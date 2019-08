Novo protesto em Hong Kong contra veto de Pequim ao sufrágio universal

O movimento pró-democracia que tem liderado grandes protestos em Hong Kong anunciou ontem uma nova manifestação a 31 de Agosto para assinalar os cinco anos do veto de Pequim à possibilidade de sufrágio universal na ex-colónia britânica.

A Frente Cívica de Direitos Humanos (FCDH) convocou uma marcha com início em Chater Garden, no centro da cidade, e que termina em frente ao Gabinete de Ligação de Pequim em Hong Kong, que já foi alvo de anteriores protestos. “Há cinco anos, o Congresso Nacional do Povo bloqueou o nosso caminho para eleições livres. A sua tentativa de nos privar do sufrágio universal (…) desencadeou o movimento Occupy”, apontou a FCDH, referindo-se aos protestos em 2014, durante os quais se defendeu um processo eleitoral mais democrático no território, naquela que ficou conhecida como a “Revolução dos Guarda-Chuvas”.

“A China comunista tentou novamente privar-nos do nosso direito a um julgamento justo” ao tentar fazer passar a lei da extradição, que permitiria a extradição de suspeitos para a China, lembrou agora o movimento pró-democracia. “O movimento nos últimos meses tornou mais evidente que sem democracia real o Governo nunca ouvirá e respeitará as vozes do povo”, vincou.

A FCHC reiterou que vai voltar a exigir a retirada definitiva da lei da extradição, a libertação dos manifestantes detidos, que as acções dos protestos não sejam identificadas como motins, um inquérito independente à violência policial, a demissão da chefe do Governo, Carrie Lam, e sufrágio universal nas eleições para chefe do Executivo e para o Conselho Legislativo.

Ontem, contudo, o movimento somou outros objectivos a serem vincados na manifestação: oposição à decisão da China de impor um bloqueio contra o movimento social, exigir a retirada da decisão de há cinco anos do Congresso Nacional do Povo e ainda a libertação de todas as pessoas detidas por apoiarem o movimento democrático de Hong Kong.

Os protestos, que duram há nove semanas, tiveram no domingo uma nova enchente de manifestantes: a FCDH contabilizou 1,7 milhões de manifestantes no protesto pacífico de domingo, contra os 128 mil assinalados pela polícia.

Manifestantes barricaram-se em estação de metro contra polícia antimotim

Centenas de manifestantes barricaram-se na noite de quarta-feira contra a polícia antimotim numa estação de metro de Hong Kong, para assinalar um mês sobre o violento ataque contra dezenas de manifestantes por alegados membros do crime organizado. O protesto realizado na estação de Yuen Long, estava a ser pacífico até à chegada de carrinhas policiais.

Alguns manifestantes muniram-se de chapéus de protecção da construção civil e máscaras de gás, enquanto outros usavam extintores, e espalharam detergente, cerveja e óleo na entrada da estação para tentar a entrada da polícia. Há um mês, grupos de homens armados com cassetetes, hastes metálicas e tacos de beisebol, vestidos com ‘t-shirts’ brancas, agrediram manifestantes pró-democracia que estavam a regressar a casa depois de um protesto.

O ataque de 21 de Julho deixou quase 50 pessoas feridas, incluindo transeuntes, alguns dos quais foram gravemente afectados. Nessa altura, muitas vozes se levantaram para criticar a polícia, acusada de ter demorado mais de uma hora para chegar ao local, sem ter detido qualquer atacante. O chefe da polícia, Stephen Lo, qualificou como “difamação” a ideia de um possível conluio entre as forças de segurança e as tríades, e garantiu que os agressores seriam processados. Este ataque atingiu a confiança do povo de Hong Kong nas autoridades públicas.

