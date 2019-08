Chui Sai On, “o Estabilizador” de quem “a história não terá muito para dizer”

Em Dezembro deste ano, acaba uma década de “reinado” de Chui. Dez anos em que um “líder apagado” seguiu, sobretudo, aquilo que Edmund Ho tinha feito nos primeiros dez anos da RAEM. Quis mudar a política de habitação e fracassou, tinha a vantagem de conhecer o sistema por dentro, mas não fez uso dessa mais-valia para efectivar políticas transformadoras. Dois analistas fazem a avaliação do protagonista-mor da cena política de Macau desde 2009.

João Carlos Malta

Este domingo será eleito o novo Chefe do Executivo, e, sem surpresa, o candidato único Ho Iat Seng será o senhor que se segue na cadeira do poder, onde se sentará apenas em Dezembro. Tempo então para olhar para trás, para os últimos dez anos, e para a figura de proa, Chui Sai On. Os analistas ouvidos pelo PONTO FINAL tiveram dificuldade em identificar as mudanças que vão ficar na memória, e afirmam que a História dará possivelmente uma “nota de rodapé” ao segundo Chefe do Executivo da RAEM.

“Diria que a História não vai falar muito de Chui Sai On. Ele não foi uma personalidade política forte. Mas também não acho que a comunidade o veja como medíocre”, qualifica Larry So, politólogo que leccionava no Instituto Politécnico de Macau (IPM). Sobre o que se alterou na região, na última década, este comentador político é directo. “Não mudou muito”, considera. A riqueza até cresceu, mas isso não levou a grandes mudanças políticas, ou nas áreas sociais e culturais. “Seguiu o que Edmund Ho tinha determinado”, sublinha.

Foram dez anos perdidos? “Também não digo isso. Ele consolidou o que havia, mas não promoveu grandes desenvolvimentos. Isso é importante, ele estabilizou a comunidade. E isso é realmente relevante, até porque contrasta com Hong Kong. Ele foi um estabilizador”, determina o ex-professor.

O constitucionalista António Katchi não quer ser determinista e fazer apressadamente a avaliação, porque a História interpreta-se de formas diferentes mediante o tempo que lhe damos de distância. Ainda assim, não tem pejo em dizer que as maiores mudanças em Macau ocorreram nos 10 primeiros anos após a transição para a China. “Já vinham de trás, e nelas se incluem a multiplicação dos casinos, a dependência do jogo, o aumento da população, e a crise do alojamento”, defende este docente. Por isso, crê que se a leitura histórica for feita nos próximos vinte anos, uma década é sempre um período relevante mesmo que a personagem política não o seja, mas se só se escrever dentro de 200 anos, então não sobrará muito para contar desta fase.

Expectactiva alta ou expectativa baixa? Não há consenso

Os dois analistas ouvidos pelo PONTO FINAL não concordam com o tipo de expectativa que estava criado em 2009 para o novo inquilino do Palácio do Governo. Larry So lembra-se de as pessoas terem grandes esperanças porque pensavam que ele podia resolver alguns problemas. Sabiam que havia as ferramentas para atingir os seus desejos, uma acima de todas: dinheiro.

O pensamento de Katchi vai noutra direcção. “A expectactiva não era grande, ele tinha sido secretário dos Assuntos Sociais e Cultura do Chefe do Executivo anterior. Estava comprometido com o passado e a ideia mais forte era de que ele ia continuar no essencial, e sem alteração significativa, o que fora dito por Edmund Ho”.

Mas se a conversa passa a ser sobre o resultado da ilusão criada, então Larry diz que Chui não a cumpriu. “Especialmente para os mais jovens, porque não construiu muitas casas públicas. A crise da habitação só cresceu. No mandato dele, o preço das casas aumentou, e os mais jovens ficaram mais longe de ter uma casa”, considera o politólogo. Em relação aos idosos, e aos benefícios concedidos a este grupo, também “não foram feitos muito progressos”. “Não houve muito mais dinheiro, nem assistentes sociais para trabalhar com os mais velhos”, defende Larry So.

Katchi diz que Chui nada fez para parar o flagelo do aumento da especulação imobiliária, mas também lhe faz justiça histórica. O fenómeno não começou com ele, mas com Edmund Ho. Para este professor, Chui também “não fez nada” para rebentar com “a bolha”. “Apenas introduziu um imposto para a compra da segunda casa. Ele devia ter criado legislação para pôr limites máximos dos preços e das rendas. A mera limitação dos aumentos que nem sequer foi feita, também já não seria suficiente dado o valor que as casas tinham atingido”, resume.

Segundo este analista dos assuntos locais, a dimensão do problema só deixava uma alternativa a Chui. “Devia ter proibido a venda de casas aos que não residam em Macau, não falo dos TNR mas de pessoas que não vivam em Macau, que aqui vêm apenas para fazer investimento imobiliário”, diz.

