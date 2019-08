Numa carta enviada ontem às redacções, Jason Chao criticou a pouca consciencialização da população de Macau sobre a liberdade de expressão. O antigo presidente da Associação Novo Macau falou também sobre os ataques informáticos ao site da votação sobre o sufrágio universal, adiantando que são feitos por “profissionais” e que têm origem no interior da China.

André Vinagre

“A falta de horizontes dos residentes de Macau vai levar a que percam mais liberdades num futuro a longo prazo”, alerta Jason Chao, numa carta enviada ontem à imprensa. O activista lembra a proibição da concentração no Largo do Senado, que pretendia condenar a violência policial em Hong Kong, e diz que a decisão da polícia foi elogiada pelos residentes de Macau. “A liberdade de expressão cobre não só as ideias inofensivas ou populares, mas também aquelas que podem ofender, chocar ou perturbar qualquer sector da população”, salienta. O antigo presidente da Associação Novo Macau, tal como Sulu Sou, denunciou ataques à plataforma onde está a ser feita a sondagem sobre o sufrágio universal para a eleição do Chefe do Executivo, adiantando que vêm da China e que são “profissionais”.

A carta tem como título “liberdades sob cerco”. Jason Chao recorda a manifestação, que tinha como objectivo condenar a violência policial em Hong Kong, e que acabou por não acontecer em Macau. “A decisão da polícia de Macau de banir a concentração recebeu elogios dos residentes de Macau”, diz o activista, apontando: “Nunca se sabe se, um dia, vamos ter a necessidade de expressar uma opinião que o Governo ou o público não gostem”. “Espero que, um dia, os residentes de Macau aprendam a respeitar o direito a expressar opiniões impopulares”, afirma.

Agora radicado no Reino Unido, Jason Chao refere: “Apesar de não estar fisicamente em Macau, sei que a população de Macau, em geral, desaprova os protestos de Hong Kong das últimas semanas”. Assim, o activista diz louvar a coragem das pessoas que planearam a concentração em Macau para condenar “a brutalidade policial” e “mostrar solidariedade para com os cidadãos de Hong Kong”.

Para Jason Chao, a proibição, por parte do CPSP, da concentração em apoio aos protestos da região vizinha, deviam motivar a que houvesse uma reflexão sobre a situação da liberdade de expressão em Macau. “Sugiro que aqueles que apreciam o valor do direito de expressão livre ponham isso em prática e que o defendam”.

ATAQUES INFORMÁTICOS FEITOS POR “PROFISSIONAIS”

A não autorização da manifestação foi só um exemplo, entende Jason Chao, dos casos de “abuso de poder por parte das autoridades de Macau”. O vice-presidente da Associação Novo Macau (ANM) e deputado à Assembleia Legislativa Sulu Sou já tinha denunciado ataques informáticos ao site que alberga a sondagem que questiona os residentes de Macau se querem que o Chefe do Executivo seja eleito por sufrágio universal, e agora Jason Chao, antigo presidente da ANM, detalha os ciberataques.

“Neste momento, a votação sobre o sufrágio universal nas eleições para Chefe do Executivo está sob ataque em Macau”, nota Jason Chao, dizendo ser “apenas o prestador de serviços informáticos” para esta votação. “Ainda que não tenha qualquer prova que sugira que estes ataques são ou não ‘patrocinados pelo Estado’, posso dizer que estes ataques são profissionais”, afirma, detalhando: “O rasto das suas actividades sugere que a sua origem é o interior da China”.

“Os propósitos técnicos para este ciberataque podem ser a paralisação do website de votação, criar falsos registos de voto ou roubar os dados protegidos”. Já os propósitos políticos “são claros”: “interferir com o direito que os residentes de Macau têm de dar a sua opinião sobre o sufrágio universal”. Jason Chao confessa que tem passado “muitas noites sem dormir” para “dar resposta à alteração de estratégias que tentam encontrar falhas no sistema”. “O conforto de visitar uma página onde se possa depositar um voto é o resultado de uma batalha difícil que fica escondida do olhar do público”. Assim, Jason termina dizendo: “Espero que os cidadãos de Macau possam aproveitar a oportunidade para colocarem em prática o seu exercício de liberdade de expressão”.

A sondagem da ANM teve início no dia 11 de Agosto e será fechada a 25 deste mês, o mesmo dia da eleição do Chefe do Executivo. O site da plataforma pró-democracia onde é possível votar (https://2019.newmacau.org) indica que, até às 20 horas de ontem, 5.485 pessoas já o tinham feito.