Macau a gerar crescimentos de novo”.

Davis Fong recordou, depois, o programa político do Chefe do Executivo indigitado: “Penso que ele mencionou que irá ter políticas públicas na área da construção, mas também da habitação social. Ele falou ainda de fomentar o arrendamento, o que é ainda mais importante para as classes mais baixas. E a direcção é a de construir mais e mais rápido”. Para o professor na Faculdade de Gestão de Empresas da Universidade de Macau, “se isso acontecer, além de resolver um problema, está a estimular o crescimento do PIB”.

Miguel de Senna Fernandes notou que, nesta eleição, “era difícil não haver consensos”. Sobre aquele que era o candidato único ao cargo, o advogado disse que “há uma ideia generalizada de que Ho Iat Seng trará novidade”. “Acho que há uma coisa que transparece das conversas que tenho tido com as pessoas, há uma réstia de esperança de que algo de novo possa acontecer, sem deixar a linha de continuidade”, completou.

“Em Macau, todos prezaram pela continuidade, nada de rupturas. Apesar disso, [deve] haver efectivamente coisas novas, novas ideias de governar, coragem política”, apontou, acrescentando: “Espero que haja aquela coragem política para decidir em determinados assuntos e não haver aquela hesitação que transpareceu em vários dos 10 anos da governação de Chui Sai On. Espero que haja algo de novo”.

Já Fátima Santos Ferreira pediu apenas que Ho Iat Seng “continue a ouvir, que é importante para qualquer dirigente, de forma a poder ouvir os anseios”. A presidente da Associação de Reabilitação de Fu Hong referiu que o discurso de Ho foi “um discurso de opinião” e que “ainda é cedo” para avaliar as propostas do futuro Chefe do Executivo. Fátima Santos Ferreira reforçou ainda que é necessário rever a lei das barreiras arquitectónicas. “Esse decreto tem 36 anos de existência”, salientou.

Neto Valente e a acção policial no Largo do Senado: “Não vejo nada de ilegal nisso”

O presidente da Associação de Advogados de Macau (AAM) comentou ontem a actuação da polícia na passada segunda-feira, a propósito da concentração no Largo do Senado cujo objectivo era condenar a violência policial em Hong Kong, mas que acabou por não acontecer. Para Jorge Neto Valente, “houve um excessivo aparato, mas não se pode dizer que há limitações à liberdade de manifestação, reunião e expressão em Macau”. “Acho que se podia ter evitado tanto aparato, mas não vejo nada de ilegal nisso”, afirmou, à margem da eleição de Ho Iat Seng como Chefe do Executivo.

“Acho que sim, acho que foi legal”, reiterou o advogado, em relação à acção da polícia. Recorde-se que o Corpo de Segurança Pública (CPSP) levou, nessa noite, sete pessoas para a esquadra, para que fossem identificadas, e a Polícia Judiciária reteve numa garagem mais de 30 indivíduos. “A mim, não me faz qualquer espécie que haja manifestações, desde que sejam pacíficas, tudo bem. Não vejo que houvesse ali grande problema. Agora, que a polícia tem o direito de identificar pessoas, tem, não tem só agora, já tinha no tempo da administração portuguesa e fê-lo muitas vezes em situações”, afirmou o advogado. Neto Valente reforçou que “houve um excessivo aparato, mas não se pode dizer que há limitações à liberdade de manifestação, reunião e expressão em Macau”.

Após os acontecimentos da passada segunda-feira, foram vários os juristas a considerarem a acção policial como ilegal. O advogado Jorge Menezes instou mesmo a AAM a fazer um comunicado a repudiar as “violações da Lei Básica e do Código de Processo Penal” da polícia. Agora, o presidente da associação de advogados, que se mostra muitas vezes indisponível para falar com o PONTO FINAL, disse lamentar que a comunicação social recorra “sempre aos mesmos comentadores, por sinal portugueses”.

Recorde-se que, também ao contrário daquilo que afirmaram alguns juristas, Neto Valente já havia considerado que a polícia tinha feito “muito bem” em proibir a realização da concentração no Largo do Senado. A.V.