Mais dinheiro não significou aposta nas questões sociais

A China ter concedido a Macau o monopólio do jogo no país, fez desabar sobre este território uma avalanche de dinheiro. Algo que fez as condições de vida da população evoluírem, e o PIB da RAEM chegar ao topo mundial dentro de um ano, segundo o FMI. Mas isso traduz-se em melhorias generalizadas?

Katchi começa por desvalorizar o PIB como indicador hegemónico da qualidade de vida da população, porque o seu crescimento também leva ao aumento da inflacção, ao crescimento dos preços, e nem sempre à subida do poder de compra. Mas este analista crê que tanta pataca poderia ter tido melhor destino. E explica que ainda poderia haver mais verbas, se o Governo “não isentasse as concessionárias do imposto complementar de rendimentos”. “Isso faz com que se percam milhões, milhões e milhões”, resume.

Com estas verbas, Katchi quase escreve um programa social e político sobre o que poderia ter sido feito, e ficou por fazer. Primeiro, aponta para os cuidados de saúde que deveriam ser gratuitos, nos centros de saúde e hospitais, e segue directo para a isenção de propinas no Ensino Superior. “Em Macau, um curso superior é mais caro do que em Portugal”, explica. E a lista não pára por aí: as pensões de reforma e de invalidez podiam ter crescido, e os transportes deveriam ser grátis.

Noutro patamar, o professor diz que a RAEM também não evoluiu muito em termos de qualidade de vida: os horários de trabalho, oito horas por dia e 48 horas por semana, remontam à prática de há 100 anos, e os trabalhadores têm seis dias de férias por ano. A somar a tudo isto, a maior riqueza de Macau nos últimos anos não se está a traduzir numa redistribuição equilibrada. As desigualdades, medidas pelo índice de GINI, estão a crescer.

De Edmund a Chui

A ideia generalizada é de que Edmund Ho era uma personagem política muito mais carismática do que Chui Sai On, e que isso foi uma desvantagem no relacionamento com as pessoas, mas Larry So vê a questão com outros olhos. Chui até possuía uma mais-valia. “Tinha experiência na área dos assuntos sociais, e isso até era uma vantagem que ele podia ter usado para ser mais efectivo na implementação de políticas. Mas não penso que ele o tenha feito”, considera o politólogo, ao mesmo tempo que confirma que Chui não é um líder com carisma.

Já o constitucionalista desmistifica a aura de Emund Ho, de quem diz que havia um “medo generalizado de criticar” e que todos pareciam lhe “achar muito graça”. Katchi garante que não era assim: a repressão perpetrada por Ho, no 1º de Maio de 2007 com tiros da polícia para o ar, e no ano seguinte com canhões de água sobre manifestantes, fê-lo confirmar que o Chefe do Executivo não só, “não era estimado”, como “era mesmo odiado”.

“Vi pessoas a pegar em fotografias, para depois as pisarem e cuspirem. Havia muita propaganda, e o culto à personalidade, mas nas classes trabalhadoras havia uma grande aversão a Edmund Ho”, lembra, recordando ainda os cartazes que remetiam para o conluío entre empresários e governantes. “A ideia de que ele era um representante dos capitalistas, era algo que as pessoas tinham bem presente”, defende.

Depois de 2008, esse lado autoritário foi suavizado, o que Chui continuou a fazer no seu primeiro mandato. No entanto, segundo Katchi, a partir de 2014, por influência dos dois novos secretários mais ligados a Pequim, Wong Sio Chak e Sónia Chang, a repressão voltou a aumentar. De facto, a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão não melhoraram, nestes 10 anos, defende Larry So. O politólogo considera que Macau se transformou muito rapidamente numa cidade “muito chinesa”.

DEZ ANOS, DEZ MARCAS

Taxas de parto sobem 800%

A partir de 1 de Junho de 2018, as trabalhadoras não-residentes passaram a pagar nove vezes mais por um parto. Às parturientes não-residentes que se encontrassem em “situação de carência económica”, ou seja, que não auferissem mais do que 4.050 patacas mensais, foi aplicado um aumento de três vezes. Uma trabalhadora não-residente passou a pagar 8.775 patacas por um parto natural, ao invés das anteriores 975, e 17.550 patacas no caso de cesariana, quando pagava 1.950. Já as turistas, que pagavam por um parto natural 1.950 patacas, passaram a dispender 17.550 e, no caso de uma cesariana, passaram a pagar 35.100 patacas, quando o valor era de 3.900.

Universidade de Jinan. A doação que levou a manifestações a pedir a demissão

A Fundação Macau doou 100 milhões de reminbis à Universidade de Jinan para a construção de duas residências estudantis reservadas a estudantes de Macau e de Hong Kong. Tudo normal, não fosse Chui ser também vice-presidente do Conselho Geral daquela instituição de ensino superior. As acusações de conflito de interesses vieram logo à baila. O Comissariado contra a Corrupção (CCAC) abriu um processo, mas fechou-o logo de seguida por falta de provas de violação da lei. No entanto, houve agitação nas ruas com milhares a saírem à rua para pedir a demissão do Chefe do Executivo. O caso até motivou um processo em tribunal com Scott Chiang e Sulu Sou a serem condenados a multa.

