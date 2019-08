Inscrições para a Maratona arrancam a 31 de Agosto

As inscrições para a próxima edição da Maratona Internacional de Macau vão abrir no final deste mês, sendo a participação na prova limitada a 12 mil concorrentes. O evento contará com o patrocínio da Galaxy para os próximos três anos no valor de 10,5 milhões de patacas.

Pedro André Santos

pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Será no primeiro dia de Dezembro a realização de mais uma edição da Maratona Internacional de Macau, evento que tem vindo a atrair anualmente milhares de participantes. As inscrições da Maratona e Meia Maratona têm início a dia 31 de Agosto, enquanto que os interessados em participar na Mini Maratona poderão registar-se a 1 de Setembro.

As datas foram anunciadas ontem num conferência de imprensa que serviu também para divulgar o patrocínio no valor de 10,5 milhões de patacas. A contribuição da Galaxy será para os próximos três anos, cobrindo assim as edições de 2019 a 2021, segundo o acordo celebrado ontem entre Pun Weng Kun, presidente do Instituto do Desporto, e Philip Cheng, director da Galaxy Entertainment Group. O grupo, recorde-se, tem patrocinado o evento ao longo dos últimos 18 anos.

O percurso continuará a passar pela Ponte Nobre de Carvalho, Templo de A-Má e Ponte de Sai Van. A prova da Maratona terá início às 6 horas, enquanto que a Meia Maratona começará 15 minutos depois. A Maratona contará com 1.600 participantes, enquanto que na Meia Maratona serão 4.600 e, na Mini Maratona, 5.800. Os participantes podem efectuar a inscrição online na página http://www.macaomarathon.com ou presencialmente no Fórum Macau. De acordo com um comunicado do Instituto do Desporto (ID), o processo de inscrição terminará “imediatamente” após ter sido atingido o número limite de inscrições.

Por ocasião do 20.º aniversário da RAEM, a edição deste ano da Maratona Internacional de Macau servirá para “intensificar as actividades comemorativas”. Desta forma, a comissão organizadora e o patrocinador principal do evento “realizarão várias actividades em conjunto integradas por diversos elementos para permitir aos residentes e visitantes sentir o ambiente festivo do evento”. Para incentivar os atletas locais a alcançarem resultados, esta edição contará com a atribuição de uma ‘Taça da Transferência de Soberania de Macau à China’ aos três primeiros classificados da Maratona e Meia Maratona. Por outro lado, a partir do dia 24 de Novembro será realizado, durante sete dias consecutivos, o ‘Festival do Galaxy Entertainment Maratona Internacional de Macau’. A iniciativa irá decorrer no Hotel Broadway e irá contar com “jogos temáticos, gastronomia, espectáculos de dança e de música”, acrescenta o comunicado do ID.