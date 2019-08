Desejo de voo e superação em da Vinci, com a Aracaladanza 

A capacidade inventiva de Leonardo da Vinci, o movimento corporal que traduz a ambição e criatividade no homem apresentam-se, este sábado e domingo, no palco do Grande Auditório do Centro Cultural de Macau (CCM), com o espectáculo de dança-teatro “Voos”, da companhia espanhola Aracaladanza, com concepção e direcção do argentino Enrique Cabrera.

Numa produção voltada para o público mais jovem, “Voos” avança sobre o “fantástico mundo de da Vinci com uma mostra peculiar e elaborada com asas, mastros e taças de giz , evocando a interminável curiosidade do mestre sobre o mundo natural, bem como as coisas extraordinárias que eram frequentemente representadas nas suas pinturas”, poder ler-se na nota remetida pelo CCM.

Em palco, a companhia apresenta uma representação cénica de obras tão emblemáticas do mestre renascentista como “Mona Lisa” Ou “A Última Ceia”. E porque da Vinci, figura poliédrica, não se circunscrevia à dimensão artistíca, o espectáculo contempla ainda as vertentes de inventor, engenheiro e cientista do criador. “Ele era um homem muito curioso sobre tudo o que o rodeava e estudava minuciosamente coisas a que a maioria das pessoas não dava importância, como o voo dos pássaros, a razão de o céu ser azul, ou a estrutura e proporções do corpo humano”, salienta a mesma nota, que assinala ainda que “a sua vontade de saber levou-o a idealizar e desenhar máquinas como o primeiro helicóptero, um carro de combate, um escafandro, asas mecânicas e até um pára-quedas, todos eles muito à frente do seu tempo”.

Criada em 1994, a companhia Aracaladanza desenvolve produções para crianças e adolescentes. “Através do design de figurinos, da música, ritmo e movimento, a Aracaladanza consegue envolver também os espectadores adultos num fantástico mundo de sonhos”, escreve o CCM. No percurso da companhia figuram colaborações com teatros como o Sadler’s Well, de Londres, ou o Mercat de les Flors, de Barcelona. A Aracaladanza foi por cinco vezes distinguida nos Prémios Max, para artes performativas, e recebeu ainda o Prémio Nacional de Teatro, em Espanha. S.G.