Lei Sindical, nem a décima foi de vez

Dez vezes ainda não foram suficientes para a Assembleia Legislativa (AL) aprovar um projecto de lei sindical. O recordista de tentativas é José Pereira Coutinho (sete). Apesar deste ser um direito consagrado na Lei Básica, Macau é a única jurisdição chinesa que não legislou a liberdade sindical. Ho Iat Seng já prometeu querer mudar esta situação.

Salário mínimo não universal

O Governo avançou com a lei do “Salário mínimo para trabalhadores”, que se aplica a todos os sectores, excepto aos “trabalhadores domésticos e aos trabalhadores com deficiência”. A justificação dada para a exclusão dos trabalhadores domésticos, apresentada pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, é que estes “têm uma natureza diferente”, porque a contratação por parte dos empregadores destes funcionários, que fazem tarefas domésticas, “não tem um fim lucrativo”, ao contrário dos trabalhadores de empresas que geram lucro. A exclusão dos dois grupos motivou críticas da Organização Mundial do Trabalho. O projecto de lei sugere um salário mínimo de 6.656 patacas para remunerações mensais, 1.536 patacas por semana, 256 patacas por dia e 32 patacas por hora.

Lei de Protecção Civil, 25 é número de polémica

Aquilo que era para ser uma lei para regular a actividade da Protecção Civil, sobretudo em situações de catástrofe como os tufões, passou a ser uma discussão acesa sobre a liberdade de expressão. Tudo graças ao artigo 25, em que o Governo quer criminalizar o rumor. A confusão foi tanta que o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, teve de rever o texto para que não parecesse que em causa estava coarctar a liberdade de imprensa e de expressão. Ainda assim, os críticos não estão satisfeitos, e pensam que, com este articulado, o Executivo quer ter mais armas para proibir manifestações que considerem que possam afectar a ordem e a paz social. A proposta prevê que o acto de disseminação de rumores seja punido com pena máxima de 16 meses; por outro lado, quem causar efectivamente o resultado do pânico social é punido com a pena máxima de dois anos.

Preços diferentes para TNR nos autocarros não foi validada

O Governo quis pôr os trabalhadores não-residentes a pagar mais para andar de autocarro e aplicar tarifas mais elevadas aos idosos nas horas de ponta. Raimundo do Rosário chegou a dizer na AL: “Não gosto de aumentar as tarifas, mas quando é necessário faço-o”. Vários deputados quiseram saber se tinham sido realizados estudos para se chegar à decisão de aumentar os preços das viagens, mas Raimundo do Rosário frisou que o assunto apenas foi discutido no seio do Conselho Consultivo do Trânsito. A ideia acabou por não seguir em frente.

Regalias para os governantes revoltam

Uma manifestação como a que ocorreu no final do segundo mandato de Chui, já não se via há muito tempo em Macau. Falou-se de cerca de 15 a 20 mil pessoas na rua. Tudo para protestar contra o pagamento de subsídios aos antigos titulares de altos cargos. Na época, o politólogo Eilo You leu o protesto como uma resposta ao desempenho e à legitimidade do Governo. “Não resolveu os problemas sociais e económicos da população e, ao mesmo tempo, avança com este regime. Alimentou a ideia de que os dirigentes só têm benefícios e não deveres”, analisou. “As pessoas ficaram muito revoltadas e não aceitam esta proposta”, acrescentou.

Habitação

Em 2010, Chui prometeu a construção de 19 mil frações de habitação social até 2012. Em 2014, ano em que foi reeleito, disse que ia construir mais 28 mil frações de habitação pública – com fracções especiais para jovens – na Zona A dos novos aterros. Mas este plano vai ser concretizado pelo próximo Chefe do Executivo. Até 2019, Macau tem pouco mais de 14 mil habitações de cariz social, seis mil agregados à espera de casa, e um tempo médio de espera de quatro anos e meio.

Democracia paulatina

Em 2009, Chui dizia no seu programa que a democratização do sistema político ia ser feita “de forma progressiva”. Para isso, prometeu “uma auscultação”, que, afirmou, ia ocorrer no prazo de cinco anos. Em 2014, o mesmo Chui falava outra vez do tema, mas para declarar que a democracia se iria “desenvolver paulatinamente”. “O ritmo de desenvolvimento do sistema democrático é diferente em cada região. Vamos cumprir a Lei Básica e estamos abertos a ouvir as opiniões da população e iremos transmiti-las ao Governo Central”, disse o ainda Chefe do Executivo. Não foi paulatino nem vagaroso, não aconteceu.

Aumentar o amor… à pátria

Uma das marcas dos últimos tempos de Governo de Chui: o amor à pátria como um “valor nuclear” da política “Um País, Dois Sistemas”. “Temos vindo a formar os nossos jovens e os resultados são notórios e não foram conseguidos com facilidade”, tem dito o Chefe do Executivo. A Lei do Hino e outras acções de patriotismo consubstanciam este desígnio.

