Já há metro na linha. Mas não há empresa criada, não há horário e não há estimativa de passageiros

Ontem foi um dia histórico na RAEM. O metro já faz viagens experimentais em cima dos carris. O projecto já atingiu a maioridade, quase duas décadas depois, mesmo sem ter sido inaugurado. Ontem, e quando faltam quatro meses para ser aberto oficialmente, foram poucas as perguntas que tiveram respostas concretas e objectivas. Mas antes de 20 de Dezembro terá de estar tudo operacional.

Texto: João Carlos Malta

Fotografia: Eduardo Martins

Edmund Ho quis em 2002 ter um Metro Ligeiro em Macau, durante 18 anos a população sonhou andar neste meio de transporte, e ontem a obra foi mostrada aos jornalistas para a primeira viagem experimental na Linha da Taipa. O metro já anda nos carris, em testes experimentais, há alguns meses, e faltam alegadamente menos de quatro meses para ser inaugurada oficialmente. Mas, segundo o presidente do Gabinete para as Infra-Estruturas de Transportes, ainda não há empresa oficialmente criada para gerir as operações, não há uma previsão do número diário de passageiros, e também não se sabe qual o horário de funcionamento.

Torniquetes a postos, portas a abrir, escadas rolantes a funcionar, e o caminho para a plataforma do metro está aberto. Passa pouco das 15 horas e, lá em cima, o aspecto ainda é de obra inacabada com taipais, baias, e muita coisa por fazer. Ainda assim, tudo a postos para testar, pela primeira vez, os 9,3 quilómetros e as 11 estações — que em média demoram 25 minutos a percorrer — que ligam o Terminal Marítimo da Taipa aos Jardins do Oceano.

Ainda não sabemos, ainda temos que ver

As carruagens têm capacidade para 100 pessoas cada uma, poucos lugares serão sentados, e vão andar em circulação entre duas e quatro unidades por cada composição. E é aqui que começam as dúvidas, como é que as operações do metro vão avaliar se são dois ou quatro vagões a circular? Há horas específicas? Ou será uma gestão momentânea? As indicações são de que será decidido a cada instante, mas não há garantias absolutas.

Próxima questão, qual será o horário de funcionamento? “Temos operado em testes das 6h00 às 00h00, mas ainda não há certeza de qual será o horário [quando for aberto ao público], teremos de coordenar com a DSAT”, disse o presidente do Gabinete para as Infra-Estruturas de Transportes, Ho Cheong Kei.

Também por tratar com os serviços do Governo está ainda quanto tempo antes terá de parar o metro em caso de um tufão, de pelo menos sinal oito, e quanto tempo terá de esperar para voltar a circular depois da passagem da intempérie. Nos tufões de grau três, o serviço vai continuar a funcionar.

Em relação aos sistemas de segurança, destaque ainda para a protecção de metal verde, no Cotai, que serve de barreira visual para proteger as aves que ali passam. Na zona do Estádio Olímpico — onde o viaduto está mais próximo dos prédios de habitação — foram construídas barreiras sonoras para não perturbar tanto a qualidade de vida dos moradores.

Mais perguntas, poucas respostas

E qual é a expectativa de passageiros diários? “Isso é uma pergunta difícil. Não temos um número concreto, mas em cada carruagem podem caber 100 pessoas”, disse Ho. Não era essa a questão, a pergunta foi repetida, mas o responsável voltou a não ir ao encontro do que se pretendia saber. E ficou, assim, também por esclarecer como é que, sem este número, as operações da empresa do Metro vão gerir o número de pessoal necessário para pôr a estrutura a funcionar a cada momento.

Ho Cheong Kei assumiu que “os trabalhos do metro estão atrasados”, e que isso se deve, como todos sabem, aos “muitos problemas na fase inicial do metro”. A lista de tarefas a executar ainda é muito grande: não há empresa oficialmente criada para gerir o Metro Ligeiro, há que criar um Conselho de Administração e celebrar o contrato com o Governo para tratar de todos os assuntos, há também muitos testes aos comboios para realizar, às frequências, e à abertura das portas de cada carruagem.

“Para tudo isso há necessidade de trabalho de coordenação, mas para já o desempenho é bom”, defende Ho.

O presidente do Gabinete para as Infra-Estruturas de Transportes assumiu que espera ter mais tempo para tudo o que falta fazer. Certo é que a data de inauguração, apesar de não estar marcada, está tabelada: até ao final do ano. É isso que o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, tem dito. Ontem, Ho tirou-lhe 10 dias. “Esperamos que seja antes de dia 20 de Dezembro [data que marca os 20 anos da passagem de soberania de Macau para a China]”.

Enjoos? “Depende do estado das pessoas”

Outro dos temas para o qual não há uma definição é o preço do bilhete. Raimundo tem dado como referência as seis patacas do sistema de autocarros da RAEM, Ho confirma esse valor, mas acrescenta que o princípio para o calcular será o da distância, ou seja, quanto mais longe mais caro. É o sistema em vigor em Hong Kong com a MTR, que é a empresa que está a gerir a operação do projecto.

Uma das queixas que alguns jornalistas fizeram na primeira viagem foi o da falta de estabilidade das carruagens, o que provocou alguns enjoos. Ho Cheong Kei não quis dar muita importância a este tipo de queixa, e avaliou: “Esse é um sentimento muito pessoal, e algumas pessoas são mais sensíveis”. E não ficou por aí nas considerações: “Depende do estado das pessoas na altura em que entram no metro”.

Depois da explicação sensorial e opinativa, Ho forneceu uma justificação mais técnica para a questão. “Macau é uma cidade muito pequena, não há uma grande possibilidade de viajar numa linha direita e grande. Não fizemos nenhuma paragem. Se as fizermos, a velocidade será logo mais reduzida”, argumentou.

Em relação ao futuro, a ligação a Seac Pai Van, que deverá concluída entre 2022 e 2023, terá ligação a esta linha com uma estação que será construída entre as paragens do Posto Fronteiriço da Flor de Lotus e a dos Jogos da Ásia Oriental. “Entretanto, foram suspendidos contratos para fazer os trabalhos da Linha de Seac Pai Van, porque esperamos a constituição da empresa”, remata. Mais um impasse num projecto para o qual foram compradas 110 carruagens, e cujo investimento já vai em 16 mil milhões de patacas, quase dois mil milhões de patacas por quilómetro de linha.