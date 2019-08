Macau, uma rua com histórias de fugas a nado e amor à música

Um ditado cantonês diz que Cantão é a cidade, Hong Kong é a terra e Macau é a ruela. E são, precisamente, histórias da ruela que vão ao palco do Centro Cultural de Macau, este sábado, através da peça “Rua de Macau – Sabores”. Cheong Kin I, encenadora da peça, vai contar a história de um amante de música clássica e a história do seu pai, que fugiu da China nadando até Macau.

Em “Rua de Macau – Sabores” são contadas duas histórias “das gentes de Macau”: a de um amante de música clássica europeia que se vê forçado a trabalhar com o cantopop e a história verídica do pai da encenadora, que, em 1979, fugiu a nado da China continental para Macau. Cheong Kin I, a encenadora, explicou ao PONTO FINAL que tem uma relação “difícil” com o território. Sobre o teatro em Macau, Cheong Kin I mostra-se optimista e diz que “há cada vez mais admiradores”.

“Rua de Macau – Sabores” faz parte da série de concertos teatrais “Rapsódia de Música do Cavalo Fantasma”, um espectáculo que é organizado anualmente pela Associação de Piano de Macau, desde 2013. Este espectáculo sobe ao palco do Pequeno Auditório do Centro Cultural de Macau este sábado, 24 de Agosto. A primeira apresentação acontece às 16 horas e a segunda, no mesmo dia, às 20 horas.

A encenadora explica que o nome da peça tem por base um ditado tradicional cantonês: “Cantão a cidade, Hong Kong a terra e Macau a ruela”. “Este espectáculo é, precisamente, para os espectadores saborearem as histórias locais”, refere Cheong Kin I, acrescentando que há uma componente musical dentro do espectáculo, que descreve: “A parte musical deste espectáculo tem como essência a música clássica europeia, à qual é adicionada a música cantopop, com o objectivo de enriquecer as camadas da parte teatral. Além disso, a parte musical é também, nesta peça, fundamental para demonstrar melhor os desejos das personagens dentro da peça”.

A peça tem duas histórias principais. Na primeira, o protagonista, apaixonado pela música clássica europeia, é obrigado a trabalhar numa empresa discográfica de pop em cantonês. “Um dia foi-lhe pedido para criar uma canção pop que tivesse um sabor a Macau, então, esta personagem principal que deseja apresentar a música clássica aos jovens, não resiste a misturar as duas formas de expressão musical”, adianta Cheong Kin I.

A segunda é uma história de um homem que chegou clandestinamente a Macau, vindo a nado do interior da China, e que aqui se decidiu fixar. Esta é a história verídica de Cheong Chi Fai, o pai da encenadora. “O meu pai arriscou a vida para vir até Macau, conseguindo entrar no ano de 1979”, conta a encenadora, acrescentando que, depois, o pai “tornou-se um artesão de marfim, mas, com a proibição da indústria, começou a trabalhar como um ‘office boy’ nos casinos até hoje”.

“A essência da peça é feita das experiências das gentes de Macau”. Assim, a encenadora local lembra que, “entre as vagas de imigração dos anos 70 e 80, muitos chineses do continente chegaram clandestinamente a Macau e Hong Kong”. “Nestas vagas de imigração estava o meu pai, que atravessou ilegalmente o mar a nado para alcançar Macau”, recorda. Na opinião de Cheong Kin I, “esta geração com espírito trabalhador não tinha medo de colocar a sua vida em jogo, nem de trabalhar duramente para sobreviver e alimentar as suas famílias”, pelo que “as suas famílias e Macau eram tudo pelo que todos lutavam naquela época”.

Cheong Kin I confessa ainda que tem uma relação “difícil” com o território: “Custa-me sempre descrever o que poderíamos chamar de identidade de Macau, sobretudo quando tenho uma relação emocional difícil com esta terra. O que é Macau? É simplesmente tudo o que tem a ver com a minha família”.

A encenadora de “Rua de Macau – Sabores” formou-se pela Universidade Nacional de Artes de Taipé, em Taiwan, em Encenação. Encenou a peça “A Traffic Congestion” em 2014, em Taiwan, e dois anos depois em Macau. Este espectáculo mereceu o prémio de Melhor Peça de Teatro do festival Fringe de Taipé. O argumento da peça que agora vai apresentar no CCM resulta da colaboração com Perry Fok, que estudou Teatro no Conservatório de Macau e entrou em peças como “Amor e Informação”, em 2016, “De Volta ao Tufão – Catastrófico de 1874”, em 2017, e “Pôr-do-Sol nos Estaleiros”, em 2018.

Então e qual o estado do teatro em Macau? Cheong Kin I mostra-se optimista: “Há cada vez mais admiradores de teatro. Observamos também que muitas pessoas foram estudar teatro para Taipé, parece-me um cenário optimista”. “Macau é uma terra pequena, onde não existe uma universidade com um departamento de teatro, temos de ir para fora, mas, ao regressar a Macau, as pessoas voltam com novas ideias para criar coisas novas”, conclui.