O dia em que 78 portugueses estavam no avião que capotou em Hong Kong

Foi o último grande acidente em Chek Lap Kok. Tufão e erro do piloto levaram à queda e incêndio do avião da China Airlines. Setenta e oito portugueses estavam a bordo, entre os 315 passageiros e 15 tripulantes do McDonnel Douglas MD-11. Uma portuguesa morreu, 12 ficaram feridos, todos sofreram de stress pós-traumático.

22 de Agosto de 1999. Cento e dezanove portugueses terminam alguns dias de férias em Pattaya e deslocam-se para o Aeroporto de Banguecoque. Quarenta e um seguem para Macau, onde vão concluir a viagem ao Oriente, mas 78 preferem seguir para Hong Kong. Na capital tailandesa chove, mas não mais do que isso. Mesmo assim, o avião da China Airlines, operado pela Mandarin Airlines, com destino a Chek Lap Kok, parte com uma hora de atraso. Saber-se-á depois que teve a ver com o mau tempo que se verificava em Hong Kong.

O voo segue sem problemas de maior mas, ao aproximar-se da pista, a turbulência aumenta. “De repente apareceram as luzes do aeroporto. Com uma rapidez impressionante, estávamos quase a aterrar a alta velocidade. A descida foi tão rápida que o trem de aterragem traseiro parte, a asa direita bate no chão, incendiando-se, e o avião descontrola-se, acabando mesmo por capotar. Exactamente, capotou, tal e qual um automóvel”.

O testemunho é de José Soares, um dos passageiros, organizador principal da viagem e um 12 dos feridos portugueses com maior gravidade, os que acabaram internados em vários hospitais de Hong Kong. Uma portuguesa morreu, havendo no total três mortos entre os 315 passageiros e 15 tripulantes do McDonnel Douglas MD-11.

José Soares foi um dos poucos que, desde o princípio, deu a cara pelo grupo de turistas portugueses, sendo também o principal organizador de um encontro anual de sobreviventes. Soares faleceu entretanto, mas os seus testemunhos, como aquele que escreveu no jornal Centro, e estamos a citar, ficaram. “Tudo se descontrola. O pânico apodera-se da maioria dos passageiros. Pessoalmente, tenho a ideia de que aterrámos no mar, dado ter ficado com a cabeça dentro de água, depois de ter sido cuspido”. José Soares perceberia alguns minutos mais tarde que não.

Erros e mau tempo

O avião caiu em plena pista do Aeroporto, devido a erros dos pilotos e ao mau tempo, em consequência do tufão Sam, de acordo com as conclusões do inquérito divulgadas um ano depois. “Nos segundos imediatos à paragem do avião, parece que só tenho uma de duas alternativas: ou morro afogado ou morro queimado. A morte, qualquer que ela fosse, estava terrivelmente garantida. Apesar de tudo, mantenho-me incrivelmente calmo. Impressionantemente calmo”, vai contando neste texto de 2006, um dos mais completos que consultámos.

“Dentro do avião ouvem-se gritos por tudo quanto é sítio. Lá fora, os bombeiros começam a ajudar as pessoas. Com o avião a arder, o medo de explosão apodera-se de todos”. Soares conta que conseguiu ajudar um casal com uma criança, “presos às bagagens, bancos e destroços difíceis de descrever. Ajudo-os a sair dali, não sabendo muito bem para quê, dado que a morte estava bem presente e garantida para todos”.

Perante o “grande incêndio” e um buraco no avião onde anteriormente tinha existido uma porta, “pela primeira vez sinto medo a sério”. Consegue, por fim, sair do avião. “Felizmente a água não tinha mais de meio metro de altura”. Soares conta que se agarrou a um bombeiro “e já não o larguei mais”. Apesar de serem 18 horas, “estava de noite e não se via nada”.

Segue-se um período de recuperação no hospital. Soares estava preocupado com a família em Portugal, mas conseguiu telefonar a avisar que, apesar de tudo, estava bem. Recorda desse período o facto de, “estranhamente, não me terem deixado tirar a roupa durante dois dias. Nunca percebi porquê. Trataram-me e meteram-me numa cama de hospital com a roupa encharcada do acidente”.

Não ficou com sequelas do traumatismo craniano e, tal com os restantes 77 portugueses, estava na altura de regressar. “A viagem de regresso foi uma mistura de medo, ansiedade e alegria. Era um turbilhão de emoções, difíceis de gerir”. Para muitos dos 77, foi a última vez que viajaram de avião. Um deles haveria de explicar ao mesmo jornal que, “se voltasse a viajar, podia não morrer de desastre aéreo, mas possivelmente morreria do coração”.

Sem apoio por parte do Governo

Para ajudar a terapia, José Soares foi dinamizando nos primeiros 10 anos encontros anuais com sobreviventes. Nem todos compareciam e alguns nunca mais falaram publicamente do que lhes aconteceu. O encontro de sobreviventes servia também para isso.

Passados 20 anos, e para além das dificuldades naturais de encontrar os sobreviventes, alguns já faleceram. Outros continuam sem querer recordar o que lhes aconteceu (as tentativas do PONTO FINAL foram infrutíferas). Para complicar, o litígio com a seguradora da China Airlines prolongou-se por bastante tempo e, já depois de muitos deles terem chegado a acordo, ainda houve lugar à intervenção dos tribunais, para dirimir os casos mais complicados (aqueles que ficaram feridos). Stress pós-traumático foi o denominador comum.

No longo depoimento que fez para o jornal Centro, José Soares lembra ainda a falta de apoio por parte do Governo português (António Guterres era o primeiro-ministro), nomeadamente do então secretário de Estado das Comunidades, José Lello. Ninguém apareceu ou telefonou a perguntar se precisavam de ajuda, em Hong Kong ou já em Portugal.

Mas há ainda um outro pormenor curioso que se retira do referido texto: “Embora não acredite muito em coisas do destino, a verdade é que esta viagem parecia predestinada. No dia da partida de Lisboa para Banguecoque, não pude embarcar porque tinha o meu passaporte caducado. Ironia das ironias, fui eu a confirmar se todos os outros passaportes estavam em ordem. Só me esqueci de conferir o meu. Parecia que algo me queria dizer para não viajar